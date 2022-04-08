Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Люцерну. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту (карту маршрута экскурсии вы найдете по ссылке в разделе "Дополнительная информация").

Расположенный в самом сердце Швейцарии, Люцерн по праву считается одним из красивейших городов, квинтэссенцией лучшего, что есть в этой стране. Старинная архитектура, так похожая на традиционные пряничные домики, высокие горные пики, живописное Фирвальдштетское озеро и его скалистые берега.