ежедневно в 15:00

Ежедневная прогулка по Цюриху

Узнать и полюбить город за 2 часа

4
1 отзыв
Чтобы эмоции в момент визита в город были ярче, а воспоминания от поездки крепче, мы приглашаем вас на лёгкую и одновременно насыщенную прогулку по Цюриху.

Вы увидите церковь с самым большим циферблатом в Европе, погуляете по ремесленному кварталу, узнаете, где Ленин снимал квартиру, и откроете ещё массу любопытных фактов о городе.
Ежедневная прогулка по Цюриху
Ежедневная прогулка по Цюриху
Ежедневная прогулка по Цюриху
Ежедневная прогулка по Цюриху
Ежедневная прогулка по Цюриху
Ближайшие даты:
18
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обойти Цюрих

Чтобы в конце прогулки у вас сложился понятный образ города, мы шаг за шагом покажем вам самое важное в Цюрихе, не забывая и о его потайных уголках. Вы осмотрите главный собор Гроссмюнстер и посетите «Двор лип», откуда открывается великолепная панорама города. Увидите церковь на воде и пройдёте по ремесленным районам средневекового Цюриха. Оцените римские купальни, впечатлитесь витражами Марка Шагала в бывшем женском монастыре Фрауэнмюнстер, заглянете в самую известную городскую кондитерскую и многое другое!

Факты о городе и ценные рекомендации

Впечатления не будут полными без любопытных деталей из истории города, поэтому вы познакомитесь с биографией Цюриха, начиная со времён кельтов до современности. Узнаете о том, как он стал мировой финансовой столицей, что такое реформация по-швейцарски и как на неё повлияла любовь жителей Цюриха к мясным продуктам. Раскроете, зачем же местные каждый год сжигают чучело на площади перед оперным театром, и почему Ленин оставался именно здесь перед началом революции. А также получите полезные советы для самостоятельного путешествия по городу.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет получить максимум полезной информации о Цюрихе, увидеть самое главное, а также собрать коллекцию советов для самостоятельного путешествия по городу.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фото-паузы у достопримечательностей.
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Цюрихе, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в здании центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
М
13 мар 2020
Интересная, яркая экскурсия. Не хватило времени для более детального знакомства с городом. Спасибо за интересный, информативный, нескучный рассказ. Экскурсия понравилась! Рекомендуем!

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