ежедневно в 15:00

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Свидание с Цюрихом каждый день

Лёгкая и насыщенная прогулка по Цюриху с посещением главных достопримечательностей, включая церковь с самым большим циферблатом в Европе и ремесленный квартал
Чтобы эмоции от визита в Цюрих были ярче, отправляйтесь на насыщенную прогулку по городу.

Увидите церковь с самым большим циферблатом в Европе, прогуляетесь по ремесленному кварталу, узнаете, где Ленин снимал квартиру, и откроете множество любопытных фактов о городе. Восхититесь панорамой с «Двора лип», оцените римские купальни и витражи Марка Шагала. В конце экскурсии получите полезные советы для самостоятельного путешествия по Цюриху
4.6
79 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Пешеходная экскурсия
  • 📸 Фото-паузы у достопримечательностей
  • 🕰️ Интересные исторические факты
  • 🏛️ Посещение главных достопримечательностей
  • 🗣️ Сессия вопросов и ответов
Свидание с Цюрихом каждый день
Свидание с Цюрихом каждый день
Свидание с Цюрихом каждый день

Что можно увидеть

  • Гроссмюнстер
  • Фрауэнмюнстер
  • Двор лип
  • Церковь на воде
  • Римские купальни
  • Витражи Марка Шагала
  • Кондитерская

Описание экскурсии

Обойти Цюрих

Чтобы в конце прогулки у вас сложился понятный образ города, мы шаг за шагом покажем вам самое важное в Цюрихе, не забывая и о его потайных уголках. Вы осмотрите главный собор Гроссмюнстер и посетите «Двор лип», откуда открывается великолепная панорама города. Увидите церковь на воде и пройдёте по ремесленным районам средневекового Цюриха. Оцените римские купальни, впечатлитесь витражами Марка Шагала в бывшем женском монастыре Фрауэнмюнстер, заглянете в самую известную городскую кондитерскую и многое другое!

Факты о городе и ценные рекомендации

Впечатления не будут полными без любопытных деталей из истории города, поэтому вы познакомитесь с биографией Цюриха, начиная со времён кельтов до современности. Узнаете о том, как он стал мировой финансовой столицей, что такое реформация по-швейцарски и как на неё повлияла любовь жителей Цюриха к мясным продуктам. Раскроете, зачем же местные каждый год сжигают чучело на площади перед оперным театром, и почему Ленин оставался именно здесь перед началом революции. А также получите полезные советы для самостоятельного путешествия по городу.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет получить максимум полезной информации о Цюрихе, увидеть самое главное, а также собрать коллекцию советов для самостоятельного путешествия по городу.

Организационные детали

  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фото-паузы у достопримечательностей
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Цюрихе, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€50
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В здании центрального вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Цюрихе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
4
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4
Нина
Экскурсия по Цюриху с Евгенией получилась содержательной и хорошо выстроенной. Маршрут логичный, материал подается ясно и без перегрузки, с умением связать историю города с его современной жизнью. Евгения внимательно относится
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к группе, отвечает на вопросы по существу и гибко подстраивается под интересы участников.
Отдельно хочется отметить практические рекомендации — что посмотреть самостоятельно, куда вернуться позже и как лучше прочувствовать город. После экскурсии Цюрих воспринимается не как «открытка», а как живой и многослойный город. Гида смело можно рекомендовать тем, кто ценит профессионализм и содержательный подход.

Экскурсия по Цюриху с Евгенией получилась содержательной и хорошо выстроенной. Маршрут логичный, материал подается ясно и
Экскурсия по Цюриху с Евгенией получилась содержательной и хорошо выстроенной. Маршрут логичный, материал подается ясно и
Экскурсия по Цюриху с Евгенией получилась содержательной и хорошо выстроенной. Маршрут логичный, материал подается ясно и
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Тати
Спасибо за приятную прогулку и интересный рассказ про город! Экскурсию проводил Карен. Спасибо за рекомендацию по городу! Считаю что для ознакомления это прекрасная возможность узнать город
Спасибо за приятную прогулку и интересный рассказ про город! Экскурсию проводил Карен. Спасибо за рекомендацию по
Спасибо за приятную прогулку и интересный рассказ про город! Экскурсию проводил Карен. Спасибо за рекомендацию по
Спасибо за приятную прогулку и интересный рассказ про город! Экскурсию проводил Карен. Спасибо за рекомендацию по
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I
Экскурсия очень понравилась всё было интересно, атмосферно и отлично организовано. Гид был замечательный: очень knowledgeable, внимательный и с отличным чувством юмора. Благодаря ему поездка стала ещё более запоминающейся, большое спасибо.
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О
Здравствуйте! Хочу выразить благодарность гиду Карену за замечательную экскурсию, за ощущение, что ходишь по городу с давним знакомым, а он тебе рассказывает про город, в котором живёт. Экскурсия грамотно построена,
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мы посещали места, что называется "вне школьной программы", заходили в места, чтобы погреться, но всё равно такие остановки были умело вплетены в канву повествования. Прошлись и по "ленинским местам"🙂. Мне очень понравилось! На экскурсии узнала про места, в которые захотелось прийти самой на следующий день. Очень рекомендую всем, кто хочет по-настоящему почувствовать Цюрих!

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О
Экскурсию проводил Карен. Несмотря на то, что это начинающий гид, он очень старался донести до нас все свои знания и влюбить нас в этот чудесный город. Доходчиво ответил на все вопросы.
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Д
Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут по главным историческим точкам и по уютным местечкам, которые легко можно было бы пройти
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мимо. Гид интересно рассказала нам про современную жизнь и про особенности отношения к жизни швейцарцев. Рассказ был с юмором, очень увлекательным, живым, ярким, без сухой зубрёжки. Мы узнали намного больше, чем ожидали! Кроме самой прогулки, мы успели подержаться за ручки масонской ложи, посидели в кабарэ, в котором сидел ленин, зашли в самый старинный отель города. По рекомендации Люсинэ попробовали какао, лимонад и поели в ресторане. Ещё раз благодарим и однозначно рекомендуем!

Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут
Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут
Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут
Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут
Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут
Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут
Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут
Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут+1
Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут
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