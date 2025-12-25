ежедневно в 15:00

Чтобы эмоции от визита в Цюрих были ярче, отправляйтесь на насыщенную прогулку по городу. Увидите церковь с самым большим циферблатом в Европе, прогуляетесь по ремесленному кварталу, узнаете, где Ленин снимал квартиру, и откроете множество любопытных фактов о городе. Восхититесь панорамой с «Двора лип», оцените римские купальни и витражи Марка Шагала. В конце экскурсии получите полезные советы для самостоятельного путешествия по Цюриху

Описание экскурсии

Обойти Цюрих

Чтобы в конце прогулки у вас сложился понятный образ города, мы шаг за шагом покажем вам самое важное в Цюрихе, не забывая и о его потайных уголках. Вы осмотрите главный собор Гроссмюнстер и посетите «Двор лип», откуда открывается великолепная панорама города. Увидите церковь на воде и пройдёте по ремесленным районам средневекового Цюриха. Оцените римские купальни, впечатлитесь витражами Марка Шагала в бывшем женском монастыре Фрауэнмюнстер, заглянете в самую известную городскую кондитерскую и многое другое!

Факты о городе и ценные рекомендации

Впечатления не будут полными без любопытных деталей из истории города, поэтому вы познакомитесь с биографией Цюриха, начиная со времён кельтов до современности. Узнаете о том, как он стал мировой финансовой столицей, что такое реформация по-швейцарски и как на неё повлияла любовь жителей Цюриха к мясным продуктам. Раскроете, зачем же местные каждый год сжигают чучело на площади перед оперным театром, и почему Ленин оставался именно здесь перед началом революции. А также получите полезные советы для самостоятельного путешествия по городу.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет получить максимум полезной информации о Цюрихе, увидеть самое главное, а также собрать коллекцию советов для самостоятельного путешествия по городу.

Организационные детали