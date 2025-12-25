ежедневно в 15:00

Лёгкая и насыщенная прогулка по Цюриху с посещением главных достопримечательностей, включая церковь с самым большим циферблатом в Европе и ремесленный квартал
Чтобы эмоции от визита в Цюрих были ярче, отправляйтесь на насыщенную прогулку по городу.
Увидите церковь с самым большим циферблатом в Европе, прогуляетесь по ремесленному кварталу, узнаете, где Ленин снимал квартиру, и откроете множество любопытных фактов о городе. Восхититесь панорамой с «Двора лип», оцените римские купальни и витражи Марка Шагала. В конце экскурсии получите полезные советы для самостоятельного путешествия по Цюриху
Чтобы в конце прогулки у вас сложился понятный образ города, мы шаг за шагом покажем вам самое важное в Цюрихе, не забывая и о его потайных уголках. Вы осмотрите главный собор Гроссмюнстер и посетите «Двор лип», откуда открывается великолепная панорама города. Увидите церковь на воде и пройдёте по ремесленным районам средневекового Цюриха. Оцените римские купальни, впечатлитесь витражами Марка Шагала в бывшем женском монастыре Фрауэнмюнстер, заглянете в самую известную городскую кондитерскую и многое другое!
Факты о городе и ценные рекомендации
Впечатления не будут полными без любопытных деталей из истории города, поэтому вы познакомитесь с биографией Цюриха, начиная со времён кельтов до современности. Узнаете о том, как он стал мировой финансовой столицей, что такое реформация по-швейцарски и как на неё повлияла любовь жителей Цюриха к мясным продуктам. Раскроете, зачем же местные каждый год сжигают чучело на площади перед оперным театром, и почему Ленин оставался именно здесь перед началом революции. А также получите полезные советы для самостоятельного путешествия по городу.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет получить максимум полезной информации о Цюрихе, увидеть самое главное, а также собрать коллекцию советов для самостоятельного путешествия по городу.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фото-паузы у достопримечательностей
Экскурсия проводится без наушников
В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Цюрихе, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Цюрихе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нина
Экскурсия по Цюриху с Евгенией получилась содержательной и хорошо выстроенной. Маршрут логичный, материал подается ясно и без перегрузки, с умением связать историю города с его современной жизнью. Евгения внимательно относится читать дальшеуменьшить
к группе, отвечает на вопросы по существу и гибко подстраивается под интересы участников. Отдельно хочется отметить практические рекомендации — что посмотреть самостоятельно, куда вернуться позже и как лучше прочувствовать город. После экскурсии Цюрих воспринимается не как «открытка», а как живой и многослойный город. Гида смело можно рекомендовать тем, кто ценит профессионализм и содержательный подход.
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Тати
Спасибо за приятную прогулку и интересный рассказ про город! Экскурсию проводил Карен. Спасибо за рекомендацию по городу! Считаю что для ознакомления это прекрасная возможность узнать город
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I
Igor
Экскурсия очень понравилась всё было интересно, атмосферно и отлично организовано. Гид был замечательный: очень knowledgeable, внимательный и с отличным чувством юмора. Благодаря ему поездка стала ещё более запоминающейся, большое спасибо.
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О
Ольга
Здравствуйте! Хочу выразить благодарность гиду Карену за замечательную экскурсию, за ощущение, что ходишь по городу с давним знакомым, а он тебе рассказывает про город, в котором живёт. Экскурсия грамотно построена, читать дальшеуменьшить
мы посещали места, что называется "вне школьной программы", заходили в места, чтобы погреться, но всё равно такие остановки были умело вплетены в канву повествования. Прошлись и по "ленинским местам"🙂. Мне очень понравилось! На экскурсии узнала про места, в которые захотелось прийти самой на следующий день. Очень рекомендую всем, кто хочет по-настоящему почувствовать Цюрих!
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О
Ольга
Экскурсию проводил Карен. Несмотря на то, что это начинающий гид, он очень старался донести до нас все свои знания и влюбить нас в этот чудесный город. Доходчиво ответил на все вопросы.
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Д
Денис
Огромная благодарность Люсинэ за прогулку по Цюриху! Это лучшая экскурсия, на которой мы были! Интересный маршрут по главным историческим точкам и по уютным местечкам, которые легко можно было бы пройти читать дальшеуменьшить
мимо. Гид интересно рассказала нам про современную жизнь и про особенности отношения к жизни швейцарцев. Рассказ был с юмором, очень увлекательным, живым, ярким, без сухой зубрёжки. Мы узнали намного больше, чем ожидали! Кроме самой прогулки, мы успели подержаться за ручки масонской ложи, посидели в кабарэ, в котором сидел ленин, зашли в самый старинный отель города. По рекомендации Люсинэ попробовали какао, лимонад и поели в ресторане. Ещё раз благодарим и однозначно рекомендуем!
+1
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