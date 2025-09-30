Представьте Цюрих: в центре города возвышается собор Гроссмюнстер с двумя башнями, украшенными швейцарскими флагами. Рядом — церковь Фраумюнстер с зелёным шпилем. Берега реки Лиммат обрамлены старинными домами, уютными набережными и мостами. И везде чувствуется атмосфера старого европейского города. Именно с таким Цюрихом мы вас и познакомим!
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Величественный Гроссмюнстер
- 🎨 Витражи Марка Шагала
- ⏰ Часы церкви Святого Петра
- 🌉 Прогулка по набережной Лиммата
- 📜 Истории о Ленине и дадаизме
Что можно увидеть
- Гроссмюнстер
- Фраумюнстер
- Церковь Святого Петра
- Памятник Хансу Вальдманну
Описание экскурсии
Экскурсия начнётся у набережной реки Лиммат, где когда-то располагались женские купальни. Мы дойдём до церкви Фраумюнстер, известной витражами Марка Шагала.
Возле памятника Хансу Вальдманну, швейцарскому военачальнику 15 века, обсудим историю города и страны.
По уютным улочкам выйдем к старинной церкви Святого Петра с огромными часами. А через римские термы 1–4 веков поднимемся на панорамную площадку, откуда откроется вид на Цюрих.
Посмотрим, где жил лидер русской революции — Владимир Ленин. И поговорим о дадаизме — авангардном движении, возникшем в Цюрихе в 1916 году.
Завершим маршрут у величественного Гроссмюнстера — главного символа города и легендарной «мужской» церкви.
Организационные детали
- Возможно участие с детьми старше 4 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке Zurich Bus
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Цюрихе
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
30 сен 2025
Ольга понравилась как экскурсовод, динамично и интересно. Очень большая группа была, но в целом норм (выдали наушники). Правда, была заявлена продолжительность экскурсии 2 часа, но на самом деле она была меньше чем 1,5 часа((
Входит в следующие категории Цюриха
Похожие экскурсии из Цюриха
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Люцерн и его живописные окрестности (из Цюриха на авто)
Исследовать центр Люцерна, погулять у подножия горы Бюргеншток и увидеть озеро Четырёх кантонов
5 дек в 09:30
6 дек в 09:30
€510
€599 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Цюриха: старинные улочки, соборы и Банхофштрассе
Цюрих - город старинных улочек и готических соборов. Прогулка по историческому центру, посещение знаковых мест и панорамные виды с Линденхоф
Начало: На главном вокзале
Сегодня в 16:00
2 дек в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Цюрих - путешествие во времени: индивидуальная экскурсия
Погружение в историю Цюриха через прогулку по его узким улочкам и старинным кварталам. Узнайте о легендах и событиях, скрытых за фасадами средневековых домов
Начало: На площади Парадеплатц 8
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€176
€195 за всё до 4 чел.