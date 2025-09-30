Представьте Цюрих: в центре города возвышается собор Гроссмюнстер с двумя башнями, украшенными швейцарскими флагами. Рядом — церковь Фраумюнстер с зелёным шпилем. Берега реки Лиммат обрамлены старинными домами, уютными набережными и мостами. И везде чувствуется атмосфера старого европейского города. Именно с таким Цюрихом мы вас и познакомим!

Описание экскурсии

Экскурсия начнётся у набережной реки Лиммат, где когда-то располагались женские купальни. Мы дойдём до церкви Фраумюнстер, известной витражами Марка Шагала.

Возле памятника Хансу Вальдманну, швейцарскому военачальнику 15 века, обсудим историю города и страны.

По уютным улочкам выйдем к старинной церкви Святого Петра с огромными часами. А через римские термы 1–4 веков поднимемся на панорамную площадку, откуда откроется вид на Цюрих.

Посмотрим, где жил лидер русской революции — Владимир Ленин. И поговорим о дадаизме — авангардном движении, возникшем в Цюрихе в 1916 году.

Завершим маршрут у величественного Гроссмюнстера — главного символа города и легендарной «мужской» церкви.

Организационные детали