Обзорная экскурсия по Цюриху

Путешествие по Цюриху начинается у реки Лиммат, ведёт к Фраумюнстеру и завершается у Гроссмюнстера. История и культура в каждом шаге
Представьте Цюрих: в центре города возвышается собор Гроссмюнстер с двумя башнями, украшенными швейцарскими флагами. Рядом — церковь Фраумюнстер с зелёным шпилем. Берега реки Лиммат обрамлены старинными домами, уютными набережными и мостами. И везде чувствуется атмосфера старого европейского города. Именно с таким Цюрихом мы вас и познакомим!
4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Величественный Гроссмюнстер
  • 🎨 Витражи Марка Шагала
  • ⏰ Часы церкви Святого Петра
  • 🌉 Прогулка по набережной Лиммата
  • 📜 Истории о Ленине и дадаизме
Обзорная экскурсия по Цюриху© Максим

Что можно увидеть

  • Гроссмюнстер
  • Фраумюнстер
  • Церковь Святого Петра
  • Памятник Хансу Вальдманну

Описание экскурсии

Экскурсия начнётся у набережной реки Лиммат, где когда-то располагались женские купальни. Мы дойдём до церкви Фраумюнстер, известной витражами Марка Шагала.

Возле памятника Хансу Вальдманну, швейцарскому военачальнику 15 века, обсудим историю города и страны.

По уютным улочкам выйдем к старинной церкви Святого Петра с огромными часами. А через римские термы 1–4 веков поднимемся на панорамную площадку, откуда откроется вид на Цюрих.

Посмотрим, где жил лидер русской революции — Владимир Ленин. И поговорим о дадаизме — авангардном движении, возникшем в Цюрихе в 1916 году.

Завершим маршрут у величественного Гроссмюнстера — главного символа города и легендарной «мужской» церкви.

Организационные детали

  • Возможно участие с детьми старше 4 лет
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На парковке Zurich Bus
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Цюрихе
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Е
Елена
30 сен 2025
Ольга понравилась как экскурсовод, динамично и интересно. Очень большая группа была, но в целом норм (выдали наушники). Правда, была заявлена продолжительность экскурсии 2 часа, но на самом деле она была меньше чем 1,5 часа((

Входит в следующие категории Цюриха

