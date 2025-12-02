Мои заказы

Экскурсии Женевы об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Женеве на русском языке, цены от €193. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первая встреча с Женевой
Пешая
2 часа
82 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€193 за всё до 10 чел.
Женева: гастрономия и культура
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Женева: гастрономия и культура
Посетить главные места Старого города и попробовать лучшие местные сыры и шоколад
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€290 за всё до 5 чел.
Русская Женева
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Русская Женева: экскурсия по следам русских писателей и революционеров
Погрузитесь в историю русской Женевы! Узнайте, где жили и творили знаменитые писатели и революционеры, посетите ключевые места и откройте новые факты
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 декабря 2025
    Первая встреча с Женевой
    Все очень понравилось. Экскурсия была интересной, легкой, запоминающейся. Большое спасибо Дарье за советы, некоторые места успели посетить.
  • Р
    Ринат
    7 октября 2025
    Первая встреча с Женевой
    Прекрасная экскурсия, наполненная атмосферой Женевы — утончённой, интеллигентной и немного загадочной. Прогулка вдоль озера, у цветочных часов и фонтана Же-До,
    погружает в красоту города, а рассказ об истоках и характере женевцев добавляет глубины. Старый город с его узкими улочками, арсеналом и дворцом Правосудия оживает благодаря историям о Цезаре, реформаторах и купцах прошлых веков. Отличное сочетание природы, архитектуры и живой истории — идеально для первого знакомства с Женевой.

  • е
    екатерина
    8 сентября 2025
    Первая встреча с Женевой
    Спасибо большое за возможность узнать Женеву! Интересное изложение материала, легкий маршрут, ответы на все наши дополнительные вопросы и помощь в других аспектах. Рекоммендую Дарью как супер гида!
  • В
    Владимир
    21 августа 2025
    Первая встреча с Женевой
    Все было супер, спасибо нашему гиду!!! Прошло как и ожидали. А ещё бонусом получили совет по выбору ресторана и блюд, как результат, два вечера провели в этом ресторане, очень понравилось.
  • R
    Ruslan
    17 августа 2025
    Первая встреча с Женевой
    Сумасшедшее спасибище Дарье за увлекательную обзорную экскурсию по Женеве, интересная подача, сразу видно что Дарья любит свой город, участвует в
    его жизни, много актуальных рекомендаций, что можно посетить ещё, как совместно, так и самостоятельно, и конечно добрые советы на любой кошелек для гостя столицы дипломатии. Впечатлила часть старого города, где местные жители бережно относятся к своей истории и своему городу. Дарья вы большая молодец!

  • С
    Сергей
    17 августа 2025
    Первая встреча с Женевой
    Великолепная ознакомительная экскурсия по Женеве. Дарья с интересом рассказала о прошлом и настоящем этого города, а также ответила на все наши вопросы! Однозначно рекомендуем!

    p.s. обязательно попросите Дарью показать бутики со швейцарским шоколадом - не пожалеете;)
  • Е
    Екатерина
    2 августа 2025
    Русская Женева
    Отлично организованная экскурсия, очень информативно и интересно. Прекрасно провели время с Татьяной, получили новые знания и полезные советы. Однозначно будем рекомендовать друзьям и знакомым.
  • Д
    Дарья
    1 августа 2025
    Первая встреча с Женевой
    Очень понравилась гид Дарья. Все было четко, интересные рассказы, вежливость и доброжелательность 🌺🌺🌺
  • Д
    Дарья
    1 июля 2025
    Первая встреча с Женевой
    Очень рекомендую Дарью в качестве экскурсовода. Компетентный, эрудированный и профессиональный гид. Получили также практическую информацию о местным специалитах и жизни жителей Женевы.
  • Д
    Диана
    16 мая 2025
    Первая встреча с Женевой
    Идеальный вариант для первого знакомства с Женевой! Дарья провела нас по ключевым местам, рассказала много интересного об истории города и
    Швейцарии, об устройстве общества и о текущих событиях. Всё было очень увлекательно и легко воспринимается. Плюс — получили кучу полезных рекомендаций, включая как добраться до ЦЕРНа, и мы с удовольствием туда съездили. Женеву благодаря Дарье мы поняли и прочувствовали. Это прям восторг — и для ума, и для души. Вернёмся обязательно!

  • N
    Nasyrov
    12 мая 2025
    Первая встреча с Женевой
    все прошло увлекательно, содержательно и все по делу. Все отлично.
  • A
    Aleksandr
    26 апреля 2025
    Первая встреча с Женевой
    Побывал на экскурсиях в десятках стран, но впервые реально пожалел, что экскурсия длилась всего 2 часа! Дарья невероятно интересно рассказывает
    про Женеву — до встречи с ней вообще не понимал, как можно говорить о городе так долго и так увлекательно. Она легко отвечает на любые вопросы — не только про Женеву, но и про всю Швейцарию.

    Очень советую — точно не пожалеете!

  • А
    Алексей
    20 апреля 2025
    Первая встреча с Женевой
    Время пролетело незаметно, отличная прогулка
  • Ю
    Юрий
    12 апреля 2025
    Первая встреча с Женевой
    Легкая, интересная экскурсия. Идеально для тех, кто в Женеве впервые. Большое спасибо Дарье за непринужденный рассказ об истории города и рекомендации.
  • е
    елена
    4 марта 2025
    Первая встреча с Женевой
    Приятная прогулка по Женеве. Даша рассказала нам много интересного о прошлом и настоящем Женевы, ответила на все наши вопросы и
    дала много полезной информации: где покушать, где купить самый вкусный шоколад, куда еще сходить и что посмотреть. Спасибо большое! Рекомендую эту экскурсию всем, кто первый раз в Женеве.

  • А
    Алиса
    30 января 2025
    Первая встреча с Женевой
    Отличная экскурсия! Дарья потрясающий рассказчик и ответила на все наши вопросы, которые возникали в ходе экскурсии.
  • Н
    Нина
    15 января 2025
    Русская Женева
    Замечательный гид, хороший человек. Поняла нас, изменила немного маршрут и мы не заметили как пролетела экскурсия. Рассказ, советы, обзор достопримечательностей, лайфхаки (транспортная карта для туристов)- очень пригодились!
  • Т
    Татьяна
    5 января 2025
    Первая встреча с Женевой
    Потрясающе, мы очень довольны!
  • И
    Ида
    25 декабря 2024
    Первая встреча с Женевой
    Огромное спасибо Дарье за очень интересную, захватывающую, содержательную экскурсию по Женеве. Благодаря ей мы смогли полюбить этот прекрасный город.
  • Ю
    Юлия
    22 декабря 2024
    Первая встреча с Женевой
    Отличная, содержательная экскурсия с Дарьей по Женеве. Прекрасно провели время, и со знанием дела отправились на самостоятельную прогулку.

