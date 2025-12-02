Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€193 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Женева: гастрономия и культура
Посетить главные места Старого города и попробовать лучшие местные сыры и шоколад
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Русская Женева: экскурсия по следам русских писателей и революционеров
Погрузитесь в историю русской Женевы! Узнайте, где жили и творили знаменитые писатели и революционеры, посетите ключевые места и откройте новые факты
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 декабря 2025Все очень понравилось. Экскурсия была интересной, легкой, запоминающейся. Большое спасибо Дарье за советы, некоторые места успели посетить.
- РРинат7 октября 2025Прекрасная экскурсия, наполненная атмосферой Женевы — утончённой, интеллигентной и немного загадочной. Прогулка вдоль озера, у цветочных часов и фонтана Же-До,
- еекатерина8 сентября 2025Спасибо большое за возможность узнать Женеву! Интересное изложение материала, легкий маршрут, ответы на все наши дополнительные вопросы и помощь в других аспектах. Рекоммендую Дарью как супер гида!
- ВВладимир21 августа 2025Все было супер, спасибо нашему гиду!!! Прошло как и ожидали. А ещё бонусом получили совет по выбору ресторана и блюд, как результат, два вечера провели в этом ресторане, очень понравилось.
- RRuslan17 августа 2025Сумасшедшее спасибище Дарье за увлекательную обзорную экскурсию по Женеве, интересная подача, сразу видно что Дарья любит свой город, участвует в
- ССергей17 августа 2025Великолепная ознакомительная экскурсия по Женеве. Дарья с интересом рассказала о прошлом и настоящем этого города, а также ответила на все наши вопросы! Однозначно рекомендуем!
p.s. обязательно попросите Дарью показать бутики со швейцарским шоколадом - не пожалеете;)
- ЕЕкатерина2 августа 2025Отлично организованная экскурсия, очень информативно и интересно. Прекрасно провели время с Татьяной, получили новые знания и полезные советы. Однозначно будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ДДарья1 августа 2025Очень понравилась гид Дарья. Все было четко, интересные рассказы, вежливость и доброжелательность 🌺🌺🌺
- ДДарья1 июля 2025Очень рекомендую Дарью в качестве экскурсовода. Компетентный, эрудированный и профессиональный гид. Получили также практическую информацию о местным специалитах и жизни жителей Женевы.
- ДДиана16 мая 2025Идеальный вариант для первого знакомства с Женевой! Дарья провела нас по ключевым местам, рассказала много интересного об истории города и
- NNasyrov12 мая 2025все прошло увлекательно, содержательно и все по делу. Все отлично.
- AAleksandr26 апреля 2025Побывал на экскурсиях в десятках стран, но впервые реально пожалел, что экскурсия длилась всего 2 часа! Дарья невероятно интересно рассказывает
- ААлексей20 апреля 2025Время пролетело незаметно, отличная прогулка
- ЮЮрий12 апреля 2025Легкая, интересная экскурсия. Идеально для тех, кто в Женеве впервые. Большое спасибо Дарье за непринужденный рассказ об истории города и рекомендации.
- еелена4 марта 2025Приятная прогулка по Женеве. Даша рассказала нам много интересного о прошлом и настоящем Женевы, ответила на все наши вопросы и
- ААлиса30 января 2025Отличная экскурсия! Дарья потрясающий рассказчик и ответила на все наши вопросы, которые возникали в ходе экскурсии.
- ННина15 января 2025Замечательный гид, хороший человек. Поняла нас, изменила немного маршрут и мы не заметили как пролетела экскурсия. Рассказ, советы, обзор достопримечательностей, лайфхаки (транспортная карта для туристов)- очень пригодились!
- ТТатьяна5 января 2025Потрясающе, мы очень довольны!
- ИИда25 декабря 2024Огромное спасибо Дарье за очень интересную, захватывающую, содержательную экскурсию по Женеве. Благодаря ей мы смогли полюбить этот прекрасный город.
- ЮЮлия22 декабря 2024Отличная, содержательная экскурсия с Дарьей по Женеве. Прекрасно провели время, и со знанием дела отправились на самостоятельную прогулку.
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Женеве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Женеве в декабре 2025
Сейчас в Женеве в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 193 до 290. Туристы уже оставили гидам 92 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Женеве (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 92 ⭐ отзыва, цены от €193. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль