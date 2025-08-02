Мои заказы

Найдено 4 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Женеве на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
История, традиции и символы Женевы
Пешая
2.5 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
История, традиции и символы Женевы - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Женеве с посещением знаковых мест, исторических зданий и рассказами о знаменитых людях. Узнайте о женевской кухне и традициях
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Русская Женева
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Русская Женева: экскурсия по следам русских писателей и революционеров
Погрузитесь в историю русской Женевы! Узнайте, где жили и творили знаменитые писатели и революционеры, посетите ключевые места и откройте новые факты
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Богемный Каруж
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия по кварталу Каруж в Женеве
Откройте для себя Каруж в Женеве: его историю, мастерские, секретные сады и масонские фонтаны. Увлекательная экскурсия ждет вас
Начало: На площади Октруа
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€155 за всё до 20 чел.
Вечное величие столицы мира
На машине
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечное величие столицы мира: индивидуальная экскурсия по Женеве
Погрузитесь в историю Женевы, исследуйте её знаменитые памятники и узнайте о жизни женевцев. Увлекательная прогулка по городу с профессиональным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€379 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 августа 2025
    Русская Женева
    Отлично организованная экскурсия, очень информативно и интересно. Прекрасно провели время с Татьяной, получили новые знания и полезные советы. Однозначно будем рекомендовать друзьям и знакомым.
  • Н
    Нина
    15 января 2025
    Русская Женева
    Замечательный гид, хороший человек. Поняла нас, изменила немного маршрут и мы не заметили как пролетела экскурсия. Рассказ, советы, обзор достопримечательностей, лайфхаки (транспортная карта для туристов)- очень пригодились!
  • Н
    Николай
    27 июля 2024
    Русская Женева
    Интересный тур, спасибо
  • Н
    Николай
    18 декабря 2023
    Богемный Каруж
    Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!
  • F
    Feklisov
    7 января 2023
    Богемный Каруж
    Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    10 октября 2022
    Богемный Каруж
    Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.
  • k
    katerina
    17 сентября 2022
    Богемный Каруж
    Огромная благодарность Оксане за прекрасный насыщенный день. Кроме профессиональной экскурсии получили общение с приятным человеком.
  • О
    Ольга
    11 августа 2020
    Русская Женева
    Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!
  • Е
    Елена
    12 декабря 2017
    Русская Женева
    Отличный экскурсовод, вся группа говорит Тане большое спасибо! Мы немного изменили тему с русской на простую обзорную, и экскурсовод с
    поставленной задачей блестяще справилась. Заодно рассказала где купить сувениры, где подешевле и вкусно поесть, показала прекрасный магазин шоколада, посоветовала места для самостоятельного посещения на завтра. Если нелёгкая занесёт в Женеву, снова обратимся к ней:-)

Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Женеве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. История, традиции и символы Женевы
  2. Русская Женева
  3. Богемный Каруж
  4. Вечное величие столицы мира
Сколько стоит экскурсия по Женеве в декабре 2025
Сейчас в Женеве в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 155 до 379. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Женеве (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», 89 ⭐ отзывов, цены от €155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль