Индивидуальная
до 8 чел.
История, традиции и символы Женевы - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Женеве с посещением знаковых мест, исторических зданий и рассказами о знаменитых людях. Узнайте о женевской кухне и традициях
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Русская Женева: экскурсия по следам русских писателей и революционеров
Погрузитесь в историю русской Женевы! Узнайте, где жили и творили знаменитые писатели и революционеры, посетите ключевые места и откройте новые факты
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия по кварталу Каруж в Женеве
Откройте для себя Каруж в Женеве: его историю, мастерские, секретные сады и масонские фонтаны. Увлекательная экскурсия ждет вас
Начало: На площади Октруа
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€155 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечное величие столицы мира: индивидуальная экскурсия по Женеве
Погрузитесь в историю Женевы, исследуйте её знаменитые памятники и узнайте о жизни женевцев. Увлекательная прогулка по городу с профессиональным гидом
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€379 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 августа 2025Отлично организованная экскурсия, очень информативно и интересно. Прекрасно провели время с Татьяной, получили новые знания и полезные советы. Однозначно будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ННина15 января 2025Замечательный гид, хороший человек. Поняла нас, изменила немного маршрут и мы не заметили как пролетела экскурсия. Рассказ, советы, обзор достопримечательностей, лайфхаки (транспортная карта для туристов)- очень пригодились!
- ННиколай27 июля 2024Интересный тур, спасибо
- ННиколай18 декабря 2023Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!
- FFeklisov7 января 2023Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!
- ТТатьяна10 октября 2022Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.
- kkaterina17 сентября 2022Огромная благодарность Оксане за прекрасный насыщенный день. Кроме профессиональной экскурсии получили общение с приятным человеком.
- ООльга11 августа 2020Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!
- ЕЕлена12 декабря 2017Отличный экскурсовод, вся группа говорит Тане большое спасибо! Мы немного изменили тему с русской на простую обзорную, и экскурсовод с
