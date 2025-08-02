Е Екатерина Русская Женева Отлично организованная экскурсия, очень информативно и интересно. Прекрасно провели время с Татьяной, получили новые знания и полезные советы. Однозначно будем рекомендовать друзьям и знакомым.

Н Нина Русская Женева Замечательный гид, хороший человек. Поняла нас, изменила немного маршрут и мы не заметили как пролетела экскурсия. Рассказ, советы, обзор достопримечательностей, лайфхаки (транспортная карта для туристов)- очень пригодились!

Н Николай Русская Женева Интересный тур, спасибо

Н Николай Богемный Каруж Увлекательный рождественский тур по не самому туристическому и очень атмосферному району Женевы, знающий все местный гид. Спасибо!

F Feklisov Богемный Каруж Прекрасная прогулка по старинному району Женевы - Каружу в сопровождении гида Дарьи, которая заражает своим энтузиазмом, показывая с неожиданной стороны казалось бы известный город. Всем участникам экскурсия понравилась, рекомендуем!

Т Татьяна Богемный Каруж Незабываемая экскурсия по Каружу, атмосферному городку шахматной застройки с великолепными сохранившимися кварталами, бутиковыми мастерскими и магазинчиками, потрясающими внутренними двориками. Дарья показала, рассказала и провела нас по самым интересным местам Каружа. Горячо рекомендуем.

k katerina Богемный Каруж Огромная благодарность Оксане за прекрасный насыщенный день. Кроме профессиональной экскурсии получили общение с приятным человеком.

О Ольга Русская Женева Милейшая мадемуазель Татьяна отлично знает не только историю, но и адаптируется программу под заказчика. Надеюсь, увидимся на следующей экскурсии!