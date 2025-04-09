Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Женеве на русском языке, цены от €290. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 5 отзывов Индивидуальная до 5 чел. Женева: гастрономия и культура Посетить главные места Старого города и попробовать лучшие местные сыры и шоколад €290 за всё до 5 чел. На машине 5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Женева и окрестности: гора Салев Индивидуальная экскурсия для тех, кто уже осмотрел Женеву и хочет увидеть больше. Виды на горные массивы и Женевское озеро. Пеший подъем или поездка на машине €500 за всё до 4 чел. 8 часов 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Индивидуальная экскурсия по замку Грюйер и сыроварне Откройте для себя средневековый Грюйер, узнайте о производстве знаменитого сыра и насладитесь потрясающими видами на Предальпы и зелёные долины €740 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Женевы Последние отзывы на экскурсии Н Наталия Грюйер: сырная столица Швейцарии читать дальше рекомендую, стоит своих денег. Особенно приятно, что маршрут немного изменили согласно моим пожеланиям! Анна, спасибо, с вами приятно было провести время Потрясающая экскурсия!!! Я увидела именно ту Швейцарию, которую хотела! Горы, луга, коровки, замки! Обворожительные виды! Покаталась на панорамных поездах. Однозначно

В Василий Женева и окрестности: гора Салев Всем добрый день.

Советую обращаться на этот сайт, все открыто и доступно, обмана нет.

Спасибо гиду Татьяне, привет из Астаны.

