Выездные экскурсии из Женевы

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Женеве на русском языке, цены от €290. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Женева: гастрономия и культура
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Женева: гастрономия и культура
Посетить главные места Старого города и попробовать лучшие местные сыры и шоколад
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€290 за всё до 5 чел.
Женева и окрестности: гора Салев
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Женева и окрестности: гора Салев
Индивидуальная экскурсия для тех, кто уже осмотрел Женеву и хочет увидеть больше. Виды на горные массивы и Женевское озеро. Пеший подъем или поездка на машине
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Грюйер: сырная столица Швейцарии
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по замку Грюйер и сыроварне
Откройте для себя средневековый Грюйер, узнайте о производстве знаменитого сыра и насладитесь потрясающими видами на Предальпы и зелёные долины
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€740 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    9 апреля 2025
    Грюйер: сырная столица Швейцарии
    Потрясающая экскурсия!!! Я увидела именно ту Швейцарию, которую хотела! Горы, луга, коровки, замки! Обворожительные виды! Покаталась на панорамных поездах. Однозначно
    читать дальше

    рекомендую, стоит своих денег. Особенно приятно, что маршрут немного изменили согласно моим пожеланиям! Анна, спасибо, с вами приятно было провести время

  • В
    Василий
    27 мая 2022
    Женева и окрестности: гора Салев
    Всем добрый день.
    Советую обращаться на этот сайт, все открыто и доступно, обмана нет.
    Спасибо гиду Татьяне, привет из Астаны.

