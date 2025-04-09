Индивидуальная
до 5 чел.
Женева: гастрономия и культура
Посетить главные места Старого города и попробовать лучшие местные сыры и шоколад
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€290 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Женева и окрестности: гора Салев
Индивидуальная экскурсия для тех, кто уже осмотрел Женеву и хочет увидеть больше. Виды на горные массивы и Женевское озеро. Пеший подъем или поездка на машине
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по замку Грюйер и сыроварне
Откройте для себя средневековый Грюйер, узнайте о производстве знаменитого сыра и насладитесь потрясающими видами на Предальпы и зелёные долины
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€740 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия9 апреля 2025Потрясающая экскурсия!!! Я увидела именно ту Швейцарию, которую хотела! Горы, луга, коровки, замки! Обворожительные виды! Покаталась на панорамных поездах. Однозначно
- ВВасилий27 мая 2022Всем добрый день.
Советую обращаться на этот сайт, все открыто и доступно, обмана нет.
Спасибо гиду Татьяне, привет из Астаны.
Сколько стоит экскурсия по Женеве в декабре 2025
