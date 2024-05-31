Обзорные и познавательные экскурсии Женевы

Найдено 5 экскурсий в категории «Обзорные» в Женеве на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первая встреча с Женевой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Первая встреча с Женевой
Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
«А также познакомитесь с традициями Швейцарии и менталитетом ее жителей, проникаясь колоритом этой живописной и очень доброжелательной страны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
167 за всё до 10 чел.
История, традиции и символы Женевы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
55 отзывов
История, традиции и символы Женевы
Пешеходная экскурсия по центру города
«Вы также услышите рассказы о знаменитых людях и событиях, с которыми связано каждое здание Старого города, и познакомитесь с особенностями женевской кухни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Вечное величие столицы мира
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Вечное величие столицы мира
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Женеве
«Приглашаю вас на обзорную прогулку по Женеве, на которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями и интересными фактами из истории города, а также с традициями, секретами и образом жизни женевцев в хитросплетении различных культур»
Сегодня в 20:30
Завтра в 10:30
360 за всё до 10 чел.
Великолепная Женева (авто-пешеходная экскурсия)
Индивидуальная
3 часа
Великолепная Женева (авто-пешеходная экскурсия)
Начало: Place
«Вы познакомитесь со становлением города как столицы мира»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
262 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия)
Начало: По договоренности
«Отличный старт для знакомства с Женевой»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Первая встреча с Женевой
    Дарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, что делало рассказ и исторические факты намного более понятными.
    Дарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, чтоДарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, что
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Первая встреча с Женевой
    С погодой в Женеве нам не повезло, но очень повезло с гидом. Дарья, спасибо большое за интересную прогулку! Под ваши
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    рассказы мы забыли про дождь и ветер. Теперь мои подростки говорят, что если и пойдут еще на экскурсию, то только с экскурсоводом как в Женеве) Спасибо еще раз!

  • Л
    Лина
    29 апреля 2024
    История, традиции и символы Женевы
    Мы очень довольны что побывали на экскурсии в Женеве с таким замечательным гидом как Татьяна. Все было организовано на высшем
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    уровне. Татьяна встретила нас вовремя, у нее даже был микрофон (нас было четверо). Татьяна прекрасно владеет материалом, у нее грамотная речь. Она очень внимательный и знающий гид. Из 4х экскурсий что мы заказывали по Швейцарии, эта была самая профессиональная. Рекомендуем!

  • Л
    Лена
    23 апреля 2024
    Первая встреча с Женевой
    Экскурсия была очень содержательная. К тому же Дарья была очень отзывчива к нашим вопросам, так что получался не просто рассказ, а очень интересный диалог.
  • А
    Алексей
    6 апреля 2024
    Вечное величие столицы мира
    Экскурсия - всем экскурсиям Экскурсия. Что очень хорошо - не утомительно, т. к. часть экскурсии проходит на машине гида. Успеваешь
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    увидеть и узнать больше. Пешеходная часть по старому городу тоже очень интересная, познавательная, с прекрасными видами для фото. Гид Оксана очень эрудированный и внимательный, рассказывает очень интересно. Дает много советов, что можно еще посмотреть или посетить самостоятельно. Спасибо большое Оксане и Очень рекомендуем эту экскурсию для знакомства с Женевой.

  • И
    Игорь
    9 марта 2024
    Вечное величие столицы мира
    Всё очень интересно! Спасибо большое 🙏
  • А
    Андрей
    10 февраля 2024
    Вечное величие столицы мира
    Проехали по городу, узнали историю, посетили интересные места. На все вопросы получили ответ. Было очень интересно. Оксана дала актуальные советы по самостоятельному осмотру города, какие торговые центры можно посетить.
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    История, традиции и символы Женевы
    Татьяна опытный, знающий гид и прекрасный рассказчик. Экскурсия была интересна и нам, взрослым, и нашим детям. Все очень понравилось, благодарим Татьяну за чудесный день в Женеве!
  • Н
    Наталья
    29 декабря 2023
    История, традиции и символы Женевы
    Экскурсия понравилась, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Женеве в июне 2024
Сейчас в Женеве в категории "Обзорные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 160 до 360. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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