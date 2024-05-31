1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Первая встреча с Женевой
Самое большое альпийское озеро и другие «визитные карточки» города на насыщенной обзорной экскурсии
«А также познакомитесь с традициями Швейцарии и менталитетом ее жителей, проникаясь колоритом этой живописной и очень доброжелательной страны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€167 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История, традиции и символы Женевы
Пешеходная экскурсия по центру города
«Вы также услышите рассказы о знаменитых людях и событиях, с которыми связано каждое здание Старого города, и познакомитесь с особенностями женевской кухни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечное величие столицы мира
Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по Женеве
«Приглашаю вас на обзорную прогулку по Женеве, на которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями и интересными фактами из истории города, а также с традициями, секретами и образом жизни женевцев в хитросплетении различных культур»
Сегодня в 20:30
Завтра в 10:30
€360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Великолепная Женева (авто-пешеходная экскурсия)
Начало: Place
«Вы познакомитесь со становлением города как столицы мира»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€262 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия)
Начало: По договоренности
«Отличный старт для знакомства с Женевой»
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€160 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 мая 2024Дарья прекрасно рассказала о Женеве. Гид знающий, рассказ интересный. При этом она использовала карты, фотографии, что делало рассказ и исторические факты намного более понятными.
- ЕЕкатерина26 мая 2024С погодой в Женеве нам не повезло, но очень повезло с гидом. Дарья, спасибо большое за интересную прогулку! Под ваши
- ЛЛина29 апреля 2024Мы очень довольны что побывали на экскурсии в Женеве с таким замечательным гидом как Татьяна. Все было организовано на высшем
- ЛЛена23 апреля 2024Экскурсия была очень содержательная. К тому же Дарья была очень отзывчива к нашим вопросам, так что получался не просто рассказ, а очень интересный диалог.
- ААлексей6 апреля 2024Экскурсия - всем экскурсиям Экскурсия. Что очень хорошо - не утомительно, т. к. часть экскурсии проходит на машине гида. Успеваешь
- ИИгорь9 марта 2024Всё очень интересно! Спасибо большое 🙏
- ААндрей10 февраля 2024Проехали по городу, узнали историю, посетили интересные места. На все вопросы получили ответ. Было очень интересно. Оксана дала актуальные советы по самостоятельному осмотру города, какие торговые центры можно посетить.
- ЕЕкатерина10 января 2024Татьяна опытный, знающий гид и прекрасный рассказчик. Экскурсия была интересна и нам, взрослым, и нашим детям. Все очень понравилось, благодарим Татьяну за чудесный день в Женеве!
- ННаталья29 декабря 2023Экскурсия понравилась, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Женеве в июне 2024
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