Дарья Ф. проводит ещё 6 экскурсий

Дарья Ф. – Гид из Женевы

Отличный старт для знакомства с Женевой.



Вы увидите все самые важные места, узнаете увлекательные моменты из истории 📖 города.



Мы пройдёмся по набережной огромного женевского озера, посмотрим на знаменитый фонтан ⛲ Же-До высотой 140 метров.



Заглянем в Английский сад и на площадь Бург-де-Фур, где раньше был древнеримский форум и средневековый рынок.



Также я покажу вам другую сторону столицы ⭐️ мира – офисы крупнейших международных организаций.