Дарья Ф. проводит ещё 6 экскурсий

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Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия)

Дарья Ф.
Дарья Ф. – Гид из Женевы
Отличный старт для знакомства с Женевой.

Вы увидите все самые важные места, узнаете увлекательные моменты из истории 📖 города.

Мы пройдёмся по набережной огромного женевского озера, посмотрим на знаменитый фонтан ⛲ Же-До высотой 140 метров.

Заглянем в Английский сад и на площадь Бург-де-Фур, где раньше был древнеримский форум и средневековый рынок.

Также я покажу вам другую сторону столицы ⭐️ мира – офисы крупнейших международных организаций.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €160 за экскурсию

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Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия)
Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия)
Данная экскурсия ⛳ подойдет всем тем, кто впервые в Женеве.
Прогулка по Старому городу и набережной Женевского озера пройдет через главные достопримечательности 🏛️ и самые интересные места. Кроме этого вы узнаете захватывающую историю 📖 Женевы со всеми ее деталями и легендами, а также чем живет Женева сегодня.

Трасса экскурсии:

  • цветочные часы,
  • фонтан Же-д-о,
  • площадь Бург де Фур,
  • городская ратуша и арсенал,
  • главный собор св. Петра,
  • набережная
  • Женевский университет,
  • стена Реформаторов,
  • и другие.
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 центр Женевы
Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия)
Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия)
Первое знакомство с Женевой (индивидуальная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья Ф.
Дарья Ф.
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