Дарья Ф. проводит ещё 6 экскурсий

Данная экскурсия ⛳ подойдет всем тем, кто впервые в Женеве.
Прогулка по Старому городу и набережной Женевского озера пройдет через главные достопримечательности 🏛️ и самые интересные места. Кроме этого вы узнаете захватывающую историю 📖 Женевы со всеми ее деталями и легендами, а также чем живет Женева сегодня.
Трасса экскурсии:
цветочные часы,
фонтан Же-д-о,
площадь Бург де Фур,
городская ратуша и арсенал,
главный собор св. Петра,
набережная
Женевский университет,
стена Реформаторов,
и другие.
Что входит
Услуги гида
Начало
🚩 по договоренности
Место завершения
🏁 центр Женевы
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.