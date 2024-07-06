Главные экскурсионные места в Женеве

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Женеве на русском языке, цены от €162, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
История, традиции и символы Женевы
Пешая
56 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
История, традиции и символы Женевы - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Женеве с посещением знаковых мест, исторических зданий и рассказами о знаменитых людях. Узнайте о женевской кухне и традициях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Первая встреча с Женевой
Пешая
57 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
167 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Женева
Пешая
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Женева
Посетить главные места Старого города на неспешной дружеской экскурсии
12 июля в 09:00
13 июля в 09:00
180162 за всё до 5 чел.
Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня
Познакомьтесь с уникальной женевской кухней, узнайте о местных винах и насладитесь непревзойденным шоколадом. Ощутите вкус Женевы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    6 июля 2024
    Первая встреча с Женевой
    Все было великолепно! Оксана прекрасный гид!
  • К
    Ксюша
    24 июня 2024
    Первая встреча с Женевой
    Дарья великолепно нам рассказывала и об истории Женевы и о самых интересных фактах жизни в Швейцарии в целом! Рекомендую! Очень приятная встреча и познавательная экскурсия!
  • Д
    Дмитрий
    24 июня 2024
    История, традиции и символы Женевы
    Отличная экскурсия!
  • А
    Анна
    20 июня 2024
    Первая встреча с Женевой
    Шикарная экскурсия и великолепный гид, очень интересно, всем советую!!!
  • Л
    Лина
    29 апреля 2024
    История, традиции и символы Женевы
    Мы очень довольны что побывали на экскурсии в Женеве с таким замечательным гидом как Татьяна. Все было организовано на высшем
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    уровне. Татьяна встретила нас вовремя, у нее даже был микрофон (нас было четверо). Татьяна прекрасно владеет материалом, у нее грамотная речь. Она очень внимательный и знающий гид. Из 4х экскурсий что мы заказывали по Швейцарии, эта была самая профессиональная. Рекомендуем!

  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    История, традиции и символы Женевы
    Татьяна опытный, знающий гид и прекрасный рассказчик. Экскурсия была интересна и нам, взрослым, и нашим детям. Все очень понравилось, благодарим Татьяну за чудесный день в Женеве!

Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Женеве
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. История, традиции и символы Женевы
  2. Первая встреча с Женевой
  3. Знакомьтесь, Женева
  4. Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня
Сколько стоит экскурсия по Женеве в июле 2024
Сейчас в Женеве в категории "Популярные места" можно забронировать 4 экскурсии от 162 до 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Женеве (Швейцария 🇨🇭) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные места», 113 ⭐ отзывов, цены от €162. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Швейцарии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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