1 чел.
По популярности
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
История, традиции и символы Женевы - индивидуальная экскурсия
Прогулка по Женеве с посещением знаковых мест, исторических зданий и рассказами о знаменитых людях. Узнайте о женевской кухне и традициях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческая прогулка по Женеве: от древности до современности
Исследуйте Женеву с индивидуальным гидом! Узнайте историю города, местные легенды и анекдоты, а также познакомьтесь с традициями Швейцарии
Завтра в 08:00
12 июля в 08:00
€167 за всё до 10 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Женева
Посетить главные места Старого города на неспешной дружеской экскурсии
12 июля в 09:00
13 июля в 09:00
180€162 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Молочная река - шоколадные берега. Женевская кухня
Познакомьтесь с уникальной женевской кухней, узнайте о местных винах и насладитесь непревзойденным шоколадом. Ощутите вкус Женевы
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл6 июля 2024Все было великолепно! Оксана прекрасный гид!
- ККсюша24 июня 2024Дарья великолепно нам рассказывала и об истории Женевы и о самых интересных фактах жизни в Швейцарии в целом! Рекомендую! Очень приятная встреча и познавательная экскурсия!
- ДДмитрий24 июня 2024Отличная экскурсия!
- ААнна20 июня 2024Шикарная экскурсия и великолепный гид, очень интересно, всем советую!!!
- ЛЛина29 апреля 2024Мы очень довольны что побывали на экскурсии в Женеве с таким замечательным гидом как Татьяна. Все было организовано на высшем
- ЕЕкатерина10 января 2024Татьяна опытный, знающий гид и прекрасный рассказчик. Экскурсия была интересна и нам, взрослым, и нашим детям. Все очень понравилось, благодарим Татьяну за чудесный день в Женеве!
Ответы на вопросы от путешественников по Женеве в категории «Популярные места»
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