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Братислава – первое знакомство

5
3 отзыва
Гелла
Гелла – Гид из Братиславы
Братислава – уютная столица ⭐️ Словакии, которая не утомляет своими размерами.

Небольшой город 🏙️ удивит своей насыщенной историей 📖.

Многие важные события мирового масштаба решались именно здесь.

Во время неспешной и увлекательной прогулки по Старому городу вы откроете для себя много нового и интересного.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €80 за экскурсию

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Братислава – первое знакомство
Братислава – первое знакомство

Что вы увидите

  • Все основные достопримечательности Старого города Братиславы
Братислава - уютная столица ⭐️, которая не утомляет своими размерами. Небольшой город 🏙️ удивит своей большой историей 📖. Многие важные события мировой истории решались именно здесь. Во время неспешной и увлекательной прогулки по старому городу мы откроем для себя много интересного.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 По договоренности, в пешеходом старом городе
Место завершения
🏁 В старом городе
Братислава – первое знакомство
Братислава – первое знакомство
Братислава – первое знакомство
Братислава – первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гелла
Гелла
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3 отзыва оставили туристы

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