Все основные достопримечательности Старого города Братиславы
Братислава - уютная столица ⭐️, которая не утомляет своими размерами. Небольшой город 🏙️ удивит своей большой историей 📖. Многие важные события мировой истории решались именно здесь. Во время неспешной и увлекательной прогулки по старому городу мы откроем для себя много интересного.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 По договоренности, в пешеходом старом городе
Место завершения
🏁 В старом городе
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.