1 отзыв оставили туристы

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Дорога вдоль Малых Карпат

Гелла
Гелла – Гид из Братиславы
Вас ждет поездка по самой крупной из шести винодельческих областей Словакии.

Вы увидите средневековые города, замок 🏰 Красный Камень, попробуете лучшее словацкое вино 🍷, а также сможете изготовить собственную глиняную посуду в гончарной мастерской.
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Дорога вдоль Малых Карпат
Вдоль живописных холмов Малых Карпат, на которых растут виноградники, раскинулась самая большая из шести винодельческих областей Словакии. Небольшие города Святой Юр, Пезинок и Модра, которые находятся на этом винном пути, могут похвастаться историей 📖 свободных королевских городов. Это право они получили благодаря изготовлению качественного вина.
Сокровищем в окружении Малых Карпат является замок 🏰 Красный Камень, построенный еще в 13 веке. Это один из самых сохранившихся замков в Словакии. Под замком находятся самые большие подвалы в средней Европе.
Виноделие нуждалось в посуде. Поэтому издавна в регионе развивалось и гончарное мастерство. В случае желания можем ознакомиться с местной майоликой. Посетить магазин или гончарную мастерскую, где своими руками желающие могут изготовить собственное изделие из глины.
В сезон в экскурсию ⛳ можем включить посещение малокарпатской пещеры.
Желающие также смогут попробовать вина, которые нравились даже коронованным головам.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Входные билеты
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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гелла
Гелла
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