1 отзыв оставили туристы

Вдоль живописных холмов Малых Карпат, на которых растут виноградники, раскинулась самая большая из шести винодельческих областей Словакии. Небольшие города Святой Юр, Пезинок и Модра, которые находятся на этом винном пути, могут похвастаться историей 📖 свободных королевских городов. Это право они получили благодаря изготовлению качественного вина.

Сокровищем в окружении Малых Карпат является замок 🏰 Красный Камень, построенный еще в 13 веке. Это один из самых сохранившихся замков в Словакии. Под замком находятся самые большие подвалы в средней Европе.

Виноделие нуждалось в посуде. Поэтому издавна в регионе развивалось и гончарное мастерство. В случае желания можем ознакомиться с местной майоликой. Посетить магазин или гончарную мастерскую, где своими руками желающие могут изготовить собственное изделие из глины.

В сезон в экскурсию ⛳ можем включить посещение малокарпатской пещеры.

Желающие также смогут попробовать вина, которые нравились даже коронованным головам.