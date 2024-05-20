Замки, дворцы и особняки Братиславы

Найдено 6 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Братиславе на русском языке, цены от €76. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душа и сердце Братиславы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
151 отзыв
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
80 за всё до 4 чел.
Братиславский замок и Старый город
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
«Братиславский замок невозможно проглядеть, приехав в город: замок расположен на высоком холме в самом сердце столицы и считается символом Братиславы»
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 40 чел.
История и панорамы Братиславы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
История и панорамы Братиславы
Замок Девин, Братиславский град и мемориал Славин на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Наша первая цель — замок Девин на окраине Братиславы, чьи стены помнят моравских правителей, османских захватчиков и Наполеона»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
120 за всё до 4 чел.
Тысячелетний Город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
35 отзывов
Тысячелетний Город: Индивидуальная экскурсия по Братиславе
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
«Мы посетим белоснежный замок, который расположился на одном из отрогов Малых Карпат и виден с любой точки города»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
76 за всё до 10 чел.
Замок Красный камень и винодельческий городок Святой Юр
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Замок Красный Камень и винодельческий городок Святой Юр
Поездка по винодельческим городкам Словакии с посещением замка Красный Камень и дегустацией местных вин. Насладитесь историей и живописными видами
Начало: Ваш отель
«Сокровищем в окружении Малых Карпат является замок Красный Камень, построенный еще в 13 веке»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Посетите замок Красный камень и винодельческий город Святой Юр. Узнайте их историю и попробуйте местное вино
«Дорога вдоль Малых Карпат приведёт нас в замок Красный камень, построенный в 13 веке для королевы Констанции»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    20 мая 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Наталья - замечательный гид. Экскурсия получилась очень насыщенной и очень интересной. Тур охватывает все must-see Старого города и Братиславского замка,
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    но наш гид умело дополнила маршрут уникальными уголками, которые не найти в путеводителях. Наталья ответила на все наши вопросы, даже выходящие за рамки экскурсии, мы получили рекомендации, что еще посмотреть и и какие местные специалитеты попробовать, а также информацию о современной жизни Словакии. Однозначно рекомендую! 3,5 часа пролетели незаметно, оставив яркие впечатления и желание вернуться в этот очаровательный город. Огромное спасибо Наталье за ее профессионализм и увлеченность!

  • С
    Сергей
    16 мая 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Много путешествую, есть с чем сравнить. Наталья, настоящий профессионал. Очень приятно попадать на такие экскурсии. Побольше бы таких гидов!!!
  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Душа и сердце Братиславы
    Выражаю огромную благодарность Наталье за экскурсию Душа и сердце Братиславы!! Не ожидала, что влюблюсь в этот прекрасный город!) Наталья показала
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    много интересных и тайных уголков Братиславы, дала наводки по вкусным и интересным местам. День с Натальей был настолько интересным, красивым, глубоким и удивительным, что не хотелось уезжать) Спасибо!

  • И
    Игорь
    15 октября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Интересно, познавательно, красиво. Гелла-профессионал и очень приятный собеседник. Очень благодарны ей за экскурсию
  • А
    Александр
    25 сентября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Гелла - отличный гид и рассказчик, организовала экскурсию максимально комфортно и показала действительно замечательные исторические места Братиславы.
  • И
    Игорь
    11 сентября 2023
    История и панорамы Братиславы
    Гелла очень приятная рассказчица, внимательная к вопросам и пожеланиям. Информативный и интересный маршрут. Спасибо, Гелла!
    Гелла очень приятная рассказчица, внимательная к вопросам и пожеланиям. Информативный и интересный маршрут
  • a
    alex
    21 июля 2023
    Тысячелетний Город
    Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем кто хочет узнать о Братиславе как можно больше эту экскурсию, экскурсовод в совершенстве владеет всеми
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    темами касаемо истории как города так и страны,очень интересно и подробно отвечает на все вопросы касаясь самых мелочей, всем рекомендую эту экскурсию

  • И
    Ирина
    29 июня 2023
    Тысячелетний Город
    Огромное спасибо замечательному гиду Алексу за интересную и увлекательную экскурсию по славному городу Братислава. Мы даже и не предполагали как много
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    нового нам предстояло узнать в день экскурсии! А главное, невероятно познавательного и удивительного. Алекс увлеченный своей профессией гид, с прекрасным чувством юмора. Однозначно рекомендую заказать экскурсию у влюбленного в свой город гида Алекса.

  • В
    Виктория
    25 мая 2023
    Тысячелетний Город
    Замечательная экскурсия,Отличный экскурс в историю и архитектуру,обязательно вернёмся!!
  • А
    Анатолий,
    4 июля 2022
    Братиславский замок и Старый город
    Мы хотели высказать свою благодарность Инессе за содержательную и интересную экскурсиию по городу. За время экскурсии мы узнали много нового
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    об истории Братиславы и о ее сегодняшнем дне. Экскурсия была построена логично и увлекательно. Особо хотим отметить эрудицию и доброжелательность Инессы. Советуем всем заказывать экскурсии у нее.

Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июне 2024
Сейчас в Братиславе в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 76 до 180. Туристы уже оставили гидам 211 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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