1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Душа и сердце Братиславы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Прессбурга, узнайте историю замка, средневековые легенды и современные традиции. Уникальная экскурсия по Братиславе ждет вас
Начало: У Братиславского замка
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Братиславский замок и Старый город: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Братиславы, посетив Братиславский замок и прогулявшись по Старому городу. Узнайте о жизни замка и его знаменитых обитателях
Начало: Площадь Гвездослава, здание Словацкого Национально...
«Братиславский замок невозможно проглядеть, приехав в город: замок расположен на высоком холме в самом сердце столицы и считается символом Братиславы»
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 40 чел.
Индивидуальная
3 часа
История и панорамы Братиславы
Замок Девин, Братиславский град и мемориал Славин на экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Наша первая цель — замок Девин на окраине Братиславы, чьи стены помнят моравских правителей, османских захватчиков и Наполеона»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Тысячелетний Город: Индивидуальная экскурсия по Братиславе
Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце
Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара
«Мы посетим белоснежный замок, который расположился на одном из отрогов Малых Карпат и виден с любой точки города»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€76 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замок Красный Камень и винодельческий городок Святой Юр
Поездка по винодельческим городкам Словакии с посещением замка Красный Камень и дегустацией местных вин. Насладитесь историей и живописными видами
Начало: Ваш отель
«Сокровищем в окружении Малых Карпат является замок Красный Камень, построенный еще в 13 веке»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замок Красный камень + винодельческий город Святой Юр
Посетите замок Красный камень и винодельческий город Святой Юр. Узнайте их историю и попробуйте местное вино
«Дорога вдоль Малых Карпат приведёт нас в замок Красный камень, построенный в 13 веке для королевы Констанции»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина20 мая 2024Наталья - замечательный гид. Экскурсия получилась очень насыщенной и очень интересной. Тур охватывает все must-see Старого города и Братиславского замка,
- ССергей16 мая 2024Много путешествую, есть с чем сравнить. Наталья, настоящий профессионал. Очень приятно попадать на такие экскурсии. Побольше бы таких гидов!!!
- ААлександра14 мая 2024Выражаю огромную благодарность Наталье за экскурсию Душа и сердце Братиславы!! Не ожидала, что влюблюсь в этот прекрасный город!) Наталья показала
- ИИгорь15 октября 2023Интересно, познавательно, красиво. Гелла-профессионал и очень приятный собеседник. Очень благодарны ей за экскурсию
- ААлександр25 сентября 2023Гелла - отличный гид и рассказчик, организовала экскурсию максимально комфортно и показала действительно замечательные исторические места Братиславы.
- ИИгорь11 сентября 2023Гелла очень приятная рассказчица, внимательная к вопросам и пожеланиям. Информативный и интересный маршрут. Спасибо, Гелла!
- aalex21 июля 2023Экскурсия очень понравилась, рекомендую всем кто хочет узнать о Братиславе как можно больше эту экскурсию, экскурсовод в совершенстве владеет всеми
- ИИрина29 июня 2023Огромное спасибо замечательному гиду Алексу за интересную и увлекательную экскурсию по славному городу Братислава. Мы даже и не предполагали как много
- ВВиктория25 мая 2023Замечательная экскурсия,Отличный экскурс в историю и архитектуру,обязательно вернёмся!!
- ААнатолий,4 июля 2022Мы хотели высказать свою благодарность Инессе за содержательную и интересную экскурсиию по городу. За время экскурсии мы узнали много нового
Ответы на вопросы от путешественников по Братиславе в категории «Дворцы, замки и особняки»
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Сколько стоит экскурсия по Братиславе в июне 2024
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