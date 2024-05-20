Пешеходная экскурсия по Братиславе познакомит вас с историей города и его главными достопримечательностями. Узнайте о Братиславском Граде и Президентском дворце

Начало: У Президентского Дворца у фонтана в виде шара

«Мы посетим белоснежный замок, который расположился на одном из отрогов Малых Карпат и виден с любой точки города»