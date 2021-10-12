Где покататься на лыжах и сноуборде 🏂 в Словакии. Где находятся главные и лучшие горнолыжные курорты страны, чем они примечательны, чем помимо катания там можно заняться и что посмотреть

Горнолыжные курорты Словакии

Здорово, что в последнее время люди планируют не только летние, но и зимние каникулы. Зимние виды спорта становятся все более популярными. В Словакии есть несколько отличных горнолыжных курортов, куда можно поехать, например, во время новогодних каникул. Помимо катания на горных лыжах и сноуборде, вы также можете покататься на беговых лыжах, на многих курортах даже есть санные трассы, и это хороший повод отправиться в зимнее путешествие. Рядом с несколькими курортами есть термальные ванны и спа, так что вы можете согреться. Поверьте, вам есть из чего выбирать.

В данной статье ХорошоТАМ собрали топ мест в Словакии для катания, как для опытных любителей горнолыжного спорта, так и для новичков.

Ясна

Склоны горнолыжного курорта Ясна Ясна — горнолыжный комплекс с развитой инфраструктурой для туристов На территории курорта расположено несколько отелей разных категорий комфорта Живописный ресторан Ротонда с эксклюзивным панорамным видом на 360 градусов на высоте 2004 м Посмотрите какой вид открывается с вершины курорта Скульптура дракона на вершине горы Хопок

Jasná, Демановска Долина, Словакия

Ясна становится все более популярным горнолыжным курортом, где можно найти действительно широкий выбор склонов, длина которых составляет около 50 км. Горнолыжный курорт предлагает хорошие варианты размещения с прекрасным видом. Знаете ли вы, что Ясна – крупнейший горнолыжный курорт в Словакии, на котором возвышается гора Хопок? Если вы подниметесь наверх, мы рекомендуем посетить панорамную террасу с рестораном, конечно, только в хорошую погоду.

Здесь образцовые склоны, и данный курорт отлично подойдёт для семей с детьми – особенно северная сторона Хопка. Есть надежно огороженные территории, а также детская школа Maxiland с опытными терпеливыми инструкторами. Для многих достопримечательностью является зона фрирайда для катания по бездорожью, которую оценят в основном продвинутые лыжники, а также и сноубордисты. Большой плюс в том, что курорт Ясна сотрудничает с термальным аквапарком Татраландия. Так что если вы устанете от снега, легко можно окунуться в воду 😉

Будь в курсе:

Количество и протяженность спусков: 40 / ок. 50 км;

количество подъемников: 30;

беговые лыжные трассы: две;

Развлечения: ночное катание, funzone, сноупарк, ночной клуб Happy End, развлекательная арена Maxiland;

ски-пасс: 49 € / день (gopass от 21 € / день) цены 2020 года.

Штрбске Плесо

Горнолыжный курорт Штрбске Плесо Зона зимних видов спорта расположена на высоте от 1376 до 1840 метров над уровнем моря Горнолыжные склоны курорта Для катания на лыжах и сноуборде доступны 8,3 км склонов, 0,7 км лыжных трасс и 7 подъемников Озеро Штрбске-Плесо

Вы знаете, что Штрбске Плесо – самый высокогорный горнолыжный курорт? Богатая история, качественные отели и действительно отличные трассы. На южных склонах Преднего Солиска около 9 километров легких и средних спусков. Они также подходят для семей с детьми. Высота курорта от 160 м над уровнем моря до 1825 м над уровнем моря поэтому если добавить к нему качественный снег, у вас будет отличный отдых. Благоустроенная территория на 13 склонах и современные канатные дороги создают нужную атмосферу.

В детской зоне Maxiland есть собственный горнолыжный подъемник и конвейерная лента. Штрбское Плесо пользуется популярностью не только у классических лыжников, но и у лыжников по пересеченной местности, так как у беговых лыж здесь есть история. Трассы для беговых лыж разбросаны по 11 трассам, а их общая протяженность составляет 26 километров.

Будь в курсе:

Количество и протяженность спусков: 13/9 км.

Количество подъемных средств: 8 (3 канатных дороги и 5 подъемников.

Беговые лыжи: 11 трасс общей протяженностью 26 км.

Развлечения: сноупарк.

Скипасс: 39 € / день (проездной от 16 € / день) Цены 2020 года.

Татранска Ломница

В Татранска Ломнице, отличные склоны для начинающих и детей Горнолыжный курорт оборудован современными кресельными и гондольными подъемниками Также можно покататься на собачьих упряжках Общая длина спусков на курорте превышает 12 км, склоны подходят для всех категорий лыжников и сноубордистов Парк развлечений FUNpark

Татранска Ломница, Высоке Татры, Словакия

В Татранской Ломнице находится самый крутой и высокий горнолыжный склон в стране. Ломницкое седло находится на высоте 2190 метров над уровнем моря. Вас ждут самые современные кресельные и гондольные подъемники, протяженные трассы до 60 метров и снег в течение 5 месяцев.

Если вы решили посетить Татранскую Ломницу, рекомендуем отправиться на смотровую башню на Скалнате Плесо. Вид на Ломницкий штит, второй по высоте пик в Словакии. Одна из самых больших достопримечательностей – панорамный тротуар с террасой и кафе. Горнолыжный курорт предлагает примерно 6 километров менее сложных склонов (идеально подходящих для семей с детьми), также раздолье здесь найдут любители адреналина и фрирайда.

Наш совет – посетить арену Audi на заповедном участке западного склона Чучориедки. Детям там понравится крытый центр с лабиринтом, горками, бассейнами с шарами, а родители могут весело провести время в зоне отдыха.

Будь в курсе:

Количество и протяженность спусков: 12/12 км;

количество транспортных средств: 9 (7 канатных дорог, 2 подъемника);

Беговые лыжи: 3 километра трасс;

Развлечения: Audi arena, детский INDOOR FUN PARK;

Skipass: от 35 € / день. Цены 2020 года.

Бахледка

На горнолыжном курорте Бахледка 7 канатных дорог Фишка курорта – тропа по кронам деревьев, расположеная на хребте Спишска Магура Ресторан PANORAMA Bachledka Апартаменты PANORAMA Bachledka BACHLEDKA Ski & Sun

BACHLEDKA Ski &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Sun, Ждяр-Bachledova dolina, Словакия

Красивый семейный курорт, расположенный на хребте Спишска Магура с очаровательной панорамой Белянских Татр. Самыми уникальными считаются спуски, к которым можно добраться из трех разных деревень – Ждиар, Езерско и Мала Франкова.

Вы можете опробовать до 10 различных склонов, протяженность которых составляет почти 11 км. Как мы уже упоминали, это семейный курорт, поэтому детям, конечно же, здесь понравится. Здесь есть лыжный питомник, трасса для тюбинга, мир развлечений и образовательная трасса. Не уезжайте не опробовав бобслейную трассу длиной 1200 метров.

Стоит упомянуть, что на курорте есть красивая пешеходная тропа по кронам деревьев.

Будь в курсе:

Количество и общая протяженность спусков: 10 / 10,7 км;

количество транспортных средств: 7 (2 канатные дороги, 5 подъемников);

Беговые лыжи: 20 км трасс;

Развлечения: ночное катание, бобслейная трасса, снорафтинг, детский развлекательный мир;

Скипасс: 27,50 € / сутки. Цены 2020 года.

Парк Сноу Доновалы

Горнолыжный курорт PARK SNOW Доновалы Курорт имеет 4-х местную канатную дорогу (длиной 646 м, высотой 117 м) и 12 подъемников На нижней станции канатной дороги Нова гора, находится каток Известен курорт, тем что здесь можно покататься на собачьих упряжках А ещё можно заняться парапланеризмом Доновалы находятся среди красивых пейзажей национального парка Низкие Татры

PARK SNOW Donovaly, Доновалы, Словакия

Один из самых популярных курортов на границе национальных парков Низкие Татры и Большая Фатра. У них есть два курорта – Заградиште и Новая Голя, которые вместе имеют спуски длиной 11 километров, соединённые тремя короткими подъемниками. Если вы новичок, рекомендуем пойти в лыжную школу.

В Доновалах вы также найдете лыжные детские школы и различные аттракционы. Отдельно стоит упомянуть катание на собачьих упряжках, и возможность совершить полёт на параплане. Порадуем даже конькобежцев, на нижней станции канатной дороги на Нова Голя ещё есть каток. Также обрадуются беговые лыжники, которым мы рекомендуем две трассы вокруг Полянки и Мочарова, а также маршрут от Доновалов до Шахтичек.

На участке Мистрики между двумя склонами Нова Голя и Заградиште находится самый большой детский парк развлечений в Центральной Европе.

Будь в курсе:

Количество и протяженность спусков: 18/11 км;

количество транспортных средств: 16 (2 канатные дороги, 14 подъемников);

беговые лыжи: 18,4 км трасс;

развлечения: сноупарк, ночные катания, веревочный парк, стена для скалолазания, батуты, бобслейная трасса;

ски-пасс: 32 € / день (онлайн 23 € / день) цены 2020 года.

Малино Брдо

Горнолыжный курорт Малино Брдо Зона катания на Малины Брдо, классифицируемая как пятизвездочный горнолыжный курорт На курорте и вокруг него есть довольно хорошие рестораны Прямо в центре курорта есть 4-х местная канатная дорога Snow Park

Malinô Brdo ski &amp;amp;amp;amp; bike park, Hrabovská cesta, Ружомберок, Словакия

Горнолыжный курорт и велосипедный парк Малино Брдо расположен близ города Ружомберок в регионе Липтов, у подножия гор Большой Фатры. Общая длина трасс – 12 км. На курорте есть горнолыжный склон, который является одним из самых длинных спусков в Словакии, его длина составляет 3900 метров. Несколько подъемников на курорте идеально подойдут детям и начинающим. А ещё здесь есть лыжный питомник.

В верхней части курорта есть несколько ресторанов, застекленный бар Après Ski и на верхней станции стильный ресторан Dobro с великолепным видом на окружающие горы.

Будь в курсе:

Количество и протяженность спусков: 8/12 км;

количество транспортных средств: 9 (2 канатные дороги, 6 подъемников);

Катание на беговых лыжах: 10 км трасс;

Развлечения: сноупарк, сноутюбинг;

Скипасс: 19 - 34 € / день. Цены 2020 года.