Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

Насладитесь красотами Альп и Адриатического моря 🌊 — Альпы Адриа тур по странам бывшей Югославии

Посетите 4 страны бывшей Югославии всего за 13 дней! Откройте для себя впечатляющие пещеры в Словении, хорватский городок Мотовун, где родина лучших трюфелей в мире, посмотрите многие ЮНЕСКО достопримечательности: Плитвицкие озера, исторические, уникальные города Задар, Сплит, Трогир, самый солнечный остров 🏝️ Хвар, старый каменный мост в Мостаре и искупайтесь в кристально чистом Адриатическом море.

13 ночевок / 14 дней / 2700 км / группы до 8 человек.

Цена*:

*Цена на человека в DBL

Транспорт, апартаменты или отели 3*, wi fi, экскурсии 🧭 включено Вы посмотрите города и достопримечательности: Люблана — Блед и Бохинь — Птуй и Марибор — Постойнская пещера или пещеры Щкоцяна — Хрестовлье — Мотовун — Ровинь — Пула — Плитвицкие озера — Задар — Шибеник — Трогир — Сплит — остров Хвар- Мостар — Почитель — Дубровник — Котор — Будва ПРОГРАММА АЛЬПЫ АДРИА ТУРА День 1: Аэропорт Любляна — город 🏙️ Любляна (Словения) Встреча в аэропорту и трансфер до отеля или апартамента в Любляне Проживание в отеле или в апартаменте в Любляне. День 2: Столица ⭐️ Любляна (Словения) Пешеходная экскурсия ⛳ по городу Любляна с осмотром замка. Cловенская столица в году 2014 отмечает 2000-ую годовщину римского города Эмоны. Почувствуйте местный колорит. Полюбуйтесь со средневековым городом, архитектурным стилем барокко и арт-нуво, работой зодчего Йоже Плечника, прогуляйтесь через мосты реки Любляницы, рынок и входите с нами в кафедральный собор! Узнайте, почему Любляне уже 6000 лет! В свободное время предлагаем прогулку 👣 на катере по реке Любляница, шопинг, прогулки по парку, осмотр городского музея. Проживание в отеле или в апартаменте в Любляне. День 3: Альпийские озера Блед и Бохинь (Словения) Авто-пешеходная экскурсия в Триглавский национальный заповедник, который включает в себя вершину Триглав (2864 м), являющуюся национальным символом страны, Посещение Блейского замка 139 м над озером, винного погреба, краеведческого музея, протестантской типографии С лодкой до острова на озере с колоколом желаний Через плато Поклюка, где происходит кубок мира по биатлону до Бохиньского озера Прогулка до водопада Савица, который один из источников реки Савы На фуникулере до горнолыжного центра Вогел на 1500 м с панорамным видом на словенские самые высокие горы ⛰️ Вы узнаете, где отдыхала Агата Кристи в 1967! К вечеру возвращение в Любляну. Проживание в отеле или в апартаменте в Любляне. День 4: Восточные города Птуй и Марибор (Словения) Авто пешеходная экскурсия на восток, в самый древний словенский город, так называемый музей 🖼 в миниатюре. Его история 📖 начинается с каменного века, самый большой расцвет город имел во времена Римской Империи. Город Поэтовио был базовым лагерем для легиона XIII Гемина в Паннонии. Посещение второго по величине города Словении Марибор, в котором, растет самая древная лоза в мире, возраст ее превышает 450 лет — занесенная в 2004 году в книгу рекордов Гиннеса. В винотеке попробуем некоторые сорта словенских вин. Оба города стоят на реке Драва, и недалеко друг от друга, поэтому их осмотр вполне логично совместить. Возвращение в Любляну. Проживание в отеле или в апартаменте в Любляне. День 5: Любляна — Пещеры — Хрестовлье — Мотовун — Ровинь (Словения — Хорватия) Авто пешеходная экскурсия в область классического Краса. Вы можете выбирать осмотр Постойнской или Шкоцянских пещер. Постойнская пещера является из наиболее посещаемых пещер в мире, до 2013 г. зарегистрировано 35 миллионов посетителей. Пещеры Шкоцьяна с самым большом подземным каньоном в мире являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. По дороге в Ровинь посмотрим еще маленький поселок Хрестовлье, который славится романской церквей с известными фресками, которые считаются самыми богатыми и уникальными в Словении и были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По дороге посетим и Мотовуна в Хорватской Истрии, самый важный центр доисторических поселений в этом регионе, живописный средневековый город на вершине холма и родина лучших трюфелей в мире, которые мы попробуем. К вечеру приезд в Ровинь, который расположился на настоящем архипелаге из 22 островов и полуострове Истрия. Ровинь обладает очень приятным для человека мягким климатом. Этот город также называют самым романтичным из всех городов Хорватии. Проживание в апартаменте или отеле в Ровине. День 6: Ровинь- Пула — Плитвицкие озера (Хорватия) После завтрака отъезд из Ровинья и через час приезд в Пулу — город, существующий уже три тысячелетия, расположен на самом юге истарского полуострова, где сохранились давние традиции виноделия, рыбной ловли и кораблестроения. Посмотрим арену — огромный амфитеатр, один из самых больших в мире, прекрасно сохранившийся до наших дней, вызывающий интерес историков, и просто любознательных туристов со всего мира После обеда приезд в национальный заповедник Плитвицкие озера, прогулка по озерах, которые является одним из самых красивых 🤩 природных достопримечательностей 🏛️ в Европе, с 1979-ого года и вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Проживание в апартаментах в этнодеревне Плитвице Село День 7: Плитвицкие озера — Задар — Шибеник — Трогир (Хорватия) После завтрака отъезд из Плитвицких озер и через 2 часа приезд в Задар — с русскоязычным местным экскурсоводом погуляем по городу, посмотрим средневековые церкви Св. Доната и Санкт-. Анастасия и полюбуемся с старым Римский форумом и известными великолепными сохранившимися крепостными стенами. С русскоязычным местным экскурсоводом продолжим до города Шибеник, который расположен в устье реки Крка, на Адриатическом побережье Хорватии. Шибеник располагает несколькими очень известными памятниками истории и культуры — ЮНЕСКО кафедральным собором Святого Иакова, крепостью Святой Анны, «дворцом ректора», узкими улочками Старого города. Свободное время для купания К вечеру приезд в Трогир, проживание в апартаменте или отеле День 8: Трогир — Сплит — Tрогир (Хорватия) Утром мы с местным русскоязычным экскурсоводом с познакомимся с городом Трогир — это ещё одно место в Хорватии, которое по праву можно назвать городом-музеем. Исторический старый город расположен на небольшом островке, отделенном узкой протокой от материка и протокой пошире от большого острова Чиово и является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. После обеда отправимся с экскурсоводом до города Сплит, который в 20 километрах южнее. Сплит второй по величине город Хорватии. Возник на месте построенного в 295 году роскошного дворца римского императора Диоклетиана, внесенный ЮНЕСКО в книгу мировых сокровищниц мирового культурного наследия. Свободное время в Сплите и возвращение в Трогир Проживание в апартаменте или отеле День 9: Tрогир — остров Хвар (Хорватия) Утром выезжаем из Трогира и с паром из Сплита отправимся на остров Хвар, который известен как самый солнечный остров Адриатики. На Хваре в большом количестве выращивается лаванда, которая стала своеобразным символом острова. Здесь был найден самый древний в Европе барельеф с изображением корабля. Вы можете свободно погулять по городу Стари град, который был основан в 385 году до н. э. в качестве греческой колонии Фарос. Здесь можно увидеть греческие стены, дворец-крепость поэта эпохи ренессанса Петра Гекторовича с прудом и арками. После прогулки по городу Стари град продолжим до города Хвар. Проживание в апартаменте или отеле на острове Хвар День 10: Свободный день на острове Хвар (Хорватия) Главнй город Хвар включен ООН в Список исторических средиземноморских городов. Главной достопримечательностью является Кафедральный собор Св. Степана с колокольней и городской колодец на площади. Прекрасный вид на залив и окрестности открывается с доминирующей над городком Хвар крепости Наполеон (Tvrdava Napoleon), которую в 1810 году возвели французы. Из города Хвар летом на корабле 🛳️ можно легко попасть на расположенные неподалеку острова Паклени (Pakleni otoci «Адовы острова») с прекрасными песчаными и галечными пляжами. С водителем (тур манагером) можно договориться о трансферах по острове. Проживание в апартаменте или отеле на острове Хвар День 11: Хвар — Почитель — Мостар — Дубровник (Хорватия, Босния и Герцеговина) Утром отъезд из Хвара и с паром из города Суцурай-Дрвеник до материка. Мы продолжим до города Мостар в Боснии и Герцеговины, по дороге посещение изумительной турецкой деревни Почитель, которая под зашитой ЮНЕСКО Мостар можно легко обойти и без экскурсовода — это лабиринт из узких улочек, раскинувшийся по обе стороны красочной Неретвы и соединенный каменном мостом, также в списке ЮНЕСКО Из Мостара продолжим путь по долине реки Неретва, которая известная как долина мандаринов, где растет более миллиона мандариновых деревьев. К вечеру приезд в Дубровник — вместе с Венецией и Амстердамом, включен ЮНЕСКО в тройку красивейших городов, уникальных памятников культуры. Ночлег в апартаменте или отеле День 12: Дубровник Целый день в Дубровнике. Познакомьтесь с жемчужиной на Адриатике с местным экскурсоводом. Вы увидите город со смотровой площадки, откуда Вам откроется самая красивая панорама с видом на крепостные стены и старинные постройки. История Дубровника богата, он был единственным городом на Адриатике, способным соперничать с Венецией. Долгое время дубровник был одним из центров развития хорватского языка и культуры В дубровнике пожалуйста предлагаем попробовать свежие устрицы. Проживание в апартаменте или отеле День 13: Которский залив — Негоши — Будва (Черногория) Утром отъезд из Дубровника и через 2 часа приезд в глубину Боко-Которской бухты, между морем и горным хребтом, в город Котор. Следует прогулка по старой части города, который находится под охраной ЮНЕСКО Дорогу продолжим до Будви мимо Негоши — место, где родился и вырос величайший владыка Петар II Петрович Његош. Свободное время для осмотра города Будва — главный туристический центр Черногории с старым городом, небольшой живописной цитадели с церквушкой, узкими улочками и уютными домиками К вечеру возвращение в Дубровник Проживание в апартаменте или отеле День 14: Дубровник — аэропорт Чилипы Отъезд из Дубровника в аэропорт Чилипы, Дубровник Цена 6. 970 EUR для 1–2 человек Каждый дополнительный человек 1090 EUR до максимум 8 человек — При участии 8 человек, стоимость тура 1685 EUR/человека Цена включает: • 13 ночевок в апартаментах или отелях 3*, туристические сборы, в некоторых завтрака нет, рестораны, булочные рядом • По Словении услуги профессионального русскоязычного экскурсовода и водителя (машины Opel Zafira, S Max, Peugeot Boxer или подобное) • По Хорватии, Боснии, Черногории трансфер с словенско — англо говорящим профессиональным водителем — тур менеджером, русскоговорящий не гарантируется всегда, (машины VW Touran, Opel Zafira, Citroen C5, Peugeot Boxer или подобное) • Русскоязычный местный профессиональный экскурсовод в городах: Задар, Шибеник, Трогир, Сплит, Дубровник • Обратный билет 🎫 паром до острова Хвар • Проживание в отелях или апартаментах 3*, wi fi • Страхование от несчастных случаев Цена не включает: • Обед, ужин • Завтрак в некоторых апартаментах и отелях не включен, но рестораны, булочные рядом • Билеты от 150 EURчел. • Авиабилеты По желанию можем изменить программу пребывания и маршрута.