Гид S. – Гид из Любляны
Cити брейк, 3-ех дневный отдых в Любляне & познакомьтесь со Словенией
- 👥Групповая
- 🕐Длительность 3 часа
- 👫 Группа не более 8 человек
€305 за человекаЗаказать экскурсию
Трансфер из аэропорта — Проживание в апартаментах — Экскурсия ⛳ по Любляне и по Словении — Трансфер до аэропорта
4 дня / 3 ночи
Словенская столица ⭐️ Любляна признана удобной для спокойного отдыха. Это компактный город 🏙️, поэтому его очень легко обойти пешком и полюбоваться на различные архитектурные стили. Тот, кто хоть однажды побывал в Любляне, никогда не забудет чудесные ансамбли ее маленьких улочек, где чуть ли не за каждым углом скрывается очередной памятник или архитектурный шедевр. В старой части города много уютных кафе, ресторанов и магазинов, большинство из них вдоль реки. Благодаря своему центральному расположению, Любляна, столица Словении, является идеальной начальной точкой для знакомства с многочисленными достопримечательностями 🏛️ — выберите между несколькими экскурсиями по Словении.
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
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