Трансфер из аэропорта — Проживание в апартаментах — Экскурсия ⛳ по Любляне и по Словении — Трансфер до аэропорта

4 дня / 3 ночи

Словенская столица ⭐️ Любляна признана удобной для спокойного отдыха. Это компактный город 🏙️, поэтому его очень легко обойти пешком и полюбоваться на различные архитектурные стили. Тот, кто хоть однажды побывал в Любляне, никогда не забудет чудесные ансамбли ее маленьких улочек, где чуть ли не за каждым углом скрывается очередной памятник или архитектурный шедевр. В старой части города много уютных кафе, ресторанов и магазинов, большинство из них вдоль реки. Благодаря своему центральному расположению, Любляна, столица Словении, является идеальной начальной точкой для знакомства с многочисленными достопримечательностями 🏛️ — выберите между несколькими экскурсиями по Словении.