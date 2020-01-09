15 отзывов оставили туристы

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Ежедневная прогулка по Любляне

Узнать и полюбить город за 2 часа

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Группа не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Прешерна
  • Заказать экскурсию

15 за человека

У этой экскурсии15 отзывов
4.87
Tripster
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Tripster – представитель в Любляне
Тихая, зеленая и уютная Любляна не так проста, как может показаться неискушенному путешественнику.

Эта дружеская прогулка 👣 откроет перед вами главные секреты столицы Словении: легенды о драконах, неприступные замки 🏰 и средневековые улочки, исторические артефакты, наследие Наполеона и древних римлян.

За пару часов вы пронесетесь через столетия истории 📖 Любляны, узнаете о традициях и привычках местных жителей, научитесь отличать словенские блюда от балканских и проникнетесь колоритом этого крошечного, но необъяснимо сказочного города.
Ежедневная прогулка по Любляне
Ежедневная прогулка по Любляне

Что вас ожидает

Любляна от Средневековья до наших дней
За пару часов наш маршрут охватит все достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с Любляной. Вы окажетесь на площади Франца Першерна, в сердце словенской столицы, заглянете на старинный рынок, пройдете по величественному Драконову мосту и узнаете, какую роль зеленый крылатый змей играет в легенде об основании Любляны. В средневековой части города оживут истории темных веков: мы рассмотрим возвышающийся на холме неприступный Люблянский град и необычные двери собора Святого Николая, а на Старой площади отыщем три старейших здания города, которые скрыты от невнимательных глаз постройками 17 века. На площади Французской Революции разберемся, за что словенцы почитают Наполеона. А в современной части города рассмотрим здания университета и парламента, поговорим о древних артефактах Народной галереи и театральной жизни столицы.

О Словении и словенцах: стать своим в городе
Мы не только проведем вас по главным туристическим тропам Любляны, но и поможем заглянуть за фасад города и понаблюдать, чем живут словенцы. Вы узнаете об особенностях словенского языка и запомните пару интересных слов, которые могут показаться забавными на слух. Разберетесь в местном менталитете, привычках и жизненном укладе: чем словенцы отличаются от русских, как они проводят время, как выстраивают быт и почему считаются довольно консервативным народом. Проходя мимо колоритного ресторана, мы поговорим об особенностях словенской кухни, её фирменных блюдах и отличиях от балканской гастрономии. А еще я расскажу, куда стоит самостоятельно прогуляться в Любляне и где можно попробовать уличную еду, приготовленную профессиональными поварами.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в Любляне и хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 20, поскольку для детей билеты не приобретаются
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждет сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Любляне, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
Ежедневная прогулка по Любляне
Ежедневная прогулка по Любляне
Ежедневная прогулка по Любляне
Ежедневная прогулка по Любляне
Ежедневная прогулка по Любляне
Ежедневная прогулка по Любляне
Ежедневная прогулка по Любляне
Ежедневная прогулка по Любляне
Ежедневная прогулка по Любляне

Экскурсия проводится ежедневно в 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Место встречи для начала на площади Прешерна.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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15 отзывов оставили туристы

9 января 2020
Замечательный рассказ о Любляне, о ее жителях, традициях. Отличная экскурсия для приехавших в Любляну первый раз.
7 января 2020
Наталья предложила хороший маршрут, экскурсия сбалансирована по содержанию, очень понравилась
17 декабря 2019
Большое спасибо Наташе! Было очень интересно и содержательно. Бронировали групповую, но оказались вдвоём, поэтому получили экскурсию индивидуальную😀. Спасибо!
15 октября 2019
Наталья провела отличную экскурсию по городу, показала интересные места, рассказала легенды города. Рекомендую!
Дмитрий
13 октября 2019
Нам очень понравилась экскурсия. Наталья отличный гид, знающий историю обычаи и нравы. Маршрут Экскурсии построен очень грамотно и позволяет увидеть исторические здания разных эпох. Нам было очень комфортно и приятно на этой Экскурсии и мы смогли узнать не только интересные исторические факты о Любляне, но и вообще о Словении в целом и ее разных регионах. Количество человек на этой Экскурсии подразумевает не более 15 человек, нам повезло и нас было только двое.
30 сентября 2019
Приятный гид, очень доступно и хорошо провела экскурсию по Люблинне
Лиза
14 сентября 2019
Спасибо Наталье за позитивную и информационную экскурсию! За время прогулки познакомились с интересными вехами истории, а также эмоционально прониклись симпатией гида к Словении.
10 сентября 2019
Огромное спасибо Наталье за великолепную экскурсию, знания, вовлеченность и любовь к Словении и своему делу! Мне жаль, что я рано уезжаю, Наталья сподвигла меня заинтересоваться этой красивой и милой страной и поездить по ней еще. И, кстати, воспользуйтесь рекомендацией Натальи сходить в ресторан местной кухни («Сокол»), он прекрасен! Спасибо, вы замечательны!
1 сентября 2019
Спасибо большое за экскурсию. Впервые были с семьёй в Любляне. Очень понравилась.
19 августа 2019
Очень интересная экскурсия с гидом Натальей. Она - прекрасный знаток города и страны, с хорошим чувством юмора и позитивным настроем. Два часа пролетают незаметно. Маршрут экскурсии проходит мимо основных достопримечательностей Люблляны.
Ещё 5 отзывов

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Открыть историю, легенды и традиции словенской столицы на авторской пешеходной прогулке
Любляна — город гуманных размеров, поэтому за 2 часа пешеходной прогулки мы успеем обойти самые знаковые места, а я — рассказать о них и об основных вехах истории города, которому более 2000 лет: о древней римской Эмоне, о городе в составе государства Габсбургов и о столице Словении.
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Приглашаю погулять по одной из самых живописных и умиротворенных европейских столиц. Вы рассмотрите главные площади, церкви, мосты и старинные здания Любляны, подниметесь на средневековую крепость и заглянете на местный рынок. А я расскажу о местных традициях, истории и повседневной жизни.

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