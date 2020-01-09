15 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Любляна от Средневековья до наших дней

За пару часов наш маршрут охватит все достопримечательности, с которых стоит начать знакомство с Любляной. Вы окажетесь на площади Франца Першерна, в сердце словенской столицы, заглянете на старинный рынок, пройдете по величественному Драконову мосту и узнаете, какую роль зеленый крылатый змей играет в легенде об основании Любляны. В средневековой части города оживут истории темных веков: мы рассмотрим возвышающийся на холме неприступный Люблянский град и необычные двери собора Святого Николая, а на Старой площади отыщем три старейших здания города, которые скрыты от невнимательных глаз постройками 17 века. На площади Французской Революции разберемся, за что словенцы почитают Наполеона. А в современной части города рассмотрим здания университета и парламента, поговорим о древних артефактах Народной галереи и театральной жизни столицы.

О Словении и словенцах: стать своим в городе

Мы не только проведем вас по главным туристическим тропам Любляны, но и поможем заглянуть за фасад города и понаблюдать, чем живут словенцы. Вы узнаете об особенностях словенского языка и запомните пару интересных слов, которые могут показаться забавными на слух. Разберетесь в местном менталитете, привычках и жизненном укладе: чем словенцы отличаются от русских, как они проводят время, как выстраивают быт и почему считаются довольно консервативным народом. Проходя мимо колоритного ресторана, мы поговорим об особенностях словенской кухни, её фирменных блюдах и отличиях от балканской гастрономии. А еще я расскажу, куда стоит самостоятельно прогуляться в Любляне и где можно попробовать уличную еду, приготовленную профессиональными поварами.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто впервые в Любляне и хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе, чтобы решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту.