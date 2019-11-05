1 отзыв оставили туристы

  1. Экскурсии

Гастрономическая прогулка по Любляне

Насладиться традиционной словенской кухней и почувствовать дух старинного города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у входа в отель Lev
  • Заказать экскурсию

От 120 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Вероника
Задать вопросОбычно отвечает за 56 мин.
Вероника – Гид в Любляне
Гуляя по центру Любляны, вы зайдете в пять избранных заведений и отведаете лучшие местные блюда, сочетающие итальянские, славянские и венгерские традиции.

Продегустируете вино 🍷 и пиво словенского производства и услышите о жизни в европейской столице без «розовых очков».
Гастрономическая прогулка по Любляне
Гастрономическая прогулка по Любляне

Что вас ожидает

Словения на вкус
Вы отведаете настоящий словенский суп и «закуску богачей» — нежнейшую говядину с бокалом вина. На традиционные блюда страны также повлияла близость Италии и Средиземноморья — вам непременно подадут к столу вкуснейшую рыбу. Не забудут и о любимых словенцами колбасках, которые отсылают уже к австро-немецким мотивам. А десерт пусть станет приятным сюрпризом, о котором вы узнаете на встрече!

Неспешная прогулка по историческому центру
Вы не только побалуете вкусовые рецепторы, но и ощутите дух Старого города. Увидите Тройной мост и Францисканскую церковь, вошедшую в десятку красивейших церквей Европы. Помашете мэру, рассмотрите небоскреб 1930 года, узнаете, почему символом словенской столицы стал дракон, и поймете, что общего между Прагой, Любляной и Веной.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены 5 блюд и 5 напитков.

Гастрономическая прогулка по Любляне
Гастрономическая прогулка по Любляне
Гастрономическая прогулка по Любляне
Гастрономическая прогулка по Любляне
Гастрономическая прогулка по Любляне
Гастрономическая прогулка по Любляне
Гастрономическая прогулка по Любляне
Гастрономическая прогулка по Любляне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у входа в отель Lev.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вероника
Вероника
Меня зовут Вероника. Я частный гид по Любляне, очаровательной зеленой столице Европы. Каждый день гуляю улочками Старого и Нового города и знаю, где найти красивые фотолокации или побаловать вкусовые рецепторы. Я люблю Словению и сделаю все возможное, чтобы вам тоже понравилась эта чудесная страна.
Напишите мне

1 отзыв оставили туристы

5 ноября 2019
Все было просто замечательно! Планирование экскурсии было на высоте - дело в том, что мы уже были на обзорной, и, к сожалению, многое я уже знал, но Вероника не отнеслась с пониманием и рассказывала что-то новое. Места, куда вас будут водить стоит записать, ведь там действительно очень-очень вкусно!

Выбирайте и другие экскурсии в Любляне

За городомПешкомНеобычные маршрутыИндивидуальныеОбзорныеГрупповыеГастрономическиеВсе
От120 за экскурсию
Заказать экскурсию