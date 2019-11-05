1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Словения на вкус

Вы отведаете настоящий словенский суп и «закуску богачей» — нежнейшую говядину с бокалом вина. На традиционные блюда страны также повлияла близость Италии и Средиземноморья — вам непременно подадут к столу вкуснейшую рыбу. Не забудут и о любимых словенцами колбасках, которые отсылают уже к австро-немецким мотивам. А десерт пусть станет приятным сюрпризом, о котором вы узнаете на встрече!

Неспешная прогулка по историческому центру

Вы не только побалуете вкусовые рецепторы, но и ощутите дух Старого города. Увидите Тройной мост и Францисканскую церковь, вошедшую в десятку красивейших церквей Европы. Помашете мэру, рассмотрите небоскреб 1930 года, узнаете, почему символом словенской столицы стал дракон, и поймете, что общего между Прагой, Любляной и Веной.