Вероника К. проводит ещё 1 экскурсию

Я с Любляной (столицей Словении) решила завоевать ваши сердца и предложить прогуляться 👣 по ее вкусной стороне. Только представьте: не торопясь, гуляя по центру города, мы зайдем в 5 избранных заведений Любляны, чтобы отведать традиционные словенские блюда в сопровождение словенского вина и пива. 5 блюд и 5 напитков позволят вам насладится местной кухней.

Ведь словенская кухня 🥧 своеобразна: в ней соединены славянские, австро-немецкие, венгерские и итальянские традиции. Например, из славянский блюд здесь популярны: грибные блюда, супы, гречневая каша, хлебобулочные изделия, клёцки. Вы обязательно попробуете настоящий словенский суп. Но перед этим вам подадут для аппетита закуску словенских богачей. Нежнейшую говядину с бокалом вина. Непременно одним из блюд нашей прогулки будет рыбка, потому что близость Италии и Средиземноморья тоже сказалось на традиционных блюдах. Не пройдем мимо любимых словенцами – колбасок, которые подают тоже с вином 🍷. Потому что Словения – это винодельческий край, имеющий много наград – и это особая гордость словенцев. Естественно вы попробуете и местное пиво, которое делают непосредственно в Любляне. Ну а на десерт 🍪 – давайте это останется сюрпризом, о котором вы узнаете на встрече.

Помимо баловства вкусовых рецепторов, расслабленная атмосфера нашей прогулки даст вам почувствовать дух старинного города. Вы увидите Тройной мост и Францисканскую церковь ⛪, которая вошла в десятку красивейших церквей Европы. Узнаете, почему символ Любляны “Дракон” и что общего между Прагой, Любляной и Веной. Помашете мэру города и посмотрите на самый первый небоскреб 1930 года. А также узнаете о жизни в европейской столице без “розовых очков”.