Вероника К. проводит ещё 1 экскурсию

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Гастрономическая прогулка по Любляне

Вероника К.
Вероника К. – Гид из Любляны
Словенская кухня 🥧 своеобразна: в ней соединены славянские, австро-немецкие, венгерские и итальянские традиции.

Здесь любят грибы, супы, гречку, булочки, клёцки.

Мы посетим несколько заведений, где попробуем самые яркие блюда местной кухни, поговорим об их истории 📖, а также прогуляемся по городу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €60 за экскурсию

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Гастрономическая прогулка по Любляне
Гастрономическая прогулка по Любляне
Я с Любляной (столицей Словении) решила завоевать ваши сердца и предложить прогуляться 👣 по ее вкусной стороне. Только представьте: не торопясь, гуляя по центру города, мы зайдем в 5 избранных заведений Любляны, чтобы отведать традиционные словенские блюда в сопровождение словенского вина и пива. 5 блюд и 5 напитков позволят вам насладится местной кухней.
Ведь словенская кухня 🥧 своеобразна: в ней соединены славянские, австро-немецкие, венгерские и итальянские традиции. Например, из славянский блюд здесь популярны: грибные блюда, супы, гречневая каша, хлебобулочные изделия, клёцки. Вы обязательно попробуете настоящий словенский суп. Но перед этим вам подадут для аппетита закуску словенских богачей. Нежнейшую говядину с бокалом вина. Непременно одним из блюд нашей прогулки будет рыбка, потому что близость Италии и Средиземноморья тоже сказалось на традиционных блюдах. Не пройдем мимо любимых словенцами – колбасок, которые подают тоже с вином 🍷. Потому что Словения – это винодельческий край, имеющий много наград – и это особая гордость словенцев. Естественно вы попробуете и местное пиво, которое делают непосредственно в Любляне. Ну а на десерт 🍪 – давайте это останется сюрпризом, о котором вы узнаете на встрече.
Помимо баловства вкусовых рецепторов, расслабленная атмосфера нашей прогулки даст вам почувствовать дух старинного города. Вы увидите Тройной мост и Францисканскую церковь ⛪, которая вошла в десятку красивейших церквей Европы. Узнаете, почему символ Любляны “Дракон” и что общего между Прагой, Любляной и Веной. Помашете мэру города и посмотрите на самый первый небоскреб 1930 года. А также узнаете о жизни в европейской столице без “розовых очков”.
Что входит
  • Услуги гида
  • 5 напитков
  • 5 традиционных словенских блюд
Начало
🚩 Gosposvetska cesta 1
Место завершения
🏁 Krakovski nasip 12
Гастрономическая прогулка по Любляне

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Вероника К.
Вероника К.
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