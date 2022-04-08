Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Любляне. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте, а экскурсия проходит только по одному маршруту (карту маршрута экскурсии вы найдете по ссылке в разделе "Дополнительная информация").

Крошечная, но очень симпатичная, Любляна заслуживает визита и обычно оставляет хорошие впечатления.

А еще чем-то напоминает столицу Чехии, ее даже называют маленькой Прагой.

Туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть крепость Град и Старый город, познакомиться с местной культурой или просто погулять по этому тихому, зеленому и уютному местечку Восточной Европы.