Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

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Рыболовный тур на словенских реках

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Рыболовный тур на словенских реках
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • €804 за человека

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Рыболовный тур на словенских реках
Рыболовный тур на словенских реках
Словенские реки, озера и пруды — настоящий рай для любителей рыбной ловли. Здесь водятся разнообразные виды пресноводных рыб, более 20 из которых являются объектами спортивного лова. Большинство из этих видов хорошо ловится на искусственную мушку (форель, хариус…). В Словении у Вас есть возможность добыть эндемичные виды, среди которых особое место занимает мраморная форель (soška postrv).
В программе организуется рыбалка 🐟 в рыболовных базах: • на реках Сава Бохинька и Радовна, на озере Блед (города Бохинь, Блед) • на реке Соча (город Бовец) • на реке Любляница (город Любляна) Программа включает: 1. день: Встреча в аэропорту Любляна, трансфер до отеля
2. день: Рыбалка в Любляне, на реке Любляница 5 часов (сопровождение гида-рыбака 5 часов, лодкa, лицензия на спиннинг рыбалку, рыболовные снасти, искусственная приманка, напитки включено)*возможность заказа экскурсии 🧭 по городу Любляна
3. день: Трансфер до альпийского курорта Блед Рыбалка на озере Блед (лицензия на лов рыбы на озеро Блед, аренда классической рыболовной снасти, электрический кораблик включено)
4. день: Рыбалка на реке Сава Бохинька (лицензия на лов рыбы нахлыстом, рыболовные снасти, искусственная приманка, сопровождение гида-рыбака 8 часов, трансфер до 30 км включено) *возможность заказа экскурсии по городу Блед и Бохинь
5. день: Трансфер до смарагдовой реки Соча, до места проживания Отдых *возможность заказа экскурсии по смарагдовой долине Соча или рафтинг
6. день: Рыбалка на реке Соча (лицензия на лов рыбы нахлыстом рыболовные снасти, искусственная приманка, сопровождение гида-рыбака 8 часов, трансфер до 30 км включено)
7. день: Трансфер в аэропорт Любляна
Проживание не включено: на ваш выбор можем предложить разные варианты проживания: в отелях, апартаментах, семейных гостиницах, туристических фермах. Если Вы закажете больше трёх дней рыбалки, мы предлагаем Вам разные города для проживания — одно возле озёр Блед или Бохинь, второе — с другой стороны Альп, в долине смарагдовой реки Соча или в столице Любляна.
Чтобы выполнить все пожелания гостей, мы можем подготовить индивидуальное предложение экскурсионных туров.
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana
Рыболовный тур на словенских реках
Рыболовный тур на словенских реках
Рыболовный тур на словенских реках
Рыболовный тур на словенских реках

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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