Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Шопинг по городу Любляна

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Шопинг по городу Любляна
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €90 за человека

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Шопинг по городу Любляна
В Любляне, как и в любой европейской столице, немало магазинов известных мировых брендов. Самый знаменитый торговый центр Любляны — «BTC City». Считается, что он один из самых больших в Европе. Вдоль набережных и на улочках старого города — неисчислимое количество бутиков сувенирных лавок.
Шопинг в Клагенфурте -ам-Вёртер-Зе — Клагенфурт находится в Автрийской Каринтии в 85 км из Любляны. Торговые улицы с бутикам в центре города, где представлены известные всемирные, так и локальные бренды и торговый центр «City Arkaden» приглашают совершить приятную неторопливую прогулку 👣 и отправиться по магазинам. В фирменных магазинах можете быть уверены в оригинальности изделий известных торговых марок. Шопинг в Палманове Аутлет Италия — это не просто аутлет, а представляет собой настоящий торговый город 🏙️, 130 км от Любляны и 115 км из Венеции. На территории Palmanova Outlet Village располагается примерно 90 магазинов, в которых можно найти локальные и всемирные товары. Круглый год в данном торговом комплексе действуют скидки от 30 до 70%. Также здесь проводятся различные развлекательные мероприятия. На территории центра также проводятся различные развлекательные мероприятия, работают бары 🍹, рестораны, кафе. Аутлет Palmanova Outlet работает каждый день, с 10. 00 до 20. 00.
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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