Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

В Любляне, как и в любой европейской столице, немало магазинов известных мировых брендов. Самый знаменитый торговый центр Любляны — «BTC City». Считается, что он один из самых больших в Европе. Вдоль набережных и на улочках старого города — неисчислимое количество бутиков сувенирных лавок.

Шопинг в Клагенфурте -ам-Вёртер-Зе — Клагенфурт находится в Автрийской Каринтии в 85 км из Любляны. Торговые улицы с бутикам в центре города, где представлены известные всемирные, так и локальные бренды и торговый центр «City Arkaden» приглашают совершить приятную неторопливую прогулку 👣 и отправиться по магазинам. В фирменных магазинах можете быть уверены в оригинальности изделий известных торговых марок. Шопинг в Палманове Аутлет Италия — это не просто аутлет, а представляет собой настоящий торговый город 🏙️, 130 км от Любляны и 115 км из Венеции. На территории Palmanova Outlet Village располагается примерно 90 магазинов, в которых можно найти локальные и всемирные товары. Круглый год в данном торговом комплексе действуют скидки от 30 до 70%. Также здесь проводятся различные развлекательные мероприятия. На территории центра также проводятся различные развлекательные мероприятия, работают бары 🍹, рестораны, кафе. Аутлет Palmanova Outlet работает каждый день, с 10. 00 до 20. 00.