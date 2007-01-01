Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Традиционный фольклорный вечер

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Традиционный фольклорный вечер
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €42 за человека

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Традиционный фольклорный вечер
Традиционный фольклорный вечер
Незабываемое музыкально-танцевальное шоу, которое вдохновит словенской живой музыкой, пением, танцами, отличной едой и хорошим бокалом вина. ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ: На входе гостей встречают пары в национальных костюмах с традиционным приветствием с аккордионом и со «шклойцами» (сухофруктами). Чтобы создать приятную обстановку, музыканты вживую играют словенскую музыку. Фольклорная группа в национальных костюмах представит танцы 💃 различных регионов Словении. Опытные танцоры привлекут к происходящему гостей, которые смогут проявить себя в традиционных играх: «поуштернац», одинокий стул, шитьё, танец со шляпами, змея и т. д. В завершении вечера фольклорная группа подарит гостям небольшие подарки. Словенский ужин Мясное меню: копченая колбаса и сало, домашний хлеб, домашний овощной суп, свинина по-крестьянски или куриное филе по-крестьянски, печёная картошка a La Chef&гречневая каша, смешанный салат, десерт 🍪 Вегитарианское меню: сырная нарезка, домашний хлеб, домашний овощной суп, гречневая каша с грибным соусом, смешанный салат, десерт Цена 39 € / человекаЦена включает: приветственный напиток, ужин, анимация, шоу и организация Цена не включает: дополнительные напитки и русскоговорящего сопровождающего Где: в центре города Любляна Предостоящие вечера: 3. 11. 2014 5. 11. 2014 8. 11. 2014 10. 11. 2014 12. 11. 2014 14. 11. 2014 19. 11. 2014 22. 11. 2014 26. 11. 2014 Словенский вечер получил серебряную премию за инновации и творчество (2007) и премии за лучший реализации перспективных идей (2009) от. Slovenian Tourist Board.
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana
Традиционный фольклорный вечер
Традиционный фольклорный вечер

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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