Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Замки и легенды словенской Штирии, Птуй, Жицкий монастырь, Марибор, авто-пешеходная экскурсия

Гид S.
Гид S. – Гид из Любляны
Замки и легенды словенской Штирии, Птуй, Жицкий монастырь, Марибор, авто-пешеходная экскурсия
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €300 за человека

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Замки и легенды словенской Штирии, Птуй, Жицкий монастырь, Марибор, авто-пешеходная экскурсия
Замки и легенды словенской Штирии, Птуй, Жицкий монастырь, Марибор, авто-пешеходная экскурсия
Познакомьтесь со средневековой Словенией, посетите Марибор, культурную европейскую столицу 2012 года, жицкий картезианский монастырь и самый старый город 🏙️ в Словении Птуй. Монастырь Жичкая картузия является единственным памятником истории 📖, повествующим о жизни монахов в 1165 году. Сегодня монастырь туристическая, культурная и историческая достопримечательность 🏛️, которая ежегодно получает около 20. 000 посетителей. Рядом с монастырем стоит Гастуж, старейшая словенская гостиница с 1467, которая также сохраняет свою коллекцию средневековых рецептов. Экскурсию ⛳ продолжаем с посещением уникального города Птуй, так как считается самым древним непрерывно населенным городом Словении и имеет статус города-музея. Памятники архитектуры города Птуй находится под охраной государства. 2000 лет назад, на месте Терме Птуй и рядом с рекой Драва, существовал город Поэтовио, в те времена один из крупнейших городов римских провинций. Тут принималось решение о возведении на престол нового правителя Римской империи, что говорит о значимости этого города. Над городом возвышается Птуйский замок 🏰, где сейчас расположен Краеведческий музей 🖼, которого вы и посетите. Город Птуй — родина карнавала во время Масленицы, именно здесь проходит карнавал со знаменитыми масками Курента. Город Марибор, расположенный на берегу реки Драва, в недрах горного массива Похоре и винодельческих холмов. Мы посмотрим старый город, в котором располагаются основные достопримечательности, растет самая древная лоза в мире, возраст ее превышает 450 лет — гордость не только Марибора, но и Словении, занесенная в 2004 году в книгу рекордов Гиннеса. Лоза до сих пор плодоносит. Большая часть вина используется в качестве протокольных подарков: среди «первых лиц», которым его дарили — Иоанн Павел II, японский император Акихито и бывший президент США Билл Клинтон. В историческом городе до наших дней сохранилось много памятников архитектуры. Доплата Жичкий монастырь 4 €/чел., дегустация словенских вин. от 3 €/чел. Отъезд из Любляны. По договоренности возможен отъезд из остальных городов. В цену включено: проезд, экскурсовод на русском языке.
Начало и место завершения
🚩 Ljubljana
Замки и легенды словенской Штирии, Птуй, Жицкий монастырь, Марибор, авто-пешеходная экскурсия
Замки и легенды словенской Штирии, Птуй, Жицкий монастырь, Марибор, авто-пешеходная экскурсия
Замки и легенды словенской Штирии, Птуй, Жицкий монастырь, Марибор, авто-пешеходная экскурсия
Замки и легенды словенской Штирии, Птуй, Жицкий монастырь, Марибор, авто-пешеходная экскурсия
Замки и легенды словенской Штирии, Птуй, Жицкий монастырь, Марибор, авто-пешеходная экскурсия
Замки и легенды словенской Штирии, Птуй, Жицкий монастырь, Марибор, авто-пешеходная экскурсия
Замки и легенды словенской Штирии, Птуй, Жицкий монастырь, Марибор, авто-пешеходная экскурсия
Замки и легенды словенской Штирии, Птуй, Жицкий монастырь, Марибор, авто-пешеходная экскурсия

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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