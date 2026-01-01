Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Бостоне на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Пешая 3 часа 5 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Бостон по любви Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него Начало: У входа в Boston Common $350 за всё до 4 чел. Пешая 3.5 часа 16 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы» Познакомиться с городом, где началась история независимости США Начало: В городском парке Boston Common $350 за всё до 8 чел. Пешая 2.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Прогулка по историческому кампусу Гарварда Познакомиться с историей одного из самых известных и престижных университетов мира Начало: У станции метро Harvard $350 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Бостона

