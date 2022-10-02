  1. США
  2. Экскурсии

Экскурсия в парк развлечений Six Flags | Американские горки

Гид S.
Гид S. – Гид из Чикаго
Экскурсия в парк развлечений Six Flags | Американские горки
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $310 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия в парк развлечений Six Flags | Американские горки
Экскурсия в парк развлечений Six Flags | Американские горки
Экскурсия в один из лучших парков 🌳 развлечений в США.

Во время посещения парка развлечений Six Flags Вы сможете опробовать такие аттракционы как:

    И многих других

    Также во время сезона доступно посещение аквапарка c с аттракционами:

    • И многих других.
    Начало и место завершения
    🚩 Chicago
    Экскурсия в парк развлечений Six Flags | Американские горки
    Экскурсия в парк развлечений Six Flags | Американские горки
    Экскурсия в парк развлечений Six Flags | Американские горки
    Экскурсия в парк развлечений Six Flags | Американские горки
    Экскурсия в парк развлечений Six Flags | Американские горки

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Гид S.
    Гид S.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Гид S. проводит ещё 5 экскурсий

    Фотосъемка в Чикаго
    $54
    3 часа
    Фотосъемка в Чикаго
    Услуги перевода в Чикаго
    $54
    3 часа
    Услуги перевода в Чикаго
    День в Чикаго: архитектура и панорама города
    $268
    4 часа
    День в Чикаго: архитектура и панорама города
    Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
    $428
    4 часа
    Чикаго за один день | Включает трансфер в/из аэропорта
    Экскурсия в музей автомобилей Volo
    $290
    6 часов
    Экскурсия в музей автомобилей Volo

    Еще несколько необычных экскурсий в Чикаго

    Чикаго — родина небоскребов
    $190
    3 часа
    Чикаго — родина небоскребов
    25 отзывов
    Гангстеры, джаз и высотные здания «города ветров»
    Добро пожаловать в Чикаго!
    $200
    4 часа
    Добро пожаловать в Чикаго!
    11 отзывов
    Узнать историю и увидеть все главные достопримечательности «города ветров» на обзорной экскурсии
    Путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер
    $400
    8 часов
    Путешествие в музей автомобильной компании Студебеккер
    Историческими экспонаты некогда знаменитого производителя и родной город Майкла Джексона
    Обзорная экскурсия по Чикаго на русском языке на автомобиле (6 часов)
    $656.5
    6 часов
    Обзорная экскурсия по Чикаго на русском языке на автомобиле (6 часов)