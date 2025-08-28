Мои заказы

Развлечения в Чикаго

Найдено 4 экскурсии в категории «Развлечения» в Чикаго на русском языке, цены от $55. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Добро пожаловать в Чикаго
Пешая
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: У отеля «Интерконтиненталь»
21 янв в 10:00
22 янв в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Музей науки и промышленности в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия
На поезде
1.5 часа
Аудиогид
Музей науки и промышленности в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия
Путешествие в мир науки и техники в Чикаго: от поезда Pioneer Zephyr до выставки «You!». Включён входной билет в музей
Начало: У Музея науки и промышленности
Завтра в 09:30
21 янв в 09:30
$55 за человека
Чикагский институт искусств: билет и аудиоэкскурсия
3 часа
Билеты
Чикагский институт искусств: билет и аудиоэкскурсия
Откройте для себя богатейшую коллекцию мирового искусства в Чикаго. Вас ждут древние артефакты и шедевры импрессионистов
Начало: У Института искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
21 янв в 10:00
22 янв в 10:00
$65 за билет
Музей естественной истории Филда в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия
3 часа
Билеты
Музей естественной истории Филда в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия
Погрузитесь в историю Земли в Музее Филда. Вас ждут динозавры, мумии и аудиогид, который проведёт по самым интересным экспонатам
Начало: У музея Филда
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
$58 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    28 августа 2025
    Добро пожаловать в Чикаго
    Прекрасная экскурсия, чудесный гид, столько впечатлений. Маршрут продуман, вы то идете по оживленной улице, то попадаете в лобби великолепного отеля
    читать дальше

    или офисного здания, которое хранит удивительные шедевры периода конца 19 - начала 20 века. Сам Чикаго очень понравился. Оксане огромное спасибо, что подсветила то, что сами бы навряд ли увидели.

  • Е
    Елена
    18 июня 2025
    Добро пожаловать в Чикаго
    Экскурсия понравилась. Оксана прекрасно владеет материалом. Заглянули в несколько зданий. Услышали интересные истории из жизни города. Очень поразил подземный Чикаго.
  • Л
    Ленар
    28 мая 2025
    Добро пожаловать в Чикаго
    Мы здорово провели время! Очень интересно и душевно. Большое спасибо. Однозначно рекомендую!!!
  • E
    Elena
    12 июля 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Оксана связалась с нами заблаговременно. Направила перечень интересных место помимо экскурсии, развернуто ответила на все мои вопросы, связанные с поездкой
    читать дальше

    в Чикаго.

    Помимо интересного рассказа у Оксаны есть раздаточный материал, дополняющий повествование.
    Плюсом к прогулке были еще и фото, которые гид делала на наш телефон достаточно красиво и старательно. Очень приятный и интересный человек. Отсутсвует политическая повестка, что невероятно приятно. Без нее мы бы точно не увидели и не узнали столько деталей про город. После прогулки с Оксаной наши воспоминания о Чикаго будут намного ярче.

  • А
    Алёна
    15 июня 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и нюансы нашей работы. Оксана
    читать дальше

    превзошла мои ожидания! За полдня, проведенные вместе с нами, она смогла передать уникальный дух города, помогла сориентироваться для следующих прогулок. Мы обязательно приедем в Чикаго ещё раз, спасибо, Оксана!

    Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и
  • А
    Аркадий
    23 мая 2024
    Добро пожаловать в Чикаго
    Отличная экскурсия! Всё организовано, как по нотам. Хотите получить удовольствие от знакомства с Чикаго? Заказывайте и, уверен, не пожалеете. Очень
    читать дальше

    благодарны Оксане за прекрасный рассказ! Отдельное спасибо за то, что пошла нам на встречу и заехала за нами, и вернула после экскурсии.
    Настоятельно рекомендуем!

  • А
    Александр
    17 июля 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Оксаной по центру Чикаго! Приятно было видеть заинтересованность Оксаны своим делом, ее знания по архитектуре, истории, значимым людям. Получилось проникнуться к Чикаго особенной симпатией. Спасибо, Оксана!
  • A
    ARKADIY
    7 июня 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Отличный гид. Рекомендую.
  • И
    Инга
    15 мая 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Всем рекомендую Оксану!
    Отличный гид и прекрасный, обаятельный компаньон! Если Вас никто не ждёт в Чикаго, доверьтесь Оксане!
    Все ее рекомендации великолепны!
    читать дальше

    Очень внимательно относится ко всем вопросам. Ответы на все вопросы💯
    Сразу после подтверждения гид выходит на связь, общается очень доброжелательно и содержательно.
    А какой она фотограф! Уедете с прекрасными впечатлениями и роскошной фотосессией влюбленными в Чикаго

  • С
    Сергей
    29 апреля 2023
    Добро пожаловать в Чикаго
    Все прошло отлично. 4 часа пролетели очень быстро и незаметно. Оксана очень интересно рассказывала, показывая старые фото для наглядности. Не
    читать дальше

    мы, не она совсем не смотрели на время. Во время экскурсии Оксана настолько же профессионально и пофотографировала нас. Чудесные эмоции, фотографии, и даже ценные рекомендации: куда сходить самостоятельно, где и что покушать в Чикаго, подарила нам Оксана. Приятная и легкая прогулка получилась. Мы влюбились в Чикаго! Всем рекомендуем Оксану!

Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чикаго
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Добро пожаловать в Чикаго;
  2. Музей науки и промышленности в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия;
  3. Чикагский институт искусств: билет и аудиоэкскурсия;
  4. Музей естественной истории Филда в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия.
Какие места ещё посмотреть в Чикаго
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Грант-парк;
  2. Музейный кампус Чикаго;
  3. Павильон Джея Прицкера;
  4. Чикагская водонапорная башня;
  5. Великолепная миля;
  6. Клауд-Гейт;
  7. Миллениум-парк;
  8. Букингемский фонтан;
  9. Самое главное;
  10. Военно-морской пирс.
Сколько стоит экскурсия по Чикаго в январе 2026
Сейчас в Чикаго в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 280. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Чикаго (США 🇺🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 29 ⭐ отзывов, цены от $55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март