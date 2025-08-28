читать дальше

в Чикаго.



Помимо интересного рассказа у Оксаны есть раздаточный материал, дополняющий повествование.

Плюсом к прогулке были еще и фото, которые гид делала на наш телефон достаточно красиво и старательно. Очень приятный и интересный человек. Отсутсвует политическая повестка, что невероятно приятно. Без нее мы бы точно не увидели и не узнали столько деталей про город. После прогулки с Оксаной наши воспоминания о Чикаго будут намного ярче.