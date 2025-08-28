Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Чикаго
Погрузитесь в историю Чикаго, узнав о его знаковых местах и людях, которые сделали его уникальным. Откройте для себя архитектурные шедевры и тайны города
Начало: У отеля «Интерконтиненталь»
21 янв в 10:00
22 янв в 10:00
$280 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Музей науки и промышленности в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия
Путешествие в мир науки и техники в Чикаго: от поезда Pioneer Zephyr до выставки «You!». Включён входной билет в музей
Начало: У Музея науки и промышленности
Завтра в 09:30
21 янв в 09:30
$55 за человека
Билеты
Чикагский институт искусств: билет и аудиоэкскурсия
Откройте для себя богатейшую коллекцию мирового искусства в Чикаго. Вас ждут древние артефакты и шедевры импрессионистов
Начало: У Института искусств
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
21 янв в 10:00
22 янв в 10:00
$65 за билет
Билеты
Музей естественной истории Филда в Чикаго: билет и аудиоэкскурсия
Погрузитесь в историю Земли в Музее Филда. Вас ждут динозавры, мумии и аудиогид, который проведёт по самым интересным экспонатам
Начало: У музея Филда
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
21 янв в 10:00
$58 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна28 августа 2025Прекрасная экскурсия, чудесный гид, столько впечатлений. Маршрут продуман, вы то идете по оживленной улице, то попадаете в лобби великолепного отеля
- ЕЕлена18 июня 2025Экскурсия понравилась. Оксана прекрасно владеет материалом. Заглянули в несколько зданий. Услышали интересные истории из жизни города. Очень поразил подземный Чикаго.
- ЛЛенар28 мая 2025Мы здорово провели время! Очень интересно и душевно. Большое спасибо. Однозначно рекомендую!!!
- EElena12 июля 2024Оксана связалась с нами заблаговременно. Направила перечень интересных место помимо экскурсии, развернуто ответила на все мои вопросы, связанные с поездкой
- ААлёна15 июня 2024Счастлива, что выбрала Оксану как гида. Я тоже гид, в Бостоне, и понимаю все особенности и нюансы нашей работы. Оксана
- ААркадий23 мая 2024Отличная экскурсия! Всё организовано, как по нотам. Хотите получить удовольствие от знакомства с Чикаго? Заказывайте и, уверен, не пожалеете. Очень
- ААлександр17 июля 2023Очень понравилась экскурсия, проведенная для нас Оксаной по центру Чикаго! Приятно было видеть заинтересованность Оксаны своим делом, ее знания по архитектуре, истории, значимым людям. Получилось проникнуться к Чикаго особенной симпатией. Спасибо, Оксана!
- AARKADIY7 июня 2023Отличный гид. Рекомендую.
- ИИнга15 мая 2023Всем рекомендую Оксану!
Отличный гид и прекрасный, обаятельный компаньон! Если Вас никто не ждёт в Чикаго, доверьтесь Оксане!
Все ее рекомендации великолепны!
- ССергей29 апреля 2023Все прошло отлично. 4 часа пролетели очень быстро и незаметно. Оксана очень интересно рассказывала, показывая старые фото для наглядности. Не
Ответы на вопросы от путешественников по Чикаго в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чикаго
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Чикаго
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Чикаго в январе 2026
Сейчас в Чикаго в категории "Развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 280. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Чикаго (США 🇺🇸) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Развлечения», 29 ⭐ отзывов, цены от $55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март