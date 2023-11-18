В самом центре города увидеть максимум достопримечательностей на каждую пройденную милю
Нью-Йорк — город мигрантов. Миллионы его будущих жителей начали стекаться сюда в 19 веке. Беттери-парк — место, откуда всё начиналось. Именно отсюда стартует и наша с вами экскурсия.
Я покажу все значимые локации в Даунтауне Манхэттена, расскажу о традициях коренных американцев и особенностях местного менталитета, истории города и штата.
Я покажу все значимые локации в Даунтауне Манхэттена, расскажу о традициях коренных американцев и особенностях местного менталитета, истории города и штата.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы проплывём на пароме мимо статуи Свободы, и вы почувствуете настоящий дух свободы, который ощущали вновь прибывшие мигранты несколько веков тому назад.
- Посетим фондовую биржу на Уолл-стрит. Вы увидите знаменитую статую быка. Чтобы привлечь финансовое благополучие, нужно всего лишь дотронуться до причинного места животного. Это работает — проверено на личном опыте!
- Затем мы побываем в Зимнем саду на берегу Гудзона.
- Сделаем памятные фотографии у яхт-клуба с потрясающим видом на небоскрёбы соседнего штата Нью-Джерси.
- Увидим первую станцию метро Нью-Йорка и самую дорогую станцию в мире, построенную всего лишь несколько лет назад.
- Не оставит вас равнодушным и знаменитый мемориал 9/11, который установлен на месте разрушенных 18 лет назад башен-близнецов.
- После обеда мы прогуляемся по Сити-Холл-парку и увидим первый небоскрёб Нью-Йорка — Вулворт-билдинг, а также Муниципальное здание Манхэттена.
- Наша прогулка по южной части Манхэттена закончится на Бруклинском мосту прямо над Ист-Ривер.
Организационные детали
- Заберу вас из отеля, если вы остановились не в центре города.
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) и проезд на метро — $2.90/поездка.
- Прогулка на пароме по Нижнему Манхэттену бесплатная. Паром ходит каждые полчаса.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Нью-Йорке
Нью-Йорк — очень молодой, но в то же время самый известный город на планете. Можно бесконечно восхищаться им, а можно где-то и разочароваться. Но город никого не оставит равнодушным. Я счастлива, что живу в Нью-Йорке! Он всегда держит меня в тонусе, в центре событий, постоянно знакомит с новыми интересными людьми и даёт массу положительных эмоций! Все мои туристы снова мечтают вернуться в Нью-Йорк. Я предлагаю вам пройти это увлекательное путешествие по городу мечты вместе со мною. Гарантирую — вам будет что вспомнить!
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Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Манхеттен
Популярные места
Бэттери-парк
Национальный мемориал 11 сентября
Атакующий бык
Сити-холл-парк
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