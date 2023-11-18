Алёна — ваш гид в Нью-Йорке

Нью-Йорк — очень молодой, но в то же время самый известный город на планете. Можно бесконечно восхищаться им, а можно где-то и разочароваться. Но город никого не оставит равнодушным. Я счастлива, что живу в Нью-Йорке! Он всегда держит меня в тонусе, в центре событий, постоянно знакомит с новыми интересными людьми и даёт массу положительных эмоций! Все мои туристы снова мечтают вернуться в Нью-Йорк. Я предлагаю вам пройти это увлекательное путешествие по городу мечты вместе со мною. Гарантирую — вам будет что вспомнить!

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