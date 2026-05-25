Я покажу все значимые локации в Даунтауне Манхэттена, расскажу о традициях коренных американцев и особенностях местного менталитета, истории города и штата.
Описание экскурсии
Мы проплывём на пароме мимо статуи Свободы, и вы почувствуете дух свободы, который ощущали мигранты несколько веков тому назад.
Посетим фондовую биржу на Уолл-стрит. Вы увидите статую быка — чтобы привлечь финансовое благополучие, нужно всего лишь дотронуться до одного интересного места.
Побываем в Зимнем саду на берегу Гудзона и сделаем памятные фотографии у яхт-клуба с потрясающим видом на небоскрёбы Нью-Джерси.
Посмотрим на первую станцию метро Нью-Йорка и самую дорогую станцию в мире, построенную всего несколько лет назад.
Не оставит вас равнодушным и знаменитый мемориал 9/11, который установлен на месте разрушенных башен-близнецов.
После обеда прогуляемся по Сити-Холл-парку и рассмотрим первый небоскрёб Нью-Йорка — Вулворт-билдинг.
А закончим прогулку по южной части Манхэттена на Бруклинском мосту — прямо над Ист-Ривер.
Организационные детали
- Я заберу вас из отеля, если вы остановились не в центре города
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию) и проезд на метро — $2.90 за поездку
- Прогулка на пароме по Нижнему Манхэттену бесплатная. Паром ходит каждые полчаса
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого последующего участника составит $25
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Отзывы и рейтинг
Спасибо Алене за эту невероятную экскурсию - за атмосферу, за детали, за истории, за места, которые
Хочу сказать огромное спасибо Елене за эту экскурсию! Она очень лёгкая в общении, позитивная и открытая девушка. С первой минуты возникло ощущение, будто гуляешь по Манхэттену со
Это был не просто гид, а человек, который действительно сделал наше путешествие особенным.
Алёна прекрасно знает город, умеет показать Нью-Йорк живым,