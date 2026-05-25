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Главное в Манхэттене за 5 часов

Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города
Нью-Йорк — город мигрантов. Миллионы его будущих жителей начали стекаться сюда в 19 веке. Беттери-парк — место, откуда всё начиналось. Именно отсюда стартует и наша с вами экскурсия.

Я покажу все значимые локации в Даунтауне Манхэттена, расскажу о традициях коренных американцев и особенностях местного менталитета, истории города и штата.
5
71 отзыв
Главное в Манхэттене за 5 часов
Главное в Манхэттене за 5 часов
Главное в Манхэттене за 5 часов

Описание экскурсии

Мы проплывём на пароме мимо статуи Свободы, и вы почувствуете дух свободы, который ощущали мигранты несколько веков тому назад.

Посетим фондовую биржу на Уолл-стрит. Вы увидите статую быка — чтобы привлечь финансовое благополучие, нужно всего лишь дотронуться до одного интересного места.

Побываем в Зимнем саду на берегу Гудзона и сделаем памятные фотографии у яхт-клуба с потрясающим видом на небоскрёбы Нью-Джерси.

Посмотрим на первую станцию метро Нью-Йорка и самую дорогую станцию в мире, построенную всего несколько лет назад.

Не оставит вас равнодушным и знаменитый мемориал 9/11, который установлен на месте разрушенных башен-близнецов.

После обеда прогуляемся по Сити-Холл-парку и рассмотрим первый небоскрёб Нью-Йорка — Вулворт-билдинг.

А закончим прогулку по южной части Манхэттена на Бруклинском мосту — прямо над Ист-Ривер.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля, если вы остановились не в центре города
  • Дополнительно оплачивается обед (по желанию) и проезд на метро — $2.90 за поездку
  • Прогулка на пароме по Нижнему Манхэттену бесплатная. Паром ходит каждые полчаса
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Доплата за каждого последующего участника составит $25

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 735 туристов
Нью-Йорк — очень молодой, но в то же время самый известный город на планете. Можно бесконечно восхищаться им, а можно где-то и разочароваться. Но город никого не оставит равнодушным. Я
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счастлива, что живу в Нью-Йорке! Он всегда держит меня в тонусе, в центре событий, постоянно знакомит с новыми интересными людьми и даёт массу положительных эмоций! Все мои туристы снова мечтают вернуться в Нью-Йорк. Я предлагаю вам пройти это увлекательное путешествие по городу мечты вместе со мною. Гарантирую — вам будет что вспомнить!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
3
2
1
Д
благодарю Алёну за прекрасную экскурсию по Манхэттену! Алёна очень интересный рассказчик, прекрасные знания, которыми она с удовольствием делится. так же хочу отметить, что она легко подстраивается по удобный вам темп. рекомендую 👍
благодарю Алёну за прекрасную экскурсию по Манхэттену! Алёна очень интересный рассказчик, прекрасные знания, которыми она с
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Алена
Совершенно чудесная экскурсия, время пролетело незаметно! Идеальная организация, всё так удачно спланировано: хватает динамики, чтобы не заскучать, и при этом динамики не настолько много, чтобы устать и перегрузиться. Много интересной информации, комфортная прогулка, отличные фотолокации. И сама Алёна очень душевная 😊
Совершенно чудесная экскурсия, время пролетело незаметно! Идеальная организация, всё так удачно спланировано: хватает динамики, чтобы не
Совершенно чудесная экскурсия, время пролетело незаметно! Идеальная организация, всё так удачно спланировано: хватает динамики, чтобы не
Совершенно чудесная экскурсия, время пролетело незаметно! Идеальная организация, всё так удачно спланировано: хватает динамики, чтобы не
Совершенно чудесная экскурсия, время пролетело незаметно! Идеальная организация, всё так удачно спланировано: хватает динамики, чтобы не
Совершенно чудесная экскурсия, время пролетело незаметно! Идеальная организация, всё так удачно спланировано: хватает динамики, чтобы не
Совершенно чудесная экскурсия, время пролетело незаметно! Идеальная организация, всё так удачно спланировано: хватает динамики, чтобы не
Совершенно чудесная экскурсия, время пролетело незаметно! Идеальная организация, всё так удачно спланировано: хватает динамики, чтобы не
Совершенно чудесная экскурсия, время пролетело незаметно! Идеальная организация, всё так удачно спланировано: хватает динамики, чтобы не
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А
Остались в полном восторге от экскурсии по Манхэттену. С первых минут знакомства Алена создала атмосферу доверия, надежности, дружелюбия и профессионализма. Очень рекомендую!
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Д
Только пришли домой и до сих пор под огромным впечатлением от нашего дня в Манхэттене!

Спасибо Алене за эту невероятную экскурсию - за атмосферу, за детали, за истории, за места, которые
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мы бы сами никогда не увидели и не почувствовали так глубоко. Нью-Йорк нам открылся живым, настоящим и очень личным.

Это был не просто маршрут по городу - это были эмоции, вдохновение, новые знания и новые смыслы.

С огромной благодарностью, Галина, Дмитрий и Томаш ❤️

Только пришли домой и до сих пор под огромным впечатлением от нашего дня в Манхэттене!
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Екатерина
Потрясающий Манхэттен с Еленой!
Хочу сказать огромное спасибо Елене за эту экскурсию! Она очень лёгкая в общении, позитивная и открытая девушка. С первой минуты возникло ощущение, будто гуляешь по Манхэттену со
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своей знакомой! Елена рассказала нам множество фактов про город, его истории, настроения, провела нас по замечательному маршруту и дала полезные рекомендации для дальнейшего отдыха! Манхэттен влюбил в себя окончательно! Я всем рекомендую экскурсию с Еленой и надеюсь в следующей поездке вновь встретиться!

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M
Хотим от всей души поблагодарить Алёну за потрясающее сопровождение в Нью-Йорке!
Это был не просто гид, а человек, который действительно сделал наше путешествие особенным.

Алёна прекрасно знает город, умеет показать Нью-Йорк живым,
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настоящим и невероятно интересным. Всё было организовано легко, комфортно и с вниманием к деталям. Благодаря ей мы увидели намного больше, чем смогли бы сами, и получили массу впечатлений, которые останутся с нами надолго.

Отдельно хочется отметить её лёгкость в общении, доброжелательность, чувство юмора и умение подстроиться под интересы людей. С ней было спокойно, интересно и очень приятно проводить время.

Если вы ищете человека, которому можно полностью доверить своё знакомство с Нью-Йорком — смело обращайтесь к Алёне. Рекомендуем её без малейших сомнений!

Спасибо ещё раз за прекрасный день и атмосферу!

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