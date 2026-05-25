Нью-Йорк — город мигрантов. Миллионы его будущих жителей начали стекаться сюда в 19 веке. Беттери-парк — место, откуда всё начиналось. Именно отсюда стартует и наша с вами экскурсия. Я покажу все значимые локации в Даунтауне Манхэттена, расскажу о традициях коренных американцев и особенностях местного менталитета, истории города и штата.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $325 за экскурсию

Ваш гид в Нью-Йорке

Описание экскурсии

Мы проплывём на пароме мимо статуи Свободы, и вы почувствуете дух свободы, который ощущали мигранты несколько веков тому назад.

Посетим фондовую биржу на Уолл-стрит. Вы увидите статую быка — чтобы привлечь финансовое благополучие, нужно всего лишь дотронуться до одного интересного места.

Побываем в Зимнем саду на берегу Гудзона и сделаем памятные фотографии у яхт-клуба с потрясающим видом на небоскрёбы Нью-Джерси.

Посмотрим на первую станцию метро Нью-Йорка и самую дорогую станцию в мире, построенную всего несколько лет назад.

Не оставит вас равнодушным и знаменитый мемориал 9/11, который установлен на месте разрушенных башен-близнецов.

После обеда прогуляемся по Сити-Холл-парку и рассмотрим первый небоскрёб Нью-Йорка — Вулворт-билдинг.

А закончим прогулку по южной части Манхэттена на Бруклинском мосту — прямо над Ист-Ривер.

Организационные детали