Ищите информацию об иммиграции в США? У нас можно найти все, что вас интересует: всевозможные способы переезда на ПМЖ, необходимые действия для получения визы на жительство, плюсы и минусы эмиграции в Америку

Иммиграция в США из России не носит массовый характер. Тем не менее желающих это сделать достаточно. Сложно ли иммигрировать в Америку? Какие легальные способы можно использовать, чтобы осуществить задуманное?

Иммиграция в США

Плюсы и минусы иммиграции В США

По многим факторам США обходит другие страны, предоставляя лучшие условия, но есть и минусы. Именно они способны повлиять на решение иммигрировать в США.

Плюсы

большое внимание уделяется правам человека; наличие большого количества социальных программ; программа образования учитывает индивидуальные особенности и направлена на развитие личности в большей степени, чем на зазубривание предметов; расчет заработной платы — почасовой. В России, к примеру, в большинстве случаев многим приходится оставаться на рабочем месте до конца дня, даже если задания на сегодня выполнены; по профессиональной и бизнес иммиграциях практически не бывает отказов (при условии правильно оформленных документов); легкая кредитная система. Большинство американцев очень лояльно относятся к кредитам. Иметь кредиты считается нормальным.

Минусы

свободная продажа огнестрельного оружия. Практически любой человек может получить разрешение на покупку оружия. Этот факт пугает многих иммигрантов; в США нет бесплатного медицинского обслуживания. Можно оформить медицинскую страховку (не бесплатно, конечно). Страховка не покрывает все расходы на медицинское обслуживание. То есть при обращении в медицинское учреждение необходимо уточнить, входят ли конкретные у слуги в страховку. Если нет, то придется оплачивать их отдельно; пенсионный возраст — с 65 лет. О пенсионных накоплениях надо будет позаботиться самостоятельно; культура и менталитет сильно различаются с русским, поэтому могут возникнуть проблемы на этой почве.

Основания для получения визы

Получение визы в США

Иммигрировать в США возможно по разным причинам. Категория визы также зависит от ваших целей и возможностей. Основными действенными способами иммиграции в США являются:

Туристическая виза (В1/В2)

Один из самых простых способов. Для получения вам необходимо будет собрать пакет документов и отправить их почтой в посольство США. После рассмотрения вас пригласят на собеседование. По его результатам вы либо получите визу, либо нет. Минус ее в том, что она кратковременная, но существует несколько законных способов изменить свой статус, находясь в США по туристической визе.

Плюсы: расходы на визу минимальны, быстрое решение по вопросу получения визы.

Минусы: работать по данной визе вы не имеете права, выдается максимум на 1-2 года.

Студенческая виза (F1)

Привлечение иностранных студентов в свои колледжи — задача, которая приносит дополнительный доход как правительству, так и самим учебным заведениям. Для получения необходимо выбрать нужный колледж. Узнать об условиях поступления и направить документы в посольство.

Плюсы: Срок, на который выдается виза может достигать 10 лет. Возможно найти способ легально работать.

Минусы: Необходимо будет иметь достаточную сумму, чтобы оплатить учебу и проживание.

Рабочая виза (H1B)

Если у вас есть профильное образование и вы нашли работодателя, который согласен взять вас на работу, то получение рабочие визы не вызовет трудностей. Самое сложное — найти такого работодателя. В этом случае все расходы по оформлению визы берет на себя именно он.

Плюсы: отсутствие затрат на получение визы, легальная работа, срок визы - 6 лет. Кроме того, вы сможете в короткий срок получить Грин карт.

Минусы: привязанность к определенному работодателю.

Экстраординарность

Если вы не среднестатистический менеджер, а выдающийся спортсмен, артист, религиозный деятель или политик, то проблем с получением визы у вас будет гораздо меньше, чем у других категорий граждан. Также вам доступно получение Грин карты.

Плюсы: оформление визы на длительный период, небольшие затраты, короткие сроки получения.

Минусы: явных минусов нет.

Программа обмена

Проще всего найти соответствующие агентство, которое поможет с оформлением визы по определенной программе. Для этого вы должны быть действующим студентом или подходить под одну из программ обмена.

Плюсы: возможность обучаться и работать в США.

Минусы: виза краткосрочная, действуют некоторые ограничения по работе, расходы на оформление будут существенными.

Стажировка в США

Если вы окончили университет не более года назад, то у вас есть возможность полететь на стажировку в США. Для того чтобы упростить всю процедуру поиска работодателя и оформления визы стоит обратиться в специализированное агентство.

Плюсы: возможность работать по специальности.

Минусы: краткосрочность визы (до года), привязанность к определенному работодателю, высокая стоимость оформления визы.

Для женихов и невест (K)

Если вы решились выйти замуж или жениться на гражданине США, тогда возможно получение такой вид визы. Стоит отметить, что другие виды виз не дают вам право вступать в законный брак с гражданином США.

Плюсы: долгосрочная виза. Возможность получить статус постоянного жителя США по инициативе гражданина США, с которым был заключен брак.

Минусы: если брак не заключен в течение 90 дней после въезда, иммигрант высылается в свою страну.

Получение Грин карт

Это понятие обозначает — вид на жительство. Получить его можно на нескольких основаниях: брак с гражданином США, инициатива работодателя, оформление политического убежища, воссоединение семьи и если вы выдающаяся личность. Кроме того, есть еще один очень интересный способ получить Грин карт — это лотерея. Для участия надо заполнить анкету на сайте и надеяться на удачу. Конечно, везет далеко не всем, но попробовать никто не запрещает.

Документы и условия для получения визы в США

Карта мира и российский паспорт

Для того чтобы получить визу В США, вам необходимо будет предъявить в консульстве определенный пакет документов. Условно их можно разделить на 2 типа: обязательные и дополнительные.

Обязательные документы

Действующий загранпаспорт. Между Россией и США есть соглашения, согласно которому вы можете находиться на территории Соединенных Штатов с загранпаспортом, у которого истек срок действия (но не более 6 месяцев с даты окончания его действия). Таким образом, можно не переживать, если во время поездки у вас закончится срок действия загранпаспорта.

Если вы поменяли загранпаспорт, а в нем проставлена действующая виза, то въехать на территорию США вы можете, предъявив оба паспорта.

Чем больше вы путешествовали, тем больше у вас шанс получить визу. В правилах отмечено, что в загранпаспорте должна быть хотя бы одна пустая страница.

Подтверждение о заполнении анкеты на сайте посольства . Форму DS-160 - это автоматическое подтверждение системы о заполнении анкеты на сайте американского посольства. То есть, после того как вы заполнили и отправили анкету он-лайн, на экране высветиться подтверждение этого. Именно этот документ вам необходимо распечатать и предъявить в посольстве.

. Форму DS-160 - это автоматическое подтверждение системы о заполнении анкеты на сайте американского посольства. То есть, после того как вы заполнили и отправили анкету он-лайн, на экране высветиться подтверждение этого. Именно этот документ вам необходимо распечатать и предъявить в посольстве. Подтверждение о приглашении на собеседование . Этот документ вам также придется распечатать с сайта посольства. Он автоматически появится на экране, когда будет произведена запись. Состоит подтверждение из 3 листов. Необходимо распечатать все эти листы.

. Этот документ вам также придется распечатать с сайта посольства. Он автоматически появится на экране, когда будет произведена запись. Состоит подтверждение из 3 листов. Необходимо распечатать все эти листы. Фотография . Фото должно быть сделано недавно. Также ее можно загрузить на сайте при заполнении анкеты. Если у вас это по каким-либо причинам не получилось сделать, запаситесь ею при посещении консульства.

. Фото должно быть сделано недавно. Также ее можно загрузить на сайте при заполнении анкеты. Если у вас это по каким-либо причинам не получилось сделать, запаситесь ею при посещении консульства. Загранпаспорта, выданные ранее . Визы, полученные ранее (в США и другие страны) и отмеченные в загранпаспортах с истекшим сроком действия, будет вашим плюсом. Офицер консульства непременно отметит это как преимущество для получения визы.

. Визы, полученные ранее (в США и другие страны) и отмеченные в загранпаспортах с истекшим сроком действия, будет вашим плюсом. Офицер консульства непременно отметит это как преимущество для получения визы. Квитанция об оплате консульского сбора. Предъявлять ее требуют не всегда, но все-таки следует иметь ее при себе.

Необязательные документы

Эти документы призваны заверить офицера консульства, что вы не собираетесь оставаться в США и имеете четкую цель поездки. Крепкая связь с Родиной, подтвержденная документально, будет вашим плюсом.

Документы на собственность (на квартиру, дачу и т. д.).

Свидетельство на рождение детей.

Справка с места работы. В ней должно быть указано о размере вашей заработной платы, месте работы, должности.

Документы о вашем финансовом положении. Выписки из банков, справка об уплате налогов и т. д.

Если вы студент, непременно предъявите документы, подтверждающие это.

Сведение о маршруте следования. Не рекомендуется предъявлять выкупленные билеты на самолет, так как это может произвести неблагоприятное впечатление: может быть расценено, что вы уже решили без консульства, что вы точно летите в США. Иными словами — давление на представителей консульства. А вот подтвержденная бронь отеля будет плюсом.

Другие документы, подтверждающие ваши индивидуальные цели поездки. К примеру, выписка из больницы, если вы едете на лечение и т. д.

Условия

Как получить визу

Некоторые обстоятельства могут воспрепятствовать получению визы.

Наличие опасных инфекционных заболеваний. К ним относятся атипичная пневмония, туберкулез, ВИЧ, сифилис, проказа, ганарея и др. Криминальное прошлое иммигранта. Предоставление заведомо ложных сведений в консульство. Террористическая деятельность и другие виды деятельности, представляющие угрозу. Несоответствие нравственным стандартам. Если вы были уличены в полигамии, пребываете в нескольких браках одновременно или занимались проституцией или вовлекали в занятие ею других лиц. Все это не позволит вам получить визу. Причем для этого достаточно будет вашего устного признания. Нарушение иммиграционного режима. Если в прошлом вы находились на территории США незаконно или по подложным документам, то о визе можно не мечтать. Также осложнения возникнут, если вы находились в стране с документом с истекшим сроком действия (более 6 месяцев с даты окончания срока). Решение о депортации из США в прошлом. Материальное положение. Если в справке с работы указан низкий уровень дохода и отсутствует счет в банке и вы претендуете на неиммиграционную визу, то это насторожит офицера консульства и может стать причиной для отказа. Нелегальный въезд в США ранее или помощь в этом третьим лицам. Любая информация, компрометирующая заявителя. Она может быть получена из непроверенных или неофициальных источников, но именно ей будет в большей степени доверять представитель консульства. Если эта информация недостоверна, заявитель может собрать документы, подтверждающие это и предъявить в консульство.

Получение Грин карты

Грин Кард (Green Card) США

На английском название звучит как Green Card. Дословный перевод — "зеленая карточка". Грин кард — это документ, подтверждающий право находиться и работать в США. Если сравнивать со странами Евросоюза, то там аналогом является "голубая карта".

Получение Грин кард возможно несколькими способами

Воссоединение с семьей. Если ваши прямые родственники (родители, дети, братья или сестры) проживают на территории США (законно), то это может быть основанием для получения Green Card. Брак с гражданином США. Если вы будите заподозрены в заключение фиктивного брака, то в получение зеленой карточки вам будет отказано. Представители консульства за долгие годы работы научились определять такие факты даже при простом собеседовании. Для подтверждения ваших чистых намерений необходимо будет предъявить доказательства: совместные фотографии, документы на совместную собственность, банковские счета и т. д. Кроме этого, через 1 год и 8 месяцев для продления Грин кард необходимо будет предъявить новые доказательства и собрать список необходимых документов. Рабочая и политическая виза. По инициативе работодателя вам может быть выдана Грин кард. Для этого, конечно, необходимо будет проявить себя, как добросовестный работник и заинтересовать начальство в вашем дальнейшем нахождении на территории США. Политическая виза. Для законного нахождения на территории США возможно попросить политического убежища. Для этого вам необходимо попасть в США и предоставить доказательства, что дальнейшее пребывание на Родине невозможно из-за существующей угрозы для жизни и здоровья. Обоснованием для этого могут служить политические и религиозные взгляда, сексуальная ориентация, расовая принадлежность. Инвестирование. Если у вас есть финансовые возможности инвестировать в экономику США от 500 000 долларов, то с получением Грин кард не должно возникнуть проблем. Лотерея. Именно этот способ отличает Грин кард от Голубой карты ЕС. Да, ее можно выиграть в лотерею. Лимиты для каждой страны определяются индивидуально. Большее количество выделяется странам, количество иммигрантов из которых меньше.

Процесс получения, сроки, стоимость

Процесс получения визы

Процесс получения визы может быть произведен как самостоятельно, так и с помощью специализированных агентств. Самостоятельное оформление визы значительно сложнее, но экономит средства. Хотя это довольно спорный вопрос: при отказе, придется повторить процедуру повторно. Агентство же может уберечь вас от типичных ошибок и самостоятельно произвести некоторые операции, связанные с получением визы. Но их услуги надо будет оплатить отдельно.

Технически же процесс получения визы включает в себя несколько этапов:

сбор документов;

подача заявления в консульство;

прохождение собеседование в консульстве.

Сроки

Этот фактор во многом зависит от сезона. При большом количестве обратившихся, ожидание собеседования (по результатам которого и принимается решение о выдаче визы) может затянуться на 3–4 недели. Обычно это происходит в преддверии новогодних праздников и летним сезоном, который в России традиционно считается временем отпусков. В другое время собеседование назначается максимум через 1–2 недели после подачи заявления.

Но сколько ждать визу после собеседования? Если по итогам собеседование было принято положительное решение, то время выпуска визы составляет 2–3 рабочих дня. Все вышесказанное относится к случаю, если вы обращаетесь за получением визы впервые.

В "сезон обострения" консульством предпринимаются дополнительные меры для уменьшения сроков ожидания. В частности, открываются дополнительные окошки для обращения граждан.

Для повторного получения визы эти сроки несколько иные. Для продления визы вам не надо будет проходить собеседование с офицером консульства, вследствие этого срок ожидания результата рассмотрения сокращаются до 1–2 недель. В сезон высокой загруженности эти сроки могут быть несколько увеличены.

Стоимость

При самостоятельном оформлении визы вам придется оплатить консульский и некоторые дополнительные сборы.

Консульский сбор в размере 160 USD оплачивается при туристических, деловых, транзитных поездках. Также его оплачивают участники обменных программ, работники СМИ, студенты, члены экипажей морских/воздушных судов.

Сумму в размере 190 USD придется заплатить практикантам и сезонным работникам. Все, кто получает визу по основании своей экстраординарности (спортсмены, политики и т. д.) и работникам, переводящимся на другую должность в одной компании.

Самый высокий консульский сбор для женихов и невест, он составляет 265 USD.

Результат

Посольство США занимает первое место по отказам гражданам России в получении визы. В последние годы наблюдается тенденция на снижение этого показателя. Так, в 2007 году процент отказа составлял - 25%, в то время как в 2014 году этот показатель составлял всего 7,8%.

Какой же штат выбрать? Стоит отметить, что принципиального различия в получении визы в разные штаты нет. Виза выдается для страны, а не для штата. Другой вопрос, в каком штате вам будет комфортней и лучше. Если нет привязки к конкретному работодателю, колледжу или другим обстоятельствам, то выбрать штат вы можете по собственному желанию. Конечно, лучше иммигрировать туда, где есть друзья, знакомые или родственники. В общем, те, кто вас встретит.