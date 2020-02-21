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  4. Бруклин не хуже, чем Манхэттен!

Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты

Артём
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Артём – ваш гид
Говоря о Нью-Йорке, почти все представляют себе Манхэттен с его небоскребами и неоновыми вывесками.

Я же проведу вас по самым богемным кварталам Бруклина с винтажными магазинами, авангардными галереями, независимыми художниками и фантастическими видами на остров.
$120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Бруклин не хуже, чем Манхэттен!
Бруклин не хуже, чем Манхэттен!

Что вас ожидает

Бруклин-Хайтс и Дамбо
Вы пройдете по легендарному висячему Бруклинскому мосту, соединяющему Бруклин и Манхэттен. Не успев опомниться от ошеломительных видов, окажетесь в районе Бруклин-Хайтс — пристанище богатых жителей города. Здесь уютно, чисто, комфортно, элитно и запросто можно встретить какую-нибудь знаменитость. Далее мы отправимся в новый модный район Дамбо, где я покажу вам настоящий гастрономический рай — Time out market.

Колоритный Уильямсбург
Хипстерский район Уильямсбург — мекка всех модников. На каждом шагу здесь винтажные лавки, галереи, книжные и музыкальные магазины. Вы проникнетесь царящей здесь атмосферой свободы и творчества, заглянете в недавно открывшийся бар на крыше с шикарными видами и узнаете, какие люди любят здесь селиться и как они проводят время.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит не академический, а дружеский формат. Это легкая и веселая прогулка с большим количеством крутых фотолокаций. Я предпочитаю не «грузить» историей и фактами, а рассказывать о местной жизни и делиться советами.

Бруклин не хуже, чем Манхэттен!
Бруклин не хуже, чем Манхэттен!
Бруклин не хуже, чем Манхэттен!
Бруклин не хуже, чем Манхэттен!
Бруклин не хуже, чем Манхэттен!
Бруклин не хуже, чем Манхэттен!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артём
Артём
А тут немного обо мне: я родился в Самаре, потом переехал с Москву, а потом я решил переехать в самый лучший город на земле. Моим новым домом стал New York. У нас с ним роман... Я профессиональный сомелье, люблю вино и все, что с ним связано. Люблю много говорить, смеяться и получать удовольствие от прогулок!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 февраля 2020
Всем привет ! Рекомендую Артема в качестве Гида . Очень интересно проходит экскурсия , много локаций для фото - это для любителей инста жизни . Пройдясь по улочкам с Артёмом вы по- настоящему насладились Америкой , с той стороны , с которой она вам ещё не знакома . Очень вежливый и внимательный гид , пунктуальный . Так же Артём довольно охотно рассказывает небольшие лайф хаки в Нью - Йорке . Спасибо большое .

Артём проводит ещё 1 экскурсию

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