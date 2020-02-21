Что вас ожидает

Бруклин-Хайтс и Дамбо

Вы пройдете по легендарному висячему Бруклинскому мосту, соединяющему Бруклин и Манхэттен. Не успев опомниться от ошеломительных видов, окажетесь в районе Бруклин-Хайтс — пристанище богатых жителей города. Здесь уютно, чисто, комфортно, элитно и запросто можно встретить какую-нибудь знаменитость. Далее мы отправимся в новый модный район Дамбо, где я покажу вам настоящий гастрономический рай — Time out market.

Колоритный Уильямсбург

Хипстерский район Уильямсбург — мекка всех модников. На каждом шагу здесь винтажные лавки, галереи, книжные и музыкальные магазины. Вы проникнетесь царящей здесь атмосферой свободы и творчества, заглянете в недавно открывшийся бар на крыше с шикарными видами и узнаете, какие люди любят здесь селиться и как они проводят время.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто любит не академический, а дружеский формат. Это легкая и веселая прогулка с большим количеством крутых фотолокаций. Я предпочитаю не «грузить» историей и фактами, а рассказывать о местной жизни и делиться советами.