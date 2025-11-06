Индивидуальная
до 5 чел.
Фантастическая Долина Огня: индивидуальная экскурсия из Лас-Вегаса
Долина Огня - это уникальное место с терракотовыми скалами и древними пещерами. Погрузитесь в мир древних индейцев и узнайте тайны пустыни Мохаве
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$525 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Все краски Лас-Вегаса
Узнайте историю Лас-Вегаса, посетите знаменитые отели-казино и насладитесь шоу танцующих фонтанов. Экскурсия на комфортабельном минивэне с опытным гидом
Начало: Отель
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
$375 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Seven Magic Mountains - арт-объект в пустыне
Посетите уникальную инсталляцию Seven Magic Mountains и узнайте о её значении. Возможен обед в старейшем баре Южной Невады. Вода в машине включена
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$570 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLiudmila6 ноября 2025Прекрасные пейзажи, замечательный экскурсовод! Все было отлично!
- AAlexander7 октября 2025Экскурсовод Виктория, отлично провела экскурсию. Посетили уголки куда бы сами не добрались и дала много полезной информации на следующие дни.
- ЖЖосселина1 июля 2025Не советую тратить время с Викторией. Она слишком хороша!
Категорически не рекомендую экскурсию с Викторией всем, кто любит впустую бродить по
- ЕЕвгения10 апреля 2025Когда мне говорили, что в ЛВ надо смотреть отели я не верила, а зря) это произведения искусства! Спасибо Виктории за интересную экскурсию и приятно проведенное время. Мы были в восторге от красоты и разнообразия видов.
- ЕЕвгения10 апреля 2025Долина стоит того, чтобы поехать! Потрясающие пейзажи! Виктория очень интересно рассказывает об истории, культуре и своем опыте жизни в Америке. Мы остались довольна. Спасибо!
- ООльга3 января 2025Виктория отличный рассказчик, открыта к вопросам и просьбам. Гибко реагирует на запросы и готова помочь! Знает самые интересные места ЛВ
- ЕЕлена2 декабря 2024С Викторией съездили на три экскурсии: Гранд Каньон, Долина Смерти и Долина Огня. Все было комфортно, спокойно и интересно. Мы остались очень довольны!
Спасибо Виктории за внимание, заботу и увлекательные рассказы.
С уважением, Елена.
- ННила7 ноября 2024Экскурсия очень понравилась! Экскурсовод очень интересно и увлекательно все рассказывала и показывала, и только положительные эмоции и впечатления.
- ММихаил26 июля 2024С большим удовольствием посетили экскурсию Виктории. Впервые посмотрели на Лас-Вегас с разных сторон. Нам было интересно!
- ММарина18 января 2024Гуляла по Лас Вегасу два дня и поняла, что без гида не обойтись. Ходила по ателям, как слепой котенок…. потеряла
- aanna24 декабря 2023Прекрасная экскурсия, чудесное место, повезло с погодой, сделали много красивых фотографий. Тк у нас было мало дней на Лас Вегас и мы не успевали на Гран Каньон, выбрали экскурсию в Долину Огня, и не пожалели! Красота необыкновенная.
- ААлександр1 ноября 2022Отличный гид. Глубокие знания, интересный рассказ, точность в деталях. Моё уважение таких людей все меньше и меньше.
- ТТатьяна23 августа 2022Выражаю огромную благодарность Виктории за ее экскурсию. Экскурсия была проведена душевно и с огромной любовью к местам нашего посещения. Отдельная
- ННаталия30 января 2022Я знаю, что в Лас Вегас лучше прилетать ночью. Тогда этот, в чем-то «пластмассово-игрушечный» город, заставляет улыбаться его манящим огням
- ООльга9 января 2022Благодарю за отличную экскурсию, я и мои дети получили максимальное удовольствие! Незабываемая поездка!
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лас-Вегасе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в декабре 2025
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 375 до 570. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Лас-Вегасе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 15 ⭐ отзывов, цены от $375. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль