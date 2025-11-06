читать дальше

много времени и устала. Решила взять обзорный тур, За мной приехала чудесная женщина Виктория и я ей объяснила что я хочу и, т. к. я была одна и уже за два дня что-то уже посмотрела, она скоректировала маршрут и мы чудно провели 4 часа. Я получила море информации, посмотрела больше, чем ожидала и сделали чудесные фото и видео. Я пожалела только об одном, что не сделала этого в первый день. Виктория провела меня везде короткими путями, объехала все пробки на дорогах и все 4 часа сопровождались интерейснейшим рассказом. По цене- это стоит того, я в первые дни посетила пару музеев, один удачно, а второй не удачно. Брала несколько раз такси, т. к не знала где можно найти др. Транспорт. И потратила самостоятельно денег не меньше, и потратила много времени блуждая по ателям. А последний день с Викторией провела чудесное время и за 4 часа посмотрела и узнала больше, чем за два предыдущих дня. Рекомендую