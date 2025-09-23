Эту экскурсию оценят любители винтажных автомобилей. Возможность прокатиться на авто середины прошлого века сегодня является роскошью.
Вы можете совместить приятное с эксклюзивным — прокатиться по самым знаменитым достопримечательностям Лос-Анджелеса в историческом авто, почувствовать комфорт старого, но весьма привлекательного транспорта и понять, почему именно такие автомобили представляли собой настоящую роскошь в те времена, как представляют собой роскошь и сегодня.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсииНа раритетном авто по улицам Беверли-Хиллз Автопрогулка по Лос-Анджелесу проходит на нескольких моделях: это может быть Dodge GTS, Cadillac или Ford Mustang. А может Вам больше нравится Buick, Chrysler, Camaro или Corvette (1966 — 1975 гг.). Поездка включает в себя осмотр его самых знаковых достопримечательностей. И начнем мы, конечно же, с самого престижного города округа Лос-Анджелес — Беверли-Хиллз. Дорогие особняки знаменитых и богатых людей, фешенебельные рестораны, популярный отель «Беверли Уилшер», где коротали вечера Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка», Родео драйв, известная своими бутиками… После мы отправимся на не менее знаменитую улицу Сансет Стрип. Это место, где жизнь кипит и никогда не останавливается. Здесь сконцентрировано большое количество рок-клубов, баров, ресторанов и шикарных отелей. Центр американской киноиндустрии Основным пунктом нашей экскурсии является посещение Голливуда. Собственно, ради посещения мирового центра киноиндустрии в Лос-Анджелес и приезжают миллионы туристов ежегодно. Именно здесь можно стать хоть чуточку ближе к своим любимым киноактёрам и музыкантам, и их богемной жизни. Поэтому первым делом мы отправимся на Аллею Славы, где Вы сможете найти звёзды своих героев и сфотографироваться с ними. Не пройдем мимо театра «Долби», где каждый год проходит церемония вручения Оскаров. Вы сможете подняться по оскаровской лестнице, ощутив себя частью Голливуда, и, конечно же, увидеть надпись «Hollywood». Важная информация В связи с отсутствием в машине кондиционера экскурсия начинается рано утром и заканчивается до наступления дневной жары.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Беверли-Хиллз
- Сансет Стрип
- Голливуд
Что включено
- Аренда автомобиля
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
