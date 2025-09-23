Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эту экскурсию оценят любители винтажных автомобилей. Возможность прокатиться на авто середины прошлого века сегодня является роскошью.



Вы можете совместить приятное с эксклюзивным — прокатиться по самым знаменитым достопримечательностям Лос-Анджелеса в историческом авто, почувствовать комфорт старого, но весьма привлекательного транспорта и понять, почему именно такие автомобили представляли собой настоящую роскошь в те времена, как представляют собой роскошь и сегодня.

Алексей Ваш гид в Лос-Анджелесе Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-3 человека Когда Каждый день $950 за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии На раритетном авто по улицам Беверли-Хиллз Автопрогулка по Лос-Анджелесу проходит на нескольких моделях: это может быть Dodge GTS, Cadillac или Ford Mustang. А может Вам больше нравится Buick, Chrysler, Camaro или Corvette (1966 — 1975 гг.). Поездка включает в себя осмотр его самых знаковых достопримечательностей. И начнем мы, конечно же, с самого престижного города округа Лос-Анджелес — Беверли-Хиллз. Дорогие особняки знаменитых и богатых людей, фешенебельные рестораны, популярный отель «Беверли Уилшер», где коротали вечера Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка», Родео драйв, известная своими бутиками… После мы отправимся на не менее знаменитую улицу Сансет Стрип. Это место, где жизнь кипит и никогда не останавливается. Здесь сконцентрировано большое количество рок-клубов, баров, ресторанов и шикарных отелей. Центр американской киноиндустрии Основным пунктом нашей экскурсии является посещение Голливуда. Собственно, ради посещения мирового центра киноиндустрии в Лос-Анджелес и приезжают миллионы туристов ежегодно. Именно здесь можно стать хоть чуточку ближе к своим любимым киноактёрам и музыкантам, и их богемной жизни. Поэтому первым делом мы отправимся на Аллею Славы, где Вы сможете найти звёзды своих героев и сфотографироваться с ними. Не пройдем мимо театра «Долби», где каждый год проходит церемония вручения Оскаров. Вы сможете подняться по оскаровской лестнице, ощутив себя частью Голливуда, и, конечно же, увидеть надпись «Hollywood». Важная информация В связи с отсутствием в машине кондиционера экскурсия начинается рано утром и заканчивается до наступления дневной жары.

Каждый день Выбрать дату