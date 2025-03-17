Индивидуальная
до 1 чел.
Тур по Лос-Анджелесу
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса на индивидуальной экскурсии. Вас ждут знаковые места города, включая Аллею Славы и Гриффитскую обсерваторию
Начало: Приеду в вашу локацию и отвезу обратно после тура
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$400 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия: Голливуд, Беверли-Хилз и Даунтаун
Погрузитесь в мир звезд и роскоши, посетив самые знаменитые места Лос-Анджелеса в течение всего 6 часов
Начало: Ваш Отель в городе Лос-Анджелес
Расписание: Начало в 10:00 утра, окончание в 16:00
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$380 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия в Юниверсал Студио: путешествие в мир кино и аттракционов
Подарите себе и своей семье незабываемый день в мире кино и развлечений в Юниверсал Студио Лос-Анджелес
Начало: Ваш отель / Вход в парк (по договоренности)
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$680 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальная экскурсия по Лос-Анджелесу на раритетном автомобиле
Погрузитесь в атмосферу старого Лос-Анджелеса, прокатившись на винтажном авто по знаменитым улицам и достопримечательностям
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$950 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вкус Лос-Анджелеса - экскурсия по городу с посещением гастрозаведений
Погрузитесь в гастрономическое путешествие по Лос-Анджелесу! Узнайте секреты местных шеф-поваров и попробуйте лучшие блюда города
Начало: Ваш отель / любое другое место по Вашему желанию
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$650 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Зажигательный Лос-Анджелес: экскурсия на кабриолете
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, наслаждаясь свободой и красотой города с открытого кабриолета. Ваш путь - от звезд Голливуда до роскоши Беверли-Хиллз
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$850 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вертолетный тур в Темекулу
Полетайте над Лос-Анджелесом и откройте для себя винодельни Темекулы. Дегустация вин и обед в ресторане - незабываемое путешествие
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$4369 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана17 марта 2025Прилетели вечером, ночью забронировали экскурсию, а утром в 9 утра Юлия уже приехала за нами в отель. Очень благодарны за оперативность. Экскурсия получилась насыщенной и интересной, увидели много новых мест, о которых не знали. Остались невероятно довольными. Большое спасибо Юлии.
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Warner Bros. Studio Tour Hollywood»
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Сейчас в Лос-Анджелесе в категории "Warner Bros. Studio Tour Hollywood" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 380 до 4369. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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