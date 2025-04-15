Индивидуальная
до 1 чел.
Лос-Анджелес - Обзорная экскурсия: Голливуд, Беверли-Хилз и Даунтаун
Погрузитесь в мир звезд и роскоши, посетив самые знаменитые места Лос-Анджелеса в течение всего 6 часов
Начало: Ваш Отель в городе Лос-Анджелес
Расписание: Начало в 10:00 утра, окончание в 16:00
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$380 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Прогулка по живописным пляжам Лос-Анджелеса с посещением островов
Погрузитесь в атмосферу калифорнийского побережья, наслаждаясь прогулками по лучшим пляжам и островам Лос-Анджелеса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$880 за экскурсию
Индивидуальная
Вертолетная экскурсия над центром города и побережьем
Насладитесь захватывающим полетом над Лос-Анджелесом, охватывающим роскошные районы, знаменитые достопримечательности и живописное побережье
Начало: Вертолетная площадка / Отель (за доп. плату)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$490 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальная экскурсия по Лос-Анджелесу на раритетном автомобиле
Погрузитесь в атмосферу старого Лос-Анджелеса, прокатившись на винтажном авто по знаменитым улицам и достопримечательностям
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$950 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лос-Анджелес и Санта-Моника: путешествие по миру звезд и красоты
Погрузитесь в мир гламура и истории с эксклюзивной экскурсией по Лос-Анджелесу и Санта-Монике
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 9 утра
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$550 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Зажигательный Лос-Анджелес: экскурсия на кабриолете
Погрузитесь в атмосферу Лос-Анджелеса, наслаждаясь свободой и красотой города с открытого кабриолета. Ваш путь - от звезд Голливуда до роскоши Беверли-Хиллз
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
$850 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Вертолетный тур в Темекулу
Полетайте над Лос-Анджелесом и откройте для себя винодельни Темекулы. Дегустация вин и обед в ресторане - незабываемое путешествие
Начало: Аэродром или любое другое место по вашему желанию
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$4369 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «Сансет-бульвар»
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