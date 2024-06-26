1 чел.
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скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Понять Лос-Анджелес за один день: индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Лос-Анджелесу за один день: Голливуд, Беверли Хиллс, Даунтаун и многое другое ждут вас
Начало: В вашем отеле в Лос Анджелесе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
760$684 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Влюбиться в Лос-Анджелес: индивидуальная экскурсия
Приоткроем секреты съемок, расскажем о выступлениях групп и формировании мирового музыкального вкуса. Узнаете историю города и особенности менталитета
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
$780 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
10 часов
Санта-Барбара, Солванг и винная долина Санта-Инес
Увлекательное путешествие по Санта-Барбаре, Солвангу и винной долине Санта-Инес. Откройте для себя историю, культуру и лучшие вина Калифорнии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$880 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaksym26 июня 2024Это была замечательная экскурсия с множеством историй и тайн Лос-Анджелеса! Владу спасибо за такой интересный день! Будем рады вернуться!
- ЖЖанна10 мая 2024Все было замечательно-экскурсовод образованный, вежливый, под нас темы освещал нужные! Обед отличный-у нас все разное любят и остались довольны) Узнали
- ААня3 мая 2024Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊
- ЮЮлия26 октября 2022Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))
- ТТатьяна21 августа 2022Огромная благодарность Людмиле за ее экскурсию и любовь к городу, которую она передала и нам. Все было легко интересно и по Лос-Анджелески - просто и с уважением! Особенно понравилось прокатится на великах по набережной и улочках города! Спасибо.
- ООлеся26 июля 2022Мы просто замечательно провели время с Людмилой и ее мужем Терри! Рекомендуем всем! Мы и правда влюбились в этот город! А ведь
Ответы на вопросы от путешественников по Лос-Анджелесу в категории «На выходные»
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