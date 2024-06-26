M Maksym Понять Лос-Анджелес за один день Это была замечательная экскурсия с множеством историй и тайн Лос-Анджелеса! Владу спасибо за такой интересный день! Будем рады вернуться!

Ж Жанна Понять Лос-Анджелес за один день читать дальше много нового и про историю города, и про современность, и вообще посмотрели другим взглядом! Единственное-четверым взрослым плюс экскурсовод в машине было тесно. Хотим в следующий раз еще посетить экскурсии! Все было замечательно-экскурсовод образованный, вежливый, под нас темы освещал нужные! Обед отличный-у нас все разное любят и остались довольны) Узнали

А Аня Понять Лос-Анджелес за один день Спасибо Владу за содержательную экскурсию,если хотите узнать ЛА за один день,то вам сюда! Замечательный гид и прекрасный человек😊

Ю Юлия Влюбиться в Лос-Анджелес Все было чудесно и необыкновенно. Как будто выпал из обычной жизни и попал в чудо чудное! Обязательно рвите сюда)))

Т Татьяна Влюбиться в Лос-Анджелес Огромная благодарность Людмиле за ее экскурсию и любовь к городу, которую она передала и нам. Все было легко интересно и по Лос-Анджелески - просто и с уважением! Особенно понравилось прокатится на великах по набережной и улочках города! Спасибо.