Кулинарный вояж Предлагаем Вам совершить вкусное путешествие и познакомиться с современными кулинарными тенденциями и гастрономическими шедеврами шеф-поваров Лос-Анджелеса.

Америка — многонациональная страна, а следовательно и американская кухня не имеет четких границ и радует разнообразием своих гостей. Кроме того, мегаполис быстро ухватывает новые тенденции и реализует их в своей кухне. В течение нашего насыщенного тура по лучшим гастрономическим заведениям Города Ангелов Вы познакомитесь с кулинарными трендами Беверли Хиллз, попробуете органические продукты от местных производителей в Даунтауне, посетите заведения в Корейском районе, не останутся без внимания и нетрадиционные мексиканские рестораны в Мидтауне, pop-up кафе в Западном Голливуде, а также заведения по приготовлению здоровой и полезной пищи в Санта-Монике.

Гастрономический тур откроет для Вас совершенно другой Лос-Анджелес, и Вы полюбите его всем своим «желудком». По Вашему желанию, мы можем подкорректировать программу тура, сделать ее более персонализированной под Ваши кулинарные предпочтения. Лос-Анджелес — настоящий рай для гурманов и любителей авторской кухни!