Попробуйте аутентичные блюда Лос-Анджелеса с нашей индивидуальной экскурсией
В течение одного дня мы с Вами изучим гастрономические традиции Лос-Анджелеса.
У Вас будет возможность не только разобраться во всех тонкостях местной кухни, но и попробовать кулинарные творения на вкус.
Шеф-повара с удовольствием поделятся с Вами рецептурой понравившихся Вам блюд, которыми, вернувшись на Родину, Вы точно удивите своих близких.
У Вас будет возможность не только разобраться во всех тонкостях местной кухни, но и попробовать кулинарные творения на вкус.
Шеф-повара с удовольствием поделятся с Вами рецептурой понравившихся Вам блюд, которыми, вернувшись на Родину, Вы точно удивите своих близких.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Беверли-Хиллз
- Западный Голливуд
- Голливуд
- Корея-таун
- Сансет-стрип
- Санта-Моника
- Венис бич
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Кулинарный вояж Предлагаем Вам совершить вкусное путешествие и познакомиться с современными кулинарными тенденциями и гастрономическими шедеврами шеф-поваров Лос-Анджелеса.
Америка — многонациональная страна, а следовательно и американская кухня не имеет четких границ и радует разнообразием своих гостей. Кроме того, мегаполис быстро ухватывает новые тенденции и реализует их в своей кухне. В течение нашего насыщенного тура по лучшим гастрономическим заведениям Города Ангелов Вы познакомитесь с кулинарными трендами Беверли Хиллз, попробуете органические продукты от местных производителей в Даунтауне, посетите заведения в Корейском районе, не останутся без внимания и нетрадиционные мексиканские рестораны в Мидтауне, pop-up кафе в Западном Голливуде, а также заведения по приготовлению здоровой и полезной пищи в Санта-Монике.
Гастрономический тур откроет для Вас совершенно другой Лос-Анджелес, и Вы полюбите его всем своим «желудком». По Вашему желанию, мы можем подкорректировать программу тура, сделать ее более персонализированной под Ваши кулинарные предпочтения. Лос-Анджелес — настоящий рай для гурманов и любителей авторской кухни!
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Дегустации блюд
- Место начала и завершения?
- Ваш отель / любое другое место по Вашему желанию
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Вы можете связаться с гидом по номеру +1 818 919 9305 (есть Вайбер и Whatsapp) для уточнения информации по экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании