Личное свидание с Майами

Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Майами способен удивлять снова и снова.

Мы собрали для вас два маршрута, которые чередуются через день — каждый из них расскажет свою историю о городе, полном солнца, ритма и неожиданных открытий.
Время начала: 11:00

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Майами, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут

Вы увидите лучшие образцы архитектуры ар-деко, пройдёте по знаменитой набережной Майами и полюбуетесь будками спасателей. Посетите Коллинз-парк, Ботанический сад и мемориал Холокоста. Сделаете остановку у нового здания симфонического оркестра и прогуляетесь по первой пешеходной улице Майами — Линкольн-роуд, названной в честь президента США Авраама Линкольна.

Синий маршрут

Вы познакомитесь с южной частью города. Пройдёте по знаменитому Оушен-драйв и Люммус-парку с живописными кокосовыми пальмами. Дойдёте до нулевой отметки и увидите самый дорогой кондоминиум в США — остров Фишер-Айленд. Прогуляетесь по улице Вашингтон, сделаете остановку у Еврейского музея Флориды и музея Wolfsonian. Пересечёте самую длинную улицу на побережье — Коллинз-авеню — и ещё раз насладитесь архитектурой в стиле ар-деко.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по одному из двух маршрутов. Карту маршрутов можно посмотреть в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей
  • Рекомендуем удобную обувь, взять с собой головной убор или зонт от солнца, солнечные очки и питьевую воду – Майами может быть жарким
  • Дети до 8 лет участвуют бесплатно.
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Майами и обменяться впечатлениями!

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в здание Art Deco Welcome Center
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Майами
Провели экскурсии для 87925 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
