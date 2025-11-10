Майами способен удивлять снова и снова. Мы собрали для вас два маршрута, которые чередуются через день — каждый из них расскажет свою историю о городе, полном солнца, ритма и неожиданных открытий.

за 1–5 человек или $50 за человека, если вас больше

от $250 за 1–5 человек или $50 за человека, если вас больше

Чтобы вы исследовали все главные места Майами, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут

Вы увидите лучшие образцы архитектуры ар-деко, пройдёте по знаменитой набережной Майами и полюбуетесь будками спасателей. Посетите Коллинз-парк, Ботанический сад и мемориал Холокоста. Сделаете остановку у нового здания симфонического оркестра и прогуляетесь по первой пешеходной улице Майами — Линкольн-роуд, названной в честь президента США Авраама Линкольна.

Синий маршрут

Вы познакомитесь с южной частью города. Пройдёте по знаменитому Оушен-драйв и Люммус-парку с живописными кокосовыми пальмами. Дойдёте до нулевой отметки и увидите самый дорогой кондоминиум в США — остров Фишер-Айленд. Прогуляетесь по улице Вашингтон, сделаете остановку у Еврейского музея Флориды и музея Wolfsonian. Пересечёте самую длинную улицу на побережье — Коллинз-авеню — и ещё раз насладитесь архитектурой в стиле ар-деко.

