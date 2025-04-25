Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Майами каждый день
Пешеходная экскурсия по Майами с двумя уникальными маршрутами. Архитектура ар-деко, пляжи и интересные истории ждут вас каждый день
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
30 апр в 15:15
$50 за человека
Индивидуальная
Сокровище Флориды: Майами-Бич и Саут-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами-Бич, где ар-деко здания соседствуют с белоснежными пляжами, а закаты оставляют незабываемые впечатления
30 апр в 06:30
1 мая в 06:30
от $120 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Майами
Откройте для себя уникальные маршруты Майами, полные ар-деко архитектуры и живописных пейзажей. Выберите свой путь и наслаждайтесь
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
Завтра в 11:00
30 апр в 11:00
от $225 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиза25 апреля 2025Экскурсия с Юрием очень понравилась! Теперь я знаю все об этом городе! Юрий показал много интересных мест, в которые сама бы я не пошла, я бы их просто не нашла. Спасибо за рекомендации ресторанов и за приятно проведенное время!
- ММакс12 апреля 2025Приятная девушка, очень интересно Несколько экскурсий было Рекомендую, особенно съездить в национальный Парк
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Майами в апреле 2025
Сейчас в Майами в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 225. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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