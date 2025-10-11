-
25%
Индивидуальная
Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности
Дружеская прогулка по белоснежным пляжам и местам из сериалов, Линкольн Роуд и Оушен Драйв
Начало: South beach
Завтра в 08:30
12 окт в 08:30
от $90
$120 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Свидание с Майами каждый день
Пешеходная экскурсия по Майами с двумя уникальными маршрутами. Архитектура ар-деко, пляжи и интересные истории ждут вас каждый день
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
Расписание: ежедневно в 15:15
14 окт в 15:15
15 окт в 15:15
$50 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Личное свидание с Майами
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
14 окт в 11:00
15 окт в 11:00
от $250 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Майами на десерт
Знакомство с городом, которое начинается вечером. Потому что у каждого дня должен быть десерт
Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center
Расписание: ежедневно в 17:15
14 окт в 17:15
15 окт в 17:15
$65 за человека
