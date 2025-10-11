Найдено 4 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Майами на русском языке, цены от $50, скидки до 25%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 25% 1 отзыв Индивидуальная Сокровище Флориды: Майами-Бич, Саут-Бич и окрестности Дружеская прогулка по белоснежным пляжам и местам из сериалов, Линкольн Роуд и Оушен Драйв Начало: South beach от $90 $120 за человека Пешая 2 часа 1 отзыв Мини-группа до 10 чел. Свидание с Майами каждый день Пешеходная экскурсия по Майами с двумя уникальными маршрутами. Архитектура ар-деко, пляжи и интересные истории ждут вас каждый день Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center Расписание: ежедневно в 15:15 $50 за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Личное свидание с Майами Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center от $250 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Мини-группа до 6 чел. Майами на десерт Знакомство с городом, которое начинается вечером. Потому что у каждого дня должен быть десерт Начало: У входа в здание Art Deco Welcome Center Расписание: ежедневно в 17:15 $65 за человека Другие экскурсии Майами

