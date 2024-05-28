Главные экскурсионные места в Майами

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные места» в Майами на русском языке, цены от $240, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Космический центр NASA на мысе Канаверал
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Космический центр NASA на мысе Канаверал
Путешествие на весь день в прошлое, настоящее и будущее американской космонавтики
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Майами
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Знакомьтесь, Майами
Посетить самые интересные районы города на обзорной автопешеходной экскурсии
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
300$240 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Майами: истории, достопримечательности, атмосфера
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Майами: истории, достопримечательности, атмосфера
Увидеть главное и запечатлеть самое интересное на профессиональных снимках
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    28 мая 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Катерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами и вообще в США и благодаря граммотно составленому плану прониклась замечательной атмосферой Флориды. Хочется искренне поблагодарить экскурсовода и порекомендовать её всем.
    Катерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами иКатерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами и
  • Р
    Роман
    28 мая 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения. Да, теоретически, до нее можно добраться и
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    изучить самостоятельно, если у вас все хорошо с английским. Но поездка на МК с Артемом имеет целый ряд преимуществ: + комфортный трансфер; + интересная подводка (рассказ), предвосхищающий МК; + лайфхаки, как избежать лишних очередей и сделать лучшие фото; + исчерпывающая информация по всем экспозициям и всей истории/предыстории американской (и не только) астронавтики; + возможность заранее узнать о запусках и спланировать поездку с учетом этого элемента; + подсказки, как увидеть запуск из своего отеля (не везде доступна опция) + интересные детали про Илона Маска + пояснения, что такое poofnik, flopnik и почему это очень смешно (я смеялся даже полчаса спустя); + по желанию - увлекательный разговор про космос и что угодно еще на обратном пути. Ну и кроме того, Артем открыл нам заправки WAWA, которые являются идеальным заменителем пропущенного завтрака/обеда/ужина - это знание нам в дальнейшем путешествии помогло еще, по крайней мере, дважды. Однозначно рекомендую.

    Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Спасибо, Катерине за понимание и возможность спонтанно изменить дату и время проведения экскурсии🙏. Всё было чётко, по дружески, легко. И хоть я и поняла, что Майами для меня- единоразово, впечатление осталось позитивным))
  • S
    Saule
    19 марта 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Катя провела нам замечательную экскурсию по городу на комфортной машине. Заранее спросила, что именно нас интересует и согласовала маршрут. Нам очень понравился гибкий подход к программе, в результате посмотрели город и успели прогуляться по Оушн драйв и искупаться. Незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майами
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Космический центр NASA на мысе Канаверал
  2. Знакомьтесь, Майами
  3. Фотопрогулка по Майами: истории, достопримечательности, атмосфера
Сколько стоит экскурсия по Майами в июне 2024
Сейчас в Майами в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 850 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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