1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Космический центр NASA на мысе Канаверал
Путешествие на весь день в прошлое, настоящее и будущее американской космонавтики
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
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20%
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Майами
Посетить самые интересные районы города на обзорной автопешеходной экскурсии
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
300$240 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по Майами: истории, достопримечательности, атмосфера
Увидеть главное и запечатлеть самое интересное на профессиональных снимках
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей28 мая 2024Катерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами и вообще в США и благодаря граммотно составленому плану прониклась замечательной атмосферой Флориды. Хочется искренне поблагодарить экскурсовода и порекомендовать её всем.
- РРоман28 мая 2024Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения. Да, теоретически, до нее можно добраться и
- ТТатьяна29 апреля 2024Спасибо, Катерине за понимание и возможность спонтанно изменить дату и время проведения экскурсии🙏. Всё было чётко, по дружески, легко. И хоть я и поняла, что Майами для меня- единоразово, впечатление осталось позитивным))
- SSaule19 марта 2024Катя провела нам замечательную экскурсию по городу на комфортной машине. Заранее спросила, что именно нас интересует и согласовала маршрут. Нам очень понравился гибкий подход к программе, в результате посмотрели город и успели прогуляться по Оушн драйв и искупаться. Незабываемые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Популярные места»
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