А Алексей Знакомьтесь, Майами Катерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами и вообще в США и благодаря граммотно составленому плану прониклась замечательной атмосферой Флориды. Хочется искренне поблагодарить экскурсовода и порекомендовать её всем.

Т Татьяна Знакомьтесь, Майами Спасибо, Катерине за понимание и возможность спонтанно изменить дату и время проведения экскурсии🙏. Всё было чётко, по дружески, легко. И хоть я и поняла, что Майами для меня- единоразово, впечатление осталось позитивным))