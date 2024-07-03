Экскурсии выходного дня в Майами

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Майами на русском языке, цены от $228, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Погрузитесь в атмосферу Майами на индивидуальной экскурсии. Узнайте город с разных сторон: от Майами-Бич до Маленькой Гаваны и Винвуда
Начало: В центре Майами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 5 чел.
Это Майами
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
7 июля в 09:00
10 июля в 09:00
325$228 за всё до 7 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Космический центр NASA на мысе Канаверал: индивидуальная экскурсия
Посетите Космический центр NASA на мысе Канаверал, где вас ждут легендарные шаттлы, ракеты и лунные модули. Узнайте о достижениях SpaceX и Илона Маска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladimirs
    3 июля 2024
    Это Майами
    Отлично, очень рекомендую! Александр потрясающий гид
  • Ю
    Юлия
    26 июня 2024
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Безумно благодарна Артему за такую возможность познакомиться с Майами!!! Артем настоящий профессионал, очень советую экскурсию именно с ним. Время пролетело
    читать дальше

    незаметно, мы посмотрели весь город, узнали много интересного, даже старшему ребенку было очень интересно, выпили чудесный кубинский кофе и получили много рекомендаций о местах, которые нужно посетить. Спасибо огромное за прекрасный день!!!!

  • И
    Ирина
    24 июня 2024
    Это Майами
    Меня зовут Ирина. Вчера Александр проводил нам экскурсию по Майами. Нам всем очень понравилось - и взрослым, и детям. Очень
    читать дальше

    много узнали интересной и полезной информации, а также места, куда сходить можно покушать и просто погулять. Очень рекомендую Александра, причем, в первые дни пребывания в Майами)

  • V
    Vera
    24 июня 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    На мой взгляд, при остановке в Майами в плане «что посмотреть» эта экскурсия в Космический центр должна быть на первом
    читать дальше

    месте. А если в этот день еще и посчастливилось увидеть запуск ракеты, то эмоции и восторг вам на всю жизнь, даже если вы уже многое в жизни повидали). Экскурсия была организована на высшем уровне (ездила с Артёмом). Удобно было заказать на Трипстере, можно перед заказом задать все вопросы, Артём сразу на них отвечал. В группе нас было три человека, всех забрали прямо возле дома/ отеля. С комфортом в Тесле в приятной компании дорога была совсем не долгой. Артёму мое уважение за такие профессиональные знания про космос. Также много рассказал про жизнь в Америке, много разных полезных советов дал. Про саму экскурсию. Это все действительно стоит посмотреть и всё просто очень-очень увлекательно. Ведь там все реальные ракеты, шаттл, капсулы, скафандры, лунные модули. В павильонах показывают разные документальные фильмы. Много узнала о истории космонавтики, некоторые подробности о соперничестве в космосе между США и СССР. Мы прошли по всем павильонам и площадкам, Артём рассказал про каждый экспонат. Если кто-то думает, что можно самостоятельно зайти и всё посмотреть… ну да, можно, но всё это не будет так понятно, доступно и интересно. Тем более экскурсия так оптимально построена, что во-первых, мы везде успели, во-вторых, хоть народу в музее было очень много, но везде удалось сфотографироваться без посторонних людей в кадре, и были подсказаны очень удачные ракурсы. Да и просто с Артёмом было приятно общаться. А то, что посмотрели запуск Falcon 9, это была главная «вкусная добавка» к экскурсии. Советую всем эту экскурсию, интересно будет и взрослым, и детям.

  • М
    Марина
    22 июня 2024
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Совершенно чудесный опыт получили с мужем на экскурсии по Майами с Артемом. Легко, доступно, невероятно интересно и - хочется отметить отдельно!
    читать дальше

    - совершенно чудесно сбалансирован материал, ты видишь и узнаешь ровно столько, сколько способен вместить за эти четыре часа, без неловких пауз, но и без перегруза данными. При этом также можно весь тур делать себе пометки "на будущее" - куда сходить, что посмотреть, о чем почитать. Идеальный формат для знакомства с городом в комфортной машине с умным и пунктуальным собеседником. Рекомендуем всем, планируем обращаться еще!

  • В
    Виктория
    20 июня 2024
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    благодарена Артему за незабываемый опыт во время нашего тура по Майами! Он был профессиональным, дружелюбным и знал все самые интересные
    читать дальше

    места города. Его знания и страсть к истории и культуре Майами сделали наше путешествие по-настоящему особенным. Я рекомендую этого гида всем, кто хочет узнать больше о этом прекрасном городе. Спасибо за незабываемый опыт!"

    благодарена Артему за незабываемый опыт во время нашего тура по Майами! Он был профессиональным, дружелюбным иблагодарена Артему за незабываемый опыт во время нашего тура по Майами! Он был профессиональным, дружелюбным иблагодарена Артему за незабываемый опыт во время нашего тура по Майами! Он был профессиональным, дружелюбным иблагодарена Артему за незабываемый опыт во время нашего тура по Майами! Он был профессиональным, дружелюбным и
  • Р
    Роман
    28 мая 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения. Да, теоретически, до нее можно добраться и
    читать дальше

    изучить самостоятельно, если у вас все хорошо с английским. Но поездка на МК с Артемом имеет целый ряд преимуществ: + комфортный трансфер; + интересная подводка (рассказ), предвосхищающий МК; + лайфхаки, как избежать лишних очередей и сделать лучшие фото; + исчерпывающая информация по всем экспозициям и всей истории/предыстории американской (и не только) астронавтики; + возможность заранее узнать о запусках и спланировать поездку с учетом этого элемента; + подсказки, как увидеть запуск из своего отеля (не везде доступна опция) + интересные детали про Илона Маска + пояснения, что такое poofnik, flopnik и почему это очень смешно (я смеялся даже полчаса спустя); + по желанию - увлекательный разговор про космос и что угодно еще на обратном пути. Ну и кроме того, Артем открыл нам заправки WAWA, которые являются идеальным заменителем пропущенного завтрака/обеда/ужина - это знание нам в дальнейшем путешествии помогло еще, по крайней мере, дважды. Однозначно рекомендую.

    Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещенияМыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майами
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
  2. Это Майами
  3. Космический центр NASA на мысе Канаверал
Сколько стоит экскурсия по Майами в июле 2024
Сейчас в Майами в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 228 до 850 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Майами (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 31 ⭐ отзыв, цены от $228. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам