1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Погрузитесь в атмосферу Майами на индивидуальной экскурсии. Узнайте город с разных сторон: от Майами-Бич до Маленькой Гаваны и Винвуда
Начало: В центре Майами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
7 июля в 09:00
10 июля в 09:00
325$228 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Космический центр NASA на мысе Канаверал: индивидуальная экскурсия
Посетите Космический центр NASA на мысе Канаверал, где вас ждут легендарные шаттлы, ракеты и лунные модули. Узнайте о достижениях SpaceX и Илона Маска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVladimirs3 июля 2024Отлично, очень рекомендую! Александр потрясающий гид
- ЮЮлия26 июня 2024Безумно благодарна Артему за такую возможность познакомиться с Майами!!! Артем настоящий профессионал, очень советую экскурсию именно с ним. Время пролетело
- ИИрина24 июня 2024Меня зовут Ирина. Вчера Александр проводил нам экскурсию по Майами. Нам всем очень понравилось - и взрослым, и детям. Очень
- VVera24 июня 2024На мой взгляд, при остановке в Майами в плане «что посмотреть» эта экскурсия в Космический центр должна быть на первом
- ММарина22 июня 2024Совершенно чудесный опыт получили с мужем на экскурсии по Майами с Артемом. Легко, доступно, невероятно интересно и - хочется отметить отдельно!
- ВВиктория20 июня 2024благодарена Артему за незабываемый опыт во время нашего тура по Майами! Он был профессиональным, дружелюбным и знал все самые интересные
- РРоман28 мая 2024Мыс Канаверал из тех локаций, которые однозначно должны быть в списке приоритетных для посещения. Да, теоретически, до нее можно добраться и
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «На выходные»
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