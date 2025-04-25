Лиза

Экскурсия с Юрием очень понравилась! Теперь я знаю все об этом городе! Юрий показал много интересных мест, в которые сама бы я не пошла, я бы их просто не нашла. Спасибо за рекомендации ресторанов и за приятно проведенное время!