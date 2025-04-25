Мои заказы

Свидание с Майами каждый день

Пешеходная экскурсия по Майами с двумя уникальными маршрутами. Архитектура ар-деко, пляжи и интересные истории ждут вас каждый день
Экскурсия предлагает два маршрута, которые чередуются через день.

Первый маршрут познакомит с архитектурой ар-деко, набережной и историческими местами, такими как Коллинз-парк и мемориал Холокоста. Второй маршрут проведет по южной части города, включая Оушен-драйв и Люммус-парк.

Оба маршрута предлагают уникальные виды и интересные остановки, такие как Еврейский музей Флориды и остров Фишер-Айленд. Прогулка завершится сессией вопросов и ответов с гидом
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальные маршруты каждый день
  • 🏖️ Прогулка по знаменитым пляжам
  • 🏛️ Архитектура ар-деко
  • 🎨 Посещение музеев
  • 🌴 Природные виды
  • 👣 Полностью пешеходная экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 15:15

Что можно увидеть

  • Коллинз-парк
  • Ботанический сад
  • Мемориал Холокоста
  • Оушен-драйв
  • Люммус-парк
  • Еврейский музей Флориды
  • Музей Wolfsonian
  • Фишер-Айленд

Описание экскурсии

Вы познакомитесь с южной частью города. Пройдёте по знаменитому Оушен-драйв и Люммус-парку с живописными кокосовыми пальмами. Дойдёте до нулевой отметки и увидите самый дорогой кондоминиум в США — остров Фишер-Айленд. Прогуляетесь по улице Вашингтон, сделаете остановку у Еврейского музея Флориды и музея Wolfsonian. Пересечёте самую длинную улицу на побережье — Коллинз-авеню — и ещё раз насладитесь архитектурой в стиле ар-деко.

Организационные детали

ежедневно в 15:15

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$50
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в здание Art Deco Welcome Center
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Майами
Провели экскурсии для 87925 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Лиза
Лиза
25 апр 2025
Экскурсия с Юрием очень понравилась! Теперь я знаю все об этом городе! Юрий показал много интересных мест, в которые сама бы я не пошла, я бы их просто не нашла. Спасибо за рекомендации ресторанов и за приятно проведенное время!
Экскурсия с Юрием очень понравилась! Теперь я знаю все об этом городе! Юрий показал много интересных мест, в которые сама бы я не пошла, я бы их просто не нашла. Спасибо за рекомендации ресторанов и за приятно проведенное время!

Входит в следующие категории Майами

