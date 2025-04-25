Экскурсия предлагает два маршрута, которые чередуются через день.
Первый маршрут познакомит с архитектурой ар-деко, набережной и историческими местами, такими как Коллинз-парк и мемориал Холокоста. Второй маршрут проведет по южной части города, включая Оушен-драйв и Люммус-парк.
Оба маршрута предлагают уникальные виды и интересные остановки, такие как Еврейский музей Флориды и остров Фишер-Айленд. Прогулка завершится сессией вопросов и ответов с гидом
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Уникальные маршруты каждый день
- 🏖️ Прогулка по знаменитым пляжам
- 🏛️ Архитектура ар-деко
- 🎨 Посещение музеев
- 🌴 Природные виды
- 👣 Полностью пешеходная экскурсия
Что можно увидеть
- Коллинз-парк
- Ботанический сад
- Мемориал Холокоста
- Оушен-драйв
- Люммус-парк
- Еврейский музей Флориды
- Музей Wolfsonian
- Фишер-Айленд
Описание экскурсии
Вы познакомитесь с южной частью города. Пройдёте по знаменитому Оушен-драйв и Люммус-парку с живописными кокосовыми пальмами. Дойдёте до нулевой отметки и увидите самый дорогой кондоминиум в США — остров Фишер-Айленд. Прогуляетесь по улице Вашингтон, сделаете остановку у Еврейского музея Флориды и музея Wolfsonian. Пересечёте самую длинную улицу на побережье — Коллинз-авеню — и ещё раз насладитесь архитектурой в стиле ар-деко.
Организационные детали
- Экскурсия полностью пешеходная, проводится без наушников
- В конце прогулки вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Майами и обменяться впечатлениями
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
ежедневно в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$50
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в здание Art Deco Welcome Center
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Майами
Провели экскурсии для 87925 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лиза
25 апр 2025
Экскурсия с Юрием очень понравилась! Теперь я знаю все об этом городе! Юрий показал много интересных мест, в которые сама бы я не пошла, я бы их просто не нашла. Спасибо за рекомендации ресторанов и за приятно проведенное время!
Входит в следующие категории Майами
