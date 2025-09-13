Индивидуальная
до 7 чел.
Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
Увидеть ключевые локации города и ощутить на себе чары Южной Флориды
Начало: В вашем отеле в Майами
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
$650 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
Впитать карибский дух маленького беззаботного городка в поездке из Майами
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
$850 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Майами: истории, достопримечательности, атмосфера
Вас ждёт яркое тропическое приключение! Прочувствуйте вайб Майами, от пляжного отдыха до городской жизни и современного искусства. Отличные снимки гарантированы
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
$250 за всё до 3 чел.
