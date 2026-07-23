Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Статуя Свободы — универсальный символ свободы, подаренный Соединенным Штатам Америки народом Франции.



Статуя была спроектирована французским скульптором Фредериком Бартольди и обрамлена Гюставом Эйфелем.



Сегодня статую посещают миллионы людей в год, и она продолжает оставаться символом свободы и приветствия иммигрантов, прибывающих в Америку.

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Описание экскурсии Символ свободы и надежды Эта экскурсия познакомит вас с самыми знаковыми символами Нью-Йорка и его историей. Путешествие начнётся с легендарной Статуи Свободы — одного из самых узнаваемых памятников мира, олицетворяющего стремление к независимости и открытость новой жизни. Ворота в новую жизнь Продолжением маршрута станет остров Эллис, через который прошли миллионы иммигрантов, мечтавших начать всё с чистого листа. Здесь вы прикоснётесь к живой истории становления США и узнаете, как формировалась многонациональная культура страны. Энергия современного Нью-Йорка Далее вас ждёт прогулка по современному Нью-Йорку: вы увидите знаменитого Ярого Быка — символ финансовой мощи города, пройдёте по Бродвею с его яркой атмосферой и театральным духом, а также посетите Форт Клинтон, сыгравший важную роль в защите гавани и истории Манхэттена.

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