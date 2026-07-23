Статуя Свободы — универсальный символ свободы, подаренный Соединенным Штатам Америки народом Франции.
Статуя была спроектирована французским скульптором Фредериком Бартольди и обрамлена Гюставом Эйфелем.
Сегодня статую посещают миллионы людей в год, и она продолжает оставаться символом свободы и приветствия иммигрантов, прибывающих в Америку.
Статуя была спроектирована французским скульптором Фредериком Бартольди и обрамлена Гюставом Эйфелем.
Сегодня статую посещают миллионы людей в год, и она продолжает оставаться символом свободы и приветствия иммигрантов, прибывающих в Америку.
Описание экскурсииСимвол свободы и надежды Эта экскурсия познакомит вас с самыми знаковыми символами Нью-Йорка и его историей. Путешествие начнётся с легендарной Статуи Свободы — одного из самых узнаваемых памятников мира, олицетворяющего стремление к независимости и открытость новой жизни. Ворота в новую жизнь Продолжением маршрута станет остров Эллис, через который прошли миллионы иммигрантов, мечтавших начать всё с чистого листа. Здесь вы прикоснётесь к живой истории становления США и узнаете, как формировалась многонациональная культура страны. Энергия современного Нью-Йорка Далее вас ждёт прогулка по современному Нью-Йорку: вы увидите знаменитого Ярого Быка — символ финансовой мощи города, пройдёте по Бродвею с его яркой атмосферой и театральным духом, а также посетите Форт Клинтон, сыгравший важную роль в защите гавани и истории Манхэттена.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Статуя Свободы
- Остров Эллис
- Ярый Бык
- Бродвей
- Форт Клинтон
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Саут Энд, 395, штат Нью-Йорк
Завершение: Церковь Троицы на Бродвее
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нью-Йорка
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