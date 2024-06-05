1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
По Центральному парку на велорикше
Прокатиться по зеленому уголку Нью-Йорка и сравнить реальность с кино
Начало: Рядом с южной частью Центрального Парка
«В маршруте предусмотрены три остановки: фонтан и терраса Бетесда с видом на озеро, мост Боу и Земляничные Поля с мозаичным полом»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$129 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
Расписание: в среду, четверг и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
$100 за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Хасидскому Бруклину: Открывая сердце еврейской культуры
Знакомство с уникальным миром хасидов Нью-Йорка через их традиции, обычаи и культурные особенности
10 июня в 19:00
16 июня в 10:00
$350 за всё до 10 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Нью-Йорк: Уолл-стрит и Мемориал 9/11
Пройдите по знаменитой Уолл-стрит и посетите Мемориал 9/11. Узнайте историю финансового центра и почтите память жертв трагедии
Начало: Coffee shop «Le Pain Quotidien» - 395 South End Av...
«На месте башен-близнецов установлены два «бассейна» с искусственными водопадами, стекающими в черную бездну, как напоминание об унесенных жизнях»
Расписание: в понедельник в 09:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
$100 за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Многоликий Нью-Йорк: от знаковых мест до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, открывая его исторические и современные достопримечательности в компании опытного гида
«В завершение я покажу пальмовый сад, знаменитый зал Окулюс, мемориал 11 сентября и вид на новую башню Всемирного Торгового центра»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Контрасты Нью-Йорка: индивидуальная экскурсия по Манхэттену
Прогулка по Среднему Манхэттену, включающая посещение Таймс-сквер, Центрального парка и 5-й авеню. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У Вашего отеля
«В парке вы не только подышите свежим воздухом и насладитесь чудесной природой, но и узнаете, где находится дерево, из которого делают водонапорные бочки на крышах зданий»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
$395 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:00
$250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Сады Дюпонов: встреча с природой и историей
Погрузитесь в мир зелени и цветов в Садах Дюпонов, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ваш отель в Нью-Йорке
«В этом туре мы посетим с Вами великолепные и знаменитые Сады Дюпона Longwood Garden, летний дом Дюпонов, великолепные оранжереи и фонтаны, парк, площадь которого составляет 500 га»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$950 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Экскурсия очень понравилась!!! Наполнение, маршрут, длительность - всё полностью оправдало ожидания. Прогулка была очень насыщенной, при этом очень приятной в
- EEduard29 мая 2024После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.
- ЕЕлена29 мая 2024Прекрасно! Если Вы хотите не только увидеть главные символы Нью Йорка, а понять его душу, открыть секрет его привлекательности, узнать
- AAlex25 мая 2024Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!
- ВВиталий7 мая 2024Замечательная прогулка с интересным человеком. Неожиданные и крутые локации от местного жителя. Рекомендую посмотреть и попробовать разнообразие Манхеттена. Не пропустите возможность посетить место где обедают миллионеры с Уолл Стрит)
- ВВиталий2 мая 2024Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)
- ССемен30 апреля 2024Всем привет, начну с того, что мы просто влюбились в Нью-Йорк! Во многом, благодаря Алёне!! Она замечательный, чудесный гид и
- ЛЛюдмила25 апреля 2024Получили удовольствие от прогулки по Нью Йорку со Светланой. Светлана замечательный гид и очень приятный в общении человек. Время пролетело
- AAndrew26 марта 2024Интересный трип. Все понравилось. Скорректировали экскурсию под наши запросы. Спасибо.
- ССвятослав4 января 2024Спасибо Виталию, замечательная экскурсия по парку. Посмотрели много мест, куда сами бы не дошли
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Природа и пейзажи»
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