1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Многоликий Нью-Йорк: от знаковых мест до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, открывая его исторические и современные достопримечательности в компании опытного гида
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Контрасты Нью-Йорка: индивидуальная экскурсия по Манхэттену
Прогулка по Среднему Манхэттену, включающая посещение Таймс-сквер, Центрального парка и 5-й авеню. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
$395 за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: за кулисами Манхэттена и его небоскребов
Погрузитесь в истории Манхэттена, скрытые за величественными фасадами, в увлекательной аудиоэкскурсии
Начало: 4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001, USA
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EEduard29 мая 2024После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.
- EEduard27 мая 2024Артем очень крутой! Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк. Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить. Спасибо!
- AAlex25 мая 2024Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!
- ВВиталий2 мая 2024Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)
- ЛЛюдмила25 апреля 2024Получили удовольствие от прогулки по Нью Йорку со Светланой. Светлана замечательный гид и очень приятный в общении человек. Время пролетело
- ККирилл26 ноября 2023Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему. В ходе экскурсии
- IIrina29 октября 2023Все прошло хорошо 👌
- ЕЕлена13 августа 2023Артём чудесный гид! Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам)
- ННаталья22 декабря 2022Прекрасный гид Андрей!
- ЮЮлия24 июля 2022Прекрасный пешеходный маршрут по центральной части Манхеттена. Будет интересно и тем, кто первый раз приехал в Нью-Йорк и хочет познакомиться
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Бродвей»
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