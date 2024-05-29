Бродвей – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 5 экскурсий в категории «Бродвей» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нью-Йорк от истоков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Нью-Йорк от истоков до наших дней: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Нью-Йорком через его главные символы: статуя Свободы, Уолл-стрит, Бродвей и мемориал ВТЦ. Погрузитесь в историю города и его жителей
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$321 за всё до 5 чел.
Многоликий Нью-Йорк
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Многоликий Нью-Йорк: от знаковых мест до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, открывая его исторические и современные достопримечательности в компании опытного гида
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$250 за всё до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
5 отзывов
Контрасты Нью-Йорка: индивидуальная экскурсия по Манхэттену
Прогулка по Среднему Манхэттену, включающая посещение Таймс-сквер, Центрального парка и 5-й авеню. Узнайте интересные факты и легенды города
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
$395 за всё до 6 чел.
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: за кулисами Манхэттена и его небоскребов
Погрузитесь в истории Манхэттена, скрытые за величественными фасадами, в увлекательной аудиоэкскурсии
Начало: 4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001, USA
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
$10 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Eduard
    29 мая 2024
    Контрасты Нью-Йорка
    После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке и ничего не видел.
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    Андрей превосходнейший экскурсовод. У него безумно интересная подача и очень глубокие знания. Будучи простым туристом очень легко приехать в город, на все посмотреть и ничего не понять. А вот Андрей со своим 25 летним стажем и заряжающей энергией рассказал мне так много, что хочется поделиться со всем миром. В общем рекомендую!

    После экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью ЙоркеПосле экскурсию с Андреем я понял, что я изначально вообще ничего не знал о Нью Йорке
  • E
    Eduard
    27 мая 2024
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артем очень крутой! Для меня, молодого человека который никогда не был в Нью Йорке, Артем открыл город с такой необычной стороны, что я сразу же влюбился в Нью Йорк. Я очень благодарен, что Артем проводит такую экскурсию и всем советую сходить. Спасибо!
    Артем очень крутой!
  • A
    Alex
    25 мая 2024
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Спасибо. Мы были в восторге от экскурсии. Здорово!
  • В
    Виталий
    2 мая 2024
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал. Однозначно рекомендую)
    Замечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывалЗамечательная прогулка от человека влюбленного в Нью Йорк. Получил гораздо больше чем рассчитывал
  • Л
    Людмила
    25 апреля 2024
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Получили удовольствие от прогулки по Нью Йорку со Светланой. Светлана замечательный гид и очень приятный в общении человек. Время пролетело
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    незаметно, хотя экскурсия длилась больше 7 часов. Было ощущения, что это была прогулка-знакомство с Нью-Йорком с нашим давним знакомым, настолько было комфортно со Светланой. Светлана дала нам много ценной информации после экскурсии. Еще раз огромное спасибо!

  • К
    Кирилл
    26 ноября 2023
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему. В ходе экскурсии
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    вы прогуляетесь с юга (Даунтаун) на север до Мид-Тауна через самые интересные районы города (Сохо, Трайбека, Вилладж, Челси и др). Артём расскажет, чем эти районы примечательны. Также вы зайдете в несколько интересных зданий, таких как центральная библиотека, бар при старом отеле, самый большой католический собор и пр. Приготовьтесь много ходить! Как приятный бонус, Артём знает множество интересный ресторанов, которые он может порекомендовать.

    Артём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к немуАртём - прекрасный проводник по современному Манхеттену. Если вы хотите узнать, чем дышит город сейчас, вам к нему
  • I
    Irina
    29 октября 2023
    Многоликий Нью-Йорк
    Все прошло хорошо 👌
  • Е
    Елена
    13 августа 2023
    А вы хотели бы жить на Манхэттене?
    Артём чудесный гид! Отдельное спасибо за рекомендации по ресторанам)
  • Н
    Наталья
    22 декабря 2022
    Контрасты Нью-Йорка
    Прекрасный гид Андрей!
    Прекрасный гид Андрей!
  • Ю
    Юлия
    24 июля 2022
    Контрасты Нью-Йорка
    Прекрасный пешеходный маршрут по центральной части Манхеттена. Будет интересно и тем, кто первый раз приехал в Нью-Йорк и хочет познакомиться
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    с городом, и более опытным туристам. Андрей не только показал нам самые красивые и популярные места, но и рассказал об особенностях жизни города, о его исторических и современных сторонах. Однозначно рекомендую! Нескучная динамичная прогулка с человеком, для которого Нью-Йорк стал родным городом.

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Бродвей»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Нью-Йорк от истоков до наших дней
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  3. Многоликий Нью-Йорк
  4. Контрасты Нью-Йорка
  5. Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Уолл-стрит
  3. Манхеттен
  4. Национальный мемориал 11 сентября
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Музей Метрополитен
  8. Бродвей
  9. Бруклинский мост
  10. Музей современного искусства
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июне 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Бродвей" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 до 395. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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