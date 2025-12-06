Мои заказы

Остров Эллис – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 8 экскурсий в категории «Остров Эллис» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Нетуристический Нью-Йорк
Пешая
4.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 3 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Пешая
1 час
16 отзывов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Пешая
3.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Пешая
3.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Пешая
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Пешая
3 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
$100 за человека
Главное в Манхэттене за 5 часов
Пешая
5 часов
59 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 3 чел.
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Пешая
6 часов
78 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Статуя Свободы, остров Эллис, Нижний Манхэттен и другие визитные карточки города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$335 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олеся
    6 декабря 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Светлана, огромное спасибо за прекрасную экскурсию по Нью Йорку, это было очень интересно, познавательно, ярко! Мы остались в восторге!!!

    Поделюсь своими
    читать дальше

    впечатлениями: Маршрут выстроен идеально, Светлана прекрасный рассказчик, эрудированный человек, преподаватель истории, что делает экскурсию уникальной и невероятно интересной! Если Вы собираетесь в Нью - Йорк и думаете с кем посмотреть город, то даже не сомневайтесь, со Светланой вы узнаете и прочувствуете город и его историю по полной! Самые важные места и неочевидные жемчужины ждут вас на маршруте!

  • Ю
    Юлия
    26 ноября 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Прекрасный гид! Экскурсия очень интересная. Рекомендую к посещению
  • А
    Анастасия
    23 октября 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Экскурсовод - бриллиант. Всего в меру. Было и много истории, и много размышлений. Редко бывает, когда нравится все. После экскурсии
    читать дальше

    остается впечатление - что ты с человеком давно знаком, и он твой хороший добрый знакомый. Время пролетело незаметно. Для знакомства с городом - обязательно советуем.

  • С
    СВЕТЛАНА
    29 сентября 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Поверьте, этот Гид расскажет все её, очень интересная, экскурсиЯ
    ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Поверьте, этот Гид расскажет все её, очень интересная, экскурсиЯ
  • A
    Aksana
    2 сентября 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Светлана уникальный экскурсовод, очень эрудированный и увлеченный человек! Она может рассказывать на любые темы без перерывов. Светлана преподаватель мировой истории,
    читать дальше

    и если вы ничего не знаете о Нью Йорке- вы не останетесь равнодушны, ее истории увлекают каждого! Очень интересно для людей старше 16 лет, так как нужно много ходить и сосредоточенно слушать! Рекомендую всем! И спасибо большое за ваш вклад в наше путешествие!

  • E
    Elina
    31 августа 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Светлана очень интересно рассказала про Нью-Йорк связывая каждый исторический факт в маленкий узелок, переплетая между собой факты прошлого и настоящего и в конце нашей экскусрсии у нас получилась полная картина об этом удивительном городе который мы смогли по настоящему полюбить!
  • С
    Самат
    20 августа 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥
  • М
    Мария
    19 августа 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Мы счастливы, что нам удалось познакомиться с прекрасным человеком -Светланой!! Лучшая экскурсия в моей жизни, очень интересно, безумно много необычных
    читать дальше

    историй про Нью Йорк и исторические события, мой муж, который всегда вынужден со мной ходить по экскурсиям, был ооочень доволен, а это дорогого стоит:))))!!! Спасибо еще раз, Светлана, за прекрасный первый день в Нью Йорке ❤️❤️❤️

  • О
    Олег
    19 августа 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Светлана очень интересно рассказала про Нью-Йорк и провела по знаковым местам. Много нового мы узнали про Манхэттен. Экскурсия прошла отлично.
  • Е
    Екатерина
    24 июля 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Светлана отличный рассказчик и очень душевный человек! 5 часов экскурсии прошли на одном дыхании, было очень интересно и вовлечены все,
    читать дальше

    включая 13-ти летнего подростка. Светлана очень увлекательно рассказывала об истории Америки и значимых событиях, о современных традициях и жизни американцев. За все время практически не замолчала ни на минуту, мы слушали обо всем, что попадало в поле видимости, было очень познавательно! Отдельное большое спасибо за заботу и внимание, за рекомендации, за локации и рекомендации возможных самостоятельных маршрутов!

  • И
    Ильина
    20 июля 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Это был наш первый приезд в Нью-Йорк, поэтому хотели максимально погрузиться в историю. Выбрали Светлану и не прогадали, 👍, очень
    читать дальше

    грамотный и начитанный человек, к нужному времени Светлана нас встретила, доехали до нужной локации и прошли пешком почти весь центр и все знаковые места, на пароме доехали до Статуи Свободы,это было очень познавательно и интересно! Светлана нашла подход и смогла заинтересовать и подростков и ребенка 7 лет, сразу видно Учитель! 😉 Рекомендуем!

    Это был наш первый приезд в Нью-Йорк, поэтому хотели максимально погрузиться в историю. Выбрали Светлану иЭто был наш первый приезд в Нью-Йорк, поэтому хотели максимально погрузиться в историю. Выбрали Светлану иЭто был наш первый приезд в Нью-Йорк, поэтому хотели максимально погрузиться в историю. Выбрали Светлану и
  • Е
    Ежкова
    8 июля 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Добрый день! Отличная экскурсия, очень много полезной и интересной информации. Спасибо, Светлана!
  • Е
    Елена
    21 июня 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Очень интересная, насыщенная, глубокая экскурсия. День пролетел не заметно. И было даже жаль, что экскурсия подходит к концу. Рекомендую!
  • И
    Илья
    17 июня 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Самая лучшая экскурсия из всех, где я был. Светлана потрясающий гид и очень хороший человек. Помимо прекрасного рассказа о городе
    читать дальше

    помогла с билетами на хоккейный матч и подсказала, какие в США можно купить лекарства. Был на этой экскурсии два раза, в декабре 2024 и в мае 2025 года. Нью Йорк прекрасен в любое время года, а в такой компании город понравится вам ещё больше.

    Самая лучшая экскурсия из всех, где я был. Светлана потрясающий гид и очень хороший человек. ПомимоСамая лучшая экскурсия из всех, где я был. Светлана потрясающий гид и очень хороший человек. ПомимоСамая лучшая экскурсия из всех, где я был. Светлана потрясающий гид и очень хороший человек. Помимо
  • В
    Валентина
    22 мая 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Светлана невероятно интересный гид, мы даже не заметили как пролетели 6 часов. Мы посетили множество интересных мест, где Светлана рассказывала все с малейших деталях и могла ответить на любой наш вопрос
    Огромное спасибо, всем очень рекомендую забронировать тур со Светланой💗
  • Е
    Екатерина
    5 мая 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Нам очень понравилась экскурсия. Много очень полезной информации. Время пролетело незаметно
  • В
    Влад
    23 апреля 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Идеальная экскурсия.
    Если Вы цените профессионализм, уважительное отношение, широкий кругозор, и массу дополнительной информации - не задумываясь выбирайте именно эту экскурсию.
    Настолько
    читать дальше

    интересного и насыщенного маршрута в Нью Йорке у нас не было ни с одним другим экскурсоводом.
    Глубочайшая благодарность и радость от приобщения к Городу 🙏

  • Д
    Дмитрий
    21 апреля 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Экскурсия по Нью-Йорку со Светланой — одна из лучших, на которых мы когда-либо были! Всё было прекрасно организовано: насыщенная программа,
    читать дальше

    интересные факты, комфорт и внимание к деталям. Мы провели целый день, исследуя Манхэттен, и даже этого времени оказалось недостаточно, чтобы насытиться атмосферой города. Обязательно вернёмся и с радостью снова отправимся на экскурсию со Светланой!

    Экскурсия по Нью-Йорку со Светланой — одна из лучших, на которых мы когда-либо были! Всё былоЭкскурсия по Нью-Йорку со Светланой — одна из лучших, на которых мы когда-либо были! Всё былоЭкскурсия по Нью-Йорку со Светланой — одна из лучших, на которых мы когда-либо были! Всё было
  • В
    Виктор
    21 апреля 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Светлана - отличный рассказчик, материал был очень хорошо структурирован, она действительно знает то, о чем рассказывает и отвечает на все
    читать дальше

    дополнительные вопросы, адаптирует экскурсию в зависимости от интересов группы. Светлана предоставила много дополнительного материала и советов, исходя из собственного опыта. Мы были очень довольны экскурсией, большое спасибо!

  • М
    Мария
    5 апреля 2025
    Нью-Йорк от истоков до наших дней
    Большое спасибо! Прекрасная экскурсия и отличные советы.

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Остров Эллис»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Нетуристический Нью-Йорк
  2. Фотосессия в сердце Нью-Йорка
  3. Контрасты Нью-Йорка
  4. А вы хотели бы жить на Манхэттене?
  5. Многоликий Нью-Йорк
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Манхеттен
  2. Уолл-стрит
  3. Самое главное
  4. Бруклинский мост
  5. Таймс-сквер
  6. Центральный парк
  7. Бродвей
  8. Национальный мемориал 11 сентября
  9. Бэттери-парк
  10. Остров Эллис
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в декабре 2025
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Остров Эллис" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 100 до 385. Туристы уже оставили гидам 226 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Остров Эллис», 226 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль