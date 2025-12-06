Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$320 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотосессия в сердце Нью-Йорка
Ваши атмосферные снимки в лучших декорациях и культовых местах города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Бродвей, Уолл-стрит, Всемирный торговый центр, Старый форт и набережная Гудзона за один день
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
$290 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Остров Рузвельта - самое загадочное место Нью-Йорка
Погрузитесь в таинственный мир острова Рузвельта. Истории известных личностей и загадочные места ждут вас
Начало: На Манхэттене
Расписание: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 14:00, в субботу в 16:00
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
$100 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Главное в Манхэттене за 5 часов
Увидеть максимум достопримечательностей в самом центре города
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$320 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нью-Йорк от истоков до наших дней
Статуя Свободы, остров Эллис, Нижний Манхэттен и другие визитные карточки города
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$335 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлеся6 декабря 2025Светлана, огромное спасибо за прекрасную экскурсию по Нью Йорку, это было очень интересно, познавательно, ярко! Мы остались в восторге!!!
Поделюсь своими
- ЮЮлия26 ноября 2025Прекрасный гид! Экскурсия очень интересная. Рекомендую к посещению
- ААнастасия23 октября 2025Экскурсовод - бриллиант. Всего в меру. Было и много истории, и много размышлений. Редко бывает, когда нравится все. После экскурсии
- ССВЕТЛАНА29 сентября 2025ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Поверьте, этот Гид расскажет все её, очень интересная, экскурсиЯ
- AAksana2 сентября 2025Светлана уникальный экскурсовод, очень эрудированный и увлеченный человек! Она может рассказывать на любые темы без перерывов. Светлана преподаватель мировой истории,
- EElina31 августа 2025Светлана очень интересно рассказала про Нью-Йорк связывая каждый исторический факт в маленкий узелок, переплетая между собой факты прошлого и настоящего и в конце нашей экскусрсии у нас получилась полная картина об этом удивительном городе который мы смогли по настоящему полюбить!
- ССамат20 августа 2025Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥
- ММария19 августа 2025Мы счастливы, что нам удалось познакомиться с прекрасным человеком -Светланой!! Лучшая экскурсия в моей жизни, очень интересно, безумно много необычных
- ООлег19 августа 2025Светлана очень интересно рассказала про Нью-Йорк и провела по знаковым местам. Много нового мы узнали про Манхэттен. Экскурсия прошла отлично.
- ЕЕкатерина24 июля 2025Светлана отличный рассказчик и очень душевный человек! 5 часов экскурсии прошли на одном дыхании, было очень интересно и вовлечены все,
- ИИльина20 июля 2025Это был наш первый приезд в Нью-Йорк, поэтому хотели максимально погрузиться в историю. Выбрали Светлану и не прогадали, 👍, очень
- ЕЕжкова8 июля 2025Добрый день! Отличная экскурсия, очень много полезной и интересной информации. Спасибо, Светлана!
- ЕЕлена21 июня 2025Очень интересная, насыщенная, глубокая экскурсия. День пролетел не заметно. И было даже жаль, что экскурсия подходит к концу. Рекомендую!
- ИИлья17 июня 2025Самая лучшая экскурсия из всех, где я был. Светлана потрясающий гид и очень хороший человек. Помимо прекрасного рассказа о городе
- ВВалентина22 мая 2025Светлана невероятно интересный гид, мы даже не заметили как пролетели 6 часов. Мы посетили множество интересных мест, где Светлана рассказывала все с малейших деталях и могла ответить на любой наш вопрос
Огромное спасибо, всем очень рекомендую забронировать тур со Светланой💗
- ЕЕкатерина5 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия. Много очень полезной информации. Время пролетело незаметно
- ВВлад23 апреля 2025Идеальная экскурсия.
Если Вы цените профессионализм, уважительное отношение, широкий кругозор, и массу дополнительной информации - не задумываясь выбирайте именно эту экскурсию.
Настолько
- ДДмитрий21 апреля 2025Экскурсия по Нью-Йорку со Светланой — одна из лучших, на которых мы когда-либо были! Всё было прекрасно организовано: насыщенная программа,
- ВВиктор21 апреля 2025Светлана - отличный рассказчик, материал был очень хорошо структурирован, она действительно знает то, о чем рассказывает и отвечает на все
- ММария5 апреля 2025Большое спасибо! Прекрасная экскурсия и отличные советы.
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Остров Эллис»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в декабре 2025
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Остров Эллис" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 100 до 385. Туристы уже оставили гидам 226 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Остров Эллис», 226 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль