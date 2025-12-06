О Олеся Нью-Йорк от истоков до наших дней



Поделюсь своими читать дальше впечатлениями: Маршрут выстроен идеально, Светлана прекрасный рассказчик, эрудированный человек, преподаватель истории, что делает экскурсию уникальной и невероятно интересной! Если Вы собираетесь в Нью - Йорк и думаете с кем посмотреть город, то даже не сомневайтесь, со Светланой вы узнаете и прочувствуете город и его историю по полной! Самые важные места и неочевидные жемчужины ждут вас на маршруте! Светлана, огромное спасибо за прекрасную экскурсию по Нью Йорку, это было очень интересно, познавательно, ярко! Мы остались в восторге!!!Поделюсь своими

Ю Юлия Нью-Йорк от истоков до наших дней Прекрасный гид! Экскурсия очень интересная. Рекомендую к посещению

А Анастасия Нью-Йорк от истоков до наших дней читать дальше остается впечатление - что ты с человеком давно знаком, и он твой хороший добрый знакомый. Время пролетело незаметно. Для знакомства с городом - обязательно советуем. Экскурсовод - бриллиант. Всего в меру. Было и много истории, и много размышлений. Редко бывает, когда нравится все. После экскурсии

С СВЕТЛАНА Нью-Йорк от истоков до наших дней ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Поверьте, этот Гид расскажет все её, очень интересная, экскурсиЯ

A Aksana Нью-Йорк от истоков до наших дней читать дальше и если вы ничего не знаете о Нью Йорке- вы не останетесь равнодушны, ее истории увлекают каждого! Очень интересно для людей старше 16 лет, так как нужно много ходить и сосредоточенно слушать! Рекомендую всем! И спасибо большое за ваш вклад в наше путешествие! Светлана уникальный экскурсовод, очень эрудированный и увлеченный человек! Она может рассказывать на любые темы без перерывов. Светлана преподаватель мировой истории,

E Elina Нью-Йорк от истоков до наших дней Светлана очень интересно рассказала про Нью-Йорк связывая каждый исторический факт в маленкий узелок, переплетая между собой факты прошлого и настоящего и в конце нашей экскусрсии у нас получилась полная картина об этом удивительном городе который мы смогли по настоящему полюбить!

С Самат Нью-Йорк от истоков до наших дней Шикарная экскурсия 🔥🔥🔥

М Мария Нью-Йорк от истоков до наших дней читать дальше историй про Нью Йорк и исторические события, мой муж, который всегда вынужден со мной ходить по экскурсиям, был ооочень доволен, а это дорогого стоит:))))!!! Спасибо еще раз, Светлана, за прекрасный первый день в Нью Йорке ❤️❤️❤️ Мы счастливы, что нам удалось познакомиться с прекрасным человеком -Светланой!! Лучшая экскурсия в моей жизни, очень интересно, безумно много необычных

О Олег Нью-Йорк от истоков до наших дней Светлана очень интересно рассказала про Нью-Йорк и провела по знаковым местам. Много нового мы узнали про Манхэттен. Экскурсия прошла отлично.

Е Екатерина Нью-Йорк от истоков до наших дней читать дальше включая 13-ти летнего подростка. Светлана очень увлекательно рассказывала об истории Америки и значимых событиях, о современных традициях и жизни американцев. За все время практически не замолчала ни на минуту, мы слушали обо всем, что попадало в поле видимости, было очень познавательно! Отдельное большое спасибо за заботу и внимание, за рекомендации, за локации и рекомендации возможных самостоятельных маршрутов! Светлана отличный рассказчик и очень душевный человек! 5 часов экскурсии прошли на одном дыхании, было очень интересно и вовлечены все,

И Ильина Нью-Йорк от истоков до наших дней читать дальше грамотный и начитанный человек, к нужному времени Светлана нас встретила, доехали до нужной локации и прошли пешком почти весь центр и все знаковые места, на пароме доехали до Статуи Свободы,это было очень познавательно и интересно! Светлана нашла подход и смогла заинтересовать и подростков и ребенка 7 лет, сразу видно Учитель! 😉 Рекомендуем! Это был наш первый приезд в Нью-Йорк, поэтому хотели максимально погрузиться в историю. Выбрали Светлану и не прогадали, 👍, очень

Е Ежкова Нью-Йорк от истоков до наших дней Добрый день! Отличная экскурсия, очень много полезной и интересной информации. Спасибо, Светлана!

Е Елена Нью-Йорк от истоков до наших дней Очень интересная, насыщенная, глубокая экскурсия. День пролетел не заметно. И было даже жаль, что экскурсия подходит к концу. Рекомендую!

И Илья Нью-Йорк от истоков до наших дней читать дальше помогла с билетами на хоккейный матч и подсказала, какие в США можно купить лекарства. Был на этой экскурсии два раза, в декабре 2024 и в мае 2025 года. Нью Йорк прекрасен в любое время года, а в такой компании город понравится вам ещё больше. Самая лучшая экскурсия из всех, где я был. Светлана потрясающий гид и очень хороший человек. Помимо прекрасного рассказа о городе

В Валентина Нью-Йорк от истоков до наших дней Светлана невероятно интересный гид, мы даже не заметили как пролетели 6 часов. Мы посетили множество интересных мест, где Светлана рассказывала все с малейших деталях и могла ответить на любой наш вопрос

Огромное спасибо, всем очень рекомендую забронировать тур со Светланой💗

Е Екатерина Нью-Йорк от истоков до наших дней Нам очень понравилась экскурсия. Много очень полезной информации. Время пролетело незаметно

В Влад Нью-Йорк от истоков до наших дней

Если Вы цените профессионализм, уважительное отношение, широкий кругозор, и массу дополнительной информации - не задумываясь выбирайте именно эту экскурсию.

Настолько читать дальше интересного и насыщенного маршрута в Нью Йорке у нас не было ни с одним другим экскурсоводом.

Глубочайшая благодарность и радость от приобщения к Городу 🙏 Идеальная экскурсия.Если Вы цените профессионализм, уважительное отношение, широкий кругозор, и массу дополнительной информации - не задумываясь выбирайте именно эту экскурсию.Настолько

Д Дмитрий Нью-Йорк от истоков до наших дней читать дальше интересные факты, комфорт и внимание к деталям. Мы провели целый день, исследуя Манхэттен, и даже этого времени оказалось недостаточно, чтобы насытиться атмосферой города. Обязательно вернёмся и с радостью снова отправимся на экскурсию со Светланой! Экскурсия по Нью-Йорку со Светланой — одна из лучших, на которых мы когда-либо были! Всё было прекрасно организовано: насыщенная программа,

В Виктор Нью-Йорк от истоков до наших дней читать дальше дополнительные вопросы, адаптирует экскурсию в зависимости от интересов группы. Светлана предоставила много дополнительного материала и советов, исходя из собственного опыта. Мы были очень довольны экскурсией, большое спасибо! Светлана - отличный рассказчик, материал был очень хорошо структурирован, она действительно знает то, о чем рассказывает и отвечает на все