Индивидуальная
до 4 чел.
Бруклин не хуже, чем Манхэттен
Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
$321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Контрасты Нью-Йорка
Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна
Начало: Ваш отель
23 янв в 08:00
24 янв в 08:00
$375 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Аудиогид «Нью-Йорк: блок за блоком»
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Нью-Йорку, узнайте его историю и секреты, наслаждаясь свободой выбора маршрута и времени
Начало: 3825 State St
Расписание: В любой день в любое время.
$60 за человека
