1 чел. По популярности Пешая 3 часа 9 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Бруклин не хуже, чем Манхэттен Погулять по модным районам Уильямсберг, Бруклин-Хайтс и Дамбо и раскрыть местные секреты $321 за всё до 4 чел. Пешая 3.5 часа 15 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Контрасты Нью-Йорка Исследовать Таймс-сквер, Центральный парк, Бродвей и другие знаковые места Мидтауна Начало: Ваш отель $375 за всё до 4 чел. Пешая 5 часов Аудиогид Аудиогид «Нью-Йорк: блок за блоком» Отправьтесь в захватывающее путешествие по Нью-Йорку, узнайте его историю и секреты, наслаждаясь свободой выбора маршрута и времени Начало: 3825 State St Расписание: В любой день в любое время. $60 за человека Другие экскурсии Нью-Йорка

