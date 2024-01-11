Посетить филиал Метрополитен-музея, поразиться его истории и рассмотреть шедевры из дома Рокфеллеров
И обнаружите вы его в музее Клойстерс — стилизованном монастыре из смеси готики и романской архитектуры.
Вы узнаете, как из подлинных (!) европейских артефактов построили здание на другом конце света и обогатили его произведениями искусства. Оцените идеи, заложенные в проект. И поймёте, какое перед вами чудо.
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Описание
Что вас ожидает
На самом севере Манхеттена, на вершине холма построен комплекс, в который, как кусочки лего, вписаны подлинные элементы монастырской архитектуры европейского Средневековья. Как человек, который много лет занималась реставрацией, я понимаю каких трудов стоило его создать, и на экскурсии помогу вам осознать его ценность.
Вы услышите об американском скульпторе Джордже Грее Бернарде, и узнаете, как его любовь к средневековой культуре положила начало будущей коллекции музея.
Я расскажу о формировании экспозиции, а также о роли дома Рокфеллеров в её обогащении, создании огромного комплекса с садами в его нынешнем виде и передаче музею Метрополитен — на благо просвещения людей.
- Вы познакомитесь с «тёмными временами» Европы
- Узнаете об особенностях средневековой архитектуры и жизни в монастырях
- Вспомним романы куртуазной литературы и поговорим о рыцарской эпохе. Кто такие рыцари, как они жили и какие подвиги совершали? Вы увидите рыцарские погребения и узнаете, почему одна статуя в доспехах, а другая нет.
- Рассмотрим старинные книги с прекрасными иллюстрациями
- А также разберём сказки о единороге на старинных гобеленах
Организационные детали
Клойстерс расположен далеко от центра, на самом севере Манхеттена. Но поверьте, посещение этого музея стоит дороги в лишние 30 минут под землёй.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.