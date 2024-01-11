Одной из дат завершения Средневековья считают открытие Америки. Но я официально заявляю: Средневековье есть в Нью-Йорке. И обнаружите вы его в музее Клойстерс — стилизованном монастыре из смеси готики и романской архитектуры. Вы узнаете, как из подлинных (!) европейских артефактов построили здание на другом конце света и обогатили его произведениями искусства. Оцените идеи, заложенные в проект. И поймёте, какое перед вами чудо.

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Описание

Что вас ожидает

На самом севере Манхеттена, на вершине холма построен комплекс, в который, как кусочки лего, вписаны подлинные элементы монастырской архитектуры европейского Средневековья. Как человек, который много лет занималась реставрацией, я понимаю каких трудов стоило его создать, и на экскурсии помогу вам осознать его ценность.

Вы услышите об американском скульпторе Джордже Грее Бернарде, и узнаете, как его любовь к средневековой культуре положила начало будущей коллекции музея.

Я расскажу о формировании экспозиции, а также о роли дома Рокфеллеров в её обогащении, создании огромного комплекса с садами в его нынешнем виде и передаче музею Метрополитен — на благо просвещения людей.

Вы познакомитесь с «тёмными временами» Европы

Узнаете об особенностях средневековой архитектуры и жизни в монастырях

Вспомним романы куртуазной литературы и поговорим о рыцарской эпохе. Кто такие рыцари, как они жили и какие подвиги совершали? Вы увидите рыцарские погребения и узнаете, почему одна статуя в доспехах, а другая нет.

Рассмотрим старинные книги с прекрасными иллюстрациями

А также разберём сказки о единороге на старинных гобеленах

Организационные детали

Клойстерс расположен далеко от центра, на самом севере Манхеттена. Но поверьте, посещение этого музея стоит дороги в лишние 30 минут под землёй.