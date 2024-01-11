Музей Клойстерс: уголок средневековой Европы в Америке
Индивидуальная экскурсия в Нью-Йорке

Посетить филиал Метрополитен-музея, поразиться его истории и рассмотреть шедевры из дома Рокфеллеров

Одной из дат завершения Средневековья считают открытие Америки. Но я официально заявляю: Средневековье есть в Нью-Йорке.

И обнаружите вы его в музее Клойстерс — стилизованном монастыре из смеси готики и романской архитектуры.

Вы узнаете, как из подлинных (!) европейских артефактов построили здание на другом конце света и обогатили его произведениями искусства. Оцените идеи, заложенные в проект. И поймёте, какое перед вами чудо.
Музей Клойстерс: уголок средневековой Европы в Америке
Музей Клойстерс: уголок средневековой Европы в Америке
Музей Клойстерс: уголок средневековой Европы в Америке
Музей Клойстерс: уголок средневековой Европы в Америке
Музей Клойстерс: уголок средневековой Европы в Америке
Музей Клойстерс: уголок средневековой Европы в Америке
Музей Клойстерс: уголок средневековой Европы в Америке
Музей Клойстерс: уголок средневековой Европы в Америке
Музей Клойстерс: уголок средневековой Европы в Америке
Музей Клойстерс: уголок средневековой Европы в Америке
Ближайшие даты:
11
янв
12
янв
13
янв
14
янв
15
янв
16
янв
18
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

На самом севере Манхеттена, на вершине холма построен комплекс, в который, как кусочки лего, вписаны подлинные элементы монастырской архитектуры европейского Средневековья. Как человек, который много лет занималась реставрацией, я понимаю каких трудов стоило его создать, и на экскурсии помогу вам осознать его ценность.

Вы услышите об американском скульпторе Джордже Грее Бернарде, и узнаете, как его любовь к средневековой культуре положила начало будущей коллекции музея.

Я расскажу о формировании экспозиции, а также о роли дома Рокфеллеров в её обогащении, создании огромного комплекса с садами в его нынешнем виде и передаче музею Метрополитен — на благо просвещения людей.

  • Вы познакомитесь с «тёмными временами» Европы
  • Узнаете об особенностях средневековой архитектуры и жизни в монастырях
  • Вспомним романы куртуазной литературы и поговорим о рыцарской эпохе. Кто такие рыцари, как они жили и какие подвиги совершали? Вы увидите рыцарские погребения и узнаете, почему одна статуя в доспехах, а другая нет.
  • Рассмотрим старинные книги с прекрасными иллюстрациями
  • А также разберём сказки о единороге на старинных гобеленах

Организационные детали

Клойстерс расположен далеко от центра, на самом севере Манхеттена. Но поверьте, посещение этого музея стоит дороги в лишние 30 минут под землёй.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нью-Йорка

ИндивидуальныеМожно с детьмиМузеиЛетниеИскусствоМузей МетрополитенПопулярные места

Похожие туры из Нью-Йорка

Американское искусство в Музее Уитни
Индивидуальная
3 часа
Американское искусство в Музее Уитни
С искусствоведом осмотреть работы Уорхола и Ротко и понять уникальность коллекции
у Музея Уитни
10 янв
11 янв
12 янв
15 янв
от $200 за всё до 5 чел.
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
Узнать, как менялся облик «Большого яблока», услышать о разных стилях и увидеть мировые шедевры
На пересечении Либерти и South End Avenue
Завтра
10 янв
11 янв
12 янв
$250 за всё до 6 чел.
Коллекция Фрика в компании искусствоведа
Индивидуальная
3 часа
Коллекция Фрика в компании искусствоведа
Оценить великолепную частную коллекцию старинной западноевропейской живописи
у входа в музей
11 янв
12 янв
13 янв
14 янв
$300 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нью-Йорке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ